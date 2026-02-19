Colombia

Ibagué eliminó la restricción nocturna de Pico y placa para taxis con el objetivo de aumentar la disponibilidad del servicio en las noches

El nuevo decreto permite la circulación de los vehículos ‘amarillos’ durante la noche en el área urbana, en respuesta a solicitudes por mayor disponibilidad

La medida del decreto 0085
La medida del decreto 0085 del 13 de febrero de 2026 responde al déficit de taxis en horas nocturnas y busca mejorar la cobertura del servicio en la capital del Tolima - crédito Colprensa

La Alcaldía de Ibagué eliminó la restricción nocturna del Pico y placa para taxis mediante el decreto 0085 del 13 de febrero de 2026, permitiendo a los conductores de transporte público individual circular sin limitaciones entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

La medida, vigente dentro del perímetro urbano, responde al déficit de servicio identificado en las noches y busca mejorar la cobertura para los usuarios en la capital del Tolima. El director Operativo, Giovanny Posada, explicó que la nueva disposición modifica el artículo primero del decreto 1000-1250 de 2019, que había impuesto una restricción continua durante las 24 horas.

Las autoridades locales señalaron que la decisión pretende incentivar el uso del transporte público y fortalecer la oferta del servicio de taxis en Ibagué. Según Posada, “se levanta el pico y placa nocturno, con el fin de garantizar un mejor servicio y mayor cobertura en la ciudad”. El ajuste atiende la demanda ciudadana por mayor disponibilidad de taxis durante la noche, momento en el que se registraban dificultades para acceder a este medio de transporte.

La modificación del pico y
La modificación del pico y placa nocturno incentiva el uso del transporte público y fortalece la oferta de taxis en Ibagué, según autoridades de movilidad - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

A la par de la modificación en la restricción, la Administración municipal recordó el valor de las tarifas para el servicio de taxi en la ciudad, conforme al Decreto 0749 del 12 de diciembre de 2025, que entró en vigencia desde el 16 de diciembre del 2025.

En este escenario, la carrera mínima quedó en $6.600, el banderazo en $4.500, la caída a $105 por cada 80 metros recorridos y $90 adicionales por cada 40 segundos en espera. Además, se fijaron recargos: $1.000 por servicio nocturno, $850 en domingos y festivos, $800 para solicitudes por radioteléfono o plataforma, y $6.500 por viajes al aeropuerto.

El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, precisó que las nuevas tarifas suponen un ajuste promedio del 6,1% respecto al periodo anterior. El decreto exige que los taxímetros electrónicos sean actualizados por talleres habilitados; quienes no cumplan con este requisito no podrán cobrar los nuevos valores ni renovar la tarjeta de control. La medida busca transparencia y control en la prestación del servicio.

Los recorridos después de las
Los recorridos después de las 10 p. m. en la ciudad ahora serán más fáciles para quienes buscan transporte en horarios con poca oferta - crédito Colprensa

En materia de conectividad aérea, la región avanza en gestiones para ampliar la oferta de vuelos. Durante la Mesa del Inversionista “Conectividad Departamental, Tolima Centro de Inversión”, liderada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, se concluyó que la Aeronáutica Civil tiene en sus manos la autorización de nuevos slots para aumentar las frecuencias entre Ibagué y Bogotá en el Aeropuerto Perales.

El gerente nacional de ventas de Latam Airlines Colombia, Camilo Prieto, explicó que el incremento de frecuencias depende de la demanda y de los permisos regulatorios otorgados por la autoridad aeronáutica. Señaló que la compañía trabaja para obtener más slots y conectar Ibagué con otras ciudades del país, destacando que la demanda por la ruta hacia Bogotá es especialmente alta en la franja de la mañana y el regreso en la tarde.

El directivo resaltó el compromiso de los gremios y empresarios locales para impulsar la conectividad del Tolima. “Notamos que hay un real interés; es un trabajo que debemos hacer en equipo entre la aerolínea y el destino”, afirmó Prieto, que valoró el esfuerzo conjunto de las autoridades y el sector privado para alcanzar acuerdos con la Aerocivil y lograr nuevas frecuencias.

La región del Tolima gestiona
La región del Tolima gestiona ampliar la conectividad aérea, solicitando a la Aeronáutica Civil nuevos slots para aumentar frecuencias entre Ibagué y Bogotá - crédito Aeropuerto Nacional Perales/Instagram

La gobernadora Adriana Magali Matiz instó a Latam Airlines a evaluar la posibilidad de habilitar una ruta directa entre Ibagué y Cartagena, ampliando así las alternativas de conectividad para el departamento. Asimismo, solicitó a empresarios y gremios que presenten una comunicación formal ante la autoridad aeronáutica para respaldar la petición de nuevos slots y fortalecer el transporte aéreo entre Ibagué y Bogotá.

Cabe precisar que los slots son autorizaciones horarias para despegar o aterrizar, fundamentales para responder a la creciente demanda y evitar la congestión en las terminales aéreas.

