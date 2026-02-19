Colombia

Hasta las barras bravas del fútbol colombiano también saldrán a marchar por el aumento del salario mínimo

Aficionados de América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali reiteraron su respaldo hacia el decreto expedido por el Gobierno Petro, que fijó un aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026

Los aficionados del fútbol expresaron su respaldo al planton convocado por el Gobierno en defensa del salario mínimo vital - crédito Baron Rojo Sur-Facebook/Colprensa/Comunicaciones Frente Radical Verdiblanco-Facebook

El Gobierno colombiano convocó a la ciudadanía a una nueva jornada de manifestaciones en las principales ciudades del país para el jueves 19 de febrero de 2026, con el propósito de defender el salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto con el que se fijó el ajuste económico para el año en curso.

Entre estos sectores sociales se destaca la participación de algunas barras pertenecientes a los equipos del fútbol colombiano, quienes expresaron su inconformidad con la decisión emitida por el alto tribunal.

Inicialmente, el llamado fue realizado por la barra denominada Barón Rojo Sur, integrada por aficionados del América de Cali que, a través de sus redes sociales, recalcaron que su presencia en las marchas no son con fines políticos sino por el interes de la sociedad colombiana.

Nos plantamos no por moda, nos plantamos por convicción. Porque trabajar debe significar vivir con dignidad. Porque el esfuerzo del pueblo merece respeto. Porque la justicia social no es un privilegio, es un derecho. No nos mueve el odio, nos mueve la esperanza. La dignidad se defiende, el futuro se construye en colectivo”, mencionó la hinchada del equipo escarlata en sus redes sociales, acompañada de un cartel donde se menciona el punto de concentración en la ciudad de Cali.

También, se manifestó el ‘Frente Radical Verdiblanco’, del equipo Deportivo Cali, que también expresó su respaldo a la ciudadanía y replicó que estarán marchando por las calles de la capital del departamento del Valle del Cauca.

Ni un peso atrás. Si al salario mínimo vital. Firmes y dignos”, declararon en su publicación.

Igualmente, se pronunciaron los ‘Comandos Azules Distrito Capital’, barra integrada por seguidores del equipo de futbol Millonarios, que expresaron su asistencia a la movilización en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

La Calavera siempre del lado del pueblo, en un país inmensamente rico donde hay millones de pobres. La política influye en la vida de millones, no podemos quedarnos a un lado”, expresaron en las plataformas digitales.

