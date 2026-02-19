Colombia

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Guardar
Iván Cepeda se aventajó de
Iván Cepeda se aventajó de Abelardo de la Espriella en la plataforma de predicciones en línea - crédito Europa Press

El 18 de febrero de 2026, Polymarket, una plataforma global de predicción basada en criptomonedas, situó a Iván Cepeda como el candidato con mayor probabilidad de obtener la mayor votación en la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

Según los datos a la fecha citada, Cepeda supera el 50% de probabilidad de liderar los comicios del próximo 31 de mayo, muy por delante de Abelardo de la Espriella, que figura con apenas 16% de probabilidad. En el mismo listado, Roy Barreras y Paloma Valencia aparecen empatados porcentajes que rondan el 5%, mientras que otros aspirantes mantienen cifras marginales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escenario de Polymarket para Colombia adquiere especial relevancia por el contexto de las consultas y definiciones partidarias. Iván Cepeda no participará en la consulta interpartidista del 8 de marzo, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar su postulación en el Frente por la Vida, argumentando su elección previa como candidato de la izquierda en octubre, bajo el respaldo del Pacto Histórico.

Polymarket posiciona a Iván Cepeda
Polymarket posiciona a Iván Cepeda como favorito para liderar la votación en la primera vuelta presidencial en Colombia con un 59% de probabilidad - crédito Polymarket

Por su parte, Barreras y Valencia disputarán su cupo presidencial en esa fecha, lo que podría modificar la dinámica de probabilidades observada en la plataforma.

Cabe señalar que los porcentajes se modifican en tiempo real. Para consultar el estado de las proyecciones que realizan usuarios, clic aquí.

¿Qué es Polymarket y cómo funciona?

Polymarket ha ganado notoriedad internacional como una herramienta que permite apostar con criptomonedas sobre el desenlace de eventos políticos, culturales y deportivos.

Fundada en Nueva York en 2019 por Shayne Coplan, esta plataforma empezó a captar la atención de los actores políticos colombianos luego de que los precandidatos Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella difundieran capturas de pantalla en las que figuraban en las proyecciones para las elecciones presidenciales de 2026.

Abelardo de la Espriella aparece
Abelardo de la Espriella aparece con solo un 16% de probabilidad en Polymarket. El porcentaje de las tendencias cambian en tiempo real - crédito Polymarket

En el pasado, Polymarket cobró relevancia al predecir la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos de 2024, en contravía de las encuestas tradicionales; sin embargo, su precisión no es absoluta, como quedó demostrado en Ecuador en 2025, donde proyectó un triunfo de la izquierda que finalmente no ocurrió.

El sistema de Polymarket se basa en la compraventa de acciones vinculadas a posibles resultados, utilizando criptomonedas cuyo valor varía según la popularidad de la apuesta. Según datos de Observatorio Blockchain, citados en septiembre de 2025, la participación en el mercado presidencial colombiano era limitada: apenas 82 cuentas habían operado, y una sola de ellas concentró el 40% del dinero apostado, impulsando la posición de De la Espriella en la lista de candidatos.

La transparencia y legitimidad de Polymarket han sido objeto de controversia. The New York Times documentó el caso de un usuario francés que invirtió USD28 millones en favor de Trump durante las elecciones estadounidenses, utilizando múltiples cuentas. The Wall Street Journal logró contactar al inversionista, que declaró haber obtenido beneficios por hasta USD50 millones. Asimismo, la plataforma ha recibido cuestionamientos por posibles operaciones de lavado de activos o “wash trading”.

En el ámbito colombiano, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó en septiembre de 2025 a Coljuegos el bloqueo del portal, argumentando su operación sin licencia ni controles efectivos.

Fecoljuegos solicitó a Coljuegos bloquear
Fecoljuegos solicitó a Coljuegos bloquear el acceso a Polymarket en Colombia por considerar que sus apuestas políticas son ilegales - crédito Fotomontaje Infobae (Fecoljuegos y PolyMarket)

La diferencia entre Polymarket y las encuestas reguladas es significativa. Mientras las encuestas oficiales deben cumplir requisitos de transparencia, metodología y verificación técnica bajo la Ley 2494 de 2025, la plataforma de apuestas no revela la identidad ni la procedencia de sus participantes, ni reporta el método de recolección de datos.

Abelardo de la Espriella marca las tendencias de búsqueda en Google

En paralelo al fenómeno de las apuestas, el pulso digital de la contienda electoral también se refleja en las métricas de Google Trends.

Abelardo de la Espriella lidera
Abelardo de la Espriella lidera las búsquedas en Google Trends en Colombia, con picos de atención vinculados a hechos judiciales y políticos recientes, mientras sus competidores se mantienen más rezagados - crédito Fotomontaje Infobae (@quinterocalle/Instagram, @delaespriella_style/Instagram, Vicky Dávila/Facebook y Google)

Durante los 30 días previos al 18 de febrero de 2026, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más buscado del país, superando ampliamente a figuras como Cepeda, Valencia, Vicky Dávila y Daniel Quintero.

El análisis por regiones muestra que en Norte de Santander, De la Espriella acapara el 73% de las búsquedas, frente al 16% de Cepeda y el 9% de Valencia.

En Magdalena, el liderazgo del abogado alcanza el 70%, seguido por Valencia con 17% y Cepeda con 10%. Esta tendencia se repite en departamentos como Huila, Meta, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca, donde De la Espriella mantiene cuotas de entre 59% y 63%.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIván CepedaPolymarketPlataforma de apuestas y prediccionesConsejo Nacional ElectoralGoogle TrendsElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales ColombiaPrimera vuelta presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR

Teófilo Gutiérrez le dio el

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión volvió a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ hizo su

Maltratadores de perros fueron judicializados en Bogotá, uno de los imputados arrojó a un cachorro por un balcón

El organismo judicial formuló acusaciones formales tras analizar pruebas en dos casos distintos ocurridos en la ciudad, donde las víctimas fueron caninos sometidos a actos de violencia que resultaron en lesiones graves y muerte respectivamente

Maltratadores de perros fueron judicializados

Ibagué eliminó la restricción nocturna de Pico y placa para taxis con el objetivo de aumentar la disponibilidad del servicio en las noches

El nuevo decreto permite la circulación de los vehículos ‘amarillos’ durante la noche en el área urbana, en respuesta a solicitudes por mayor disponibilidad

Ibagué eliminó la restricción nocturna
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”