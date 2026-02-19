Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

Iván Cepeda se aventajó de Abelardo de la Espriella en la plataforma de predicciones en línea - crédito Europa Press

El 18 de febrero de 2026, Polymarket, una plataforma global de predicción basada en criptomonedas, situó a Iván Cepeda como el candidato con mayor probabilidad de obtener la mayor votación en la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

Según los datos a la fecha citada, Cepeda supera el 50% de probabilidad de liderar los comicios del próximo 31 de mayo, muy por delante de Abelardo de la Espriella, que figura con apenas 16% de probabilidad. En el mismo listado, Roy Barreras y Paloma Valencia aparecen empatados porcentajes que rondan el 5%, mientras que otros aspirantes mantienen cifras marginales.

El escenario de Polymarket para Colombia adquiere especial relevancia por el contexto de las consultas y definiciones partidarias. Iván Cepeda no participará en la consulta interpartidista del 8 de marzo, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar su postulación en el Frente por la Vida, argumentando su elección previa como candidato de la izquierda en octubre, bajo el respaldo del Pacto Histórico.



Por su parte, Barreras y Valencia disputarán su cupo presidencial en esa fecha, lo que podría modificar la dinámica de probabilidades observada en la plataforma.

¿Qué es Polymarket y cómo funciona?

Polymarket ha ganado notoriedad internacional como una herramienta que permite apostar con criptomonedas sobre el desenlace de eventos políticos, culturales y deportivos.

Fundada en Nueva York en 2019 por Shayne Coplan, esta plataforma empezó a captar la atención de los actores políticos colombianos luego de que los precandidatos Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella difundieran capturas de pantalla en las que figuraban en las proyecciones para las elecciones presidenciales de 2026.



En el pasado, Polymarket cobró relevancia al predecir la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos de 2024, en contravía de las encuestas tradicionales; sin embargo, su precisión no es absoluta, como quedó demostrado en Ecuador en 2025, donde proyectó un triunfo de la izquierda que finalmente no ocurrió.

El sistema de Polymarket se basa en la compraventa de acciones vinculadas a posibles resultados, utilizando criptomonedas cuyo valor varía según la popularidad de la apuesta. Según datos de Observatorio Blockchain, citados en septiembre de 2025, la participación en el mercado presidencial colombiano era limitada: apenas 82 cuentas habían operado, y una sola de ellas concentró el 40% del dinero apostado, impulsando la posición de De la Espriella en la lista de candidatos.

La transparencia y legitimidad de Polymarket han sido objeto de controversia. The New York Times documentó el caso de un usuario francés que invirtió USD28 millones en favor de Trump durante las elecciones estadounidenses, utilizando múltiples cuentas. The Wall Street Journal logró contactar al inversionista, que declaró haber obtenido beneficios por hasta USD50 millones. Asimismo, la plataforma ha recibido cuestionamientos por posibles operaciones de lavado de activos o “wash trading”.

En el ámbito colombiano, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó en septiembre de 2025 a Coljuegos el bloqueo del portal, argumentando su operación sin licencia ni controles efectivos.



La diferencia entre Polymarket y las encuestas reguladas es significativa. Mientras las encuestas oficiales deben cumplir requisitos de transparencia, metodología y verificación técnica bajo la Ley 2494 de 2025, la plataforma de apuestas no revela la identidad ni la procedencia de sus participantes, ni reporta el método de recolección de datos.

Abelardo de la Espriella marca las tendencias de búsqueda en Google

En paralelo al fenómeno de las apuestas, el pulso digital de la contienda electoral también se refleja en las métricas de Google Trends.



Durante los 30 días previos al 18 de febrero de 2026, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato más buscado del país, superando ampliamente a figuras como Cepeda, Valencia, Vicky Dávila y Daniel Quintero.

El análisis por regiones muestra que en Norte de Santander, De la Espriella acapara el 73% de las búsquedas, frente al 16% de Cepeda y el 9% de Valencia.

En Magdalena, el liderazgo del abogado alcanza el 70%, seguido por Valencia con 17% y Cepeda con 10%. Esta tendencia se repite en departamentos como Huila, Meta, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca, donde De la Espriella mantiene cuotas de entre 59% y 63%.