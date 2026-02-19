Colombia

Gustavo Petro se despachó contra Thomas Greg & Sons por polémica de espacios en blanco en formulario E-14: “El mayor peligro de corrupción”

El mandatario insistió en que la empresa de logística no contaría con un sistema que garantice la imparcialidad de los resultados en las elecciones, y hasta los acusó sin pruebas de “negociar” resultados con candidatos específicos

El presidente envió duros comentarios
El presidente envió duros comentarios sobre Thomas Greg & Sons - crédito EFE

El presidente Gustavo Petro se mantiene firme en su idea de contradecir la instrucción de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la manera de llenar los formularios E-14 durante las próximas elecciones legislativas.

Aunque el mandatario ya había advertido sobre un posible fraude electoral al no completar las casillas en blanco de los formatos, en la tarde del jueves 19 de febrero volvió a insistir en que dicha instrucción podría dar paso a “negocios” por parte de un proveedor de logística y seguridad.

En su cuenta de X, Petro aseguró que los problemas en la identificación de los formularios por parte del sistema escrutador, serían producto de una deficiencia en el sistema proporcionado por la compañía Thomas Greg & Sons.

“No deben haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas and Greg que ya ha sido notificado como defectuoso”, señaló.

Gustavo Petro aseguró que el
Gustavo Petro aseguró que el aplicativo dispuesto por Thomas Greg presenta irregularidades - crédito X

Incluso, el mandatario nacional acusó a la empresa de ser un “peligro” para el proceso electotal, además de señalar a sus propietarios de intentos de negociación con los resultados a favor de ciertos candidatos.

Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe. Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial par a oscurecer el debate”, escribió el mandatario.

El mandatario también insinuó sobre un posible trato entre Thomas Greg y candidatos para las elecciones que buscaría, además de la supuesta ganancia irregular en las urnas, regresar el polémico contrato de los pasaportes pese a las movidas del Gobierno nacional para arrebatarle el millonario acuerdo.

Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato. Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, continuó Petro.

El presidente insinuó que Thomas
El presidente insinuó que Thomas Greg podría estar buscando que se le regrese el contrato de los pasaportes - crédito X

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a todos los testigos electorales para prevenir cualquier irregularidad en las urnas, además de advertir que deberán ser bien preparados para evitar confusiones en el diligenciamiento de los formularios.

“La única manera de contrarrestar un fraude, es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa..Si no se impugna en la mesa la irregularidad ya no se destapan las urnas para reconteo”, concluyó el presidente.

Entretanto, desde el Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, también denunciaron irregularidades en la inscripción de testigos electorales a través de la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.

Según denunció el partido, el aplicativo estaría vulnerando la privacidad de los datos personales de los testigos, por lo que, actualmente, más de 5.000 voluntarios estarían expuestos a una violación de su intimidad.

Incluso, la colectividad aseguró que no inscribirá a sus testigos electales mientras el CNE no solucione las posibles irregularidades de la plataforma, mientras restan apenas 17 días para los comicios legislativos.

El movimiento político suspendió la
El movimiento político suspendió la inscripción de sus testigos electorales hasta que el CNE garantice la confidencialidad y seguridad de la información registrada en la plataforma digital - crédito Pacto Histórico

Queremos generar una alarma con la plataforma electoral del CNE (que costó casi medio billón de pesos), fue presentada el 22 de enero del 2026 solo inició su funcionamiento hasta el 10 de febrero del 2026 quedando solo 13 días para cargar los testigos internacionales y 20 días para cargar los testigos del territorio nacional adicionalmente de manera absolutamente injustificable, se cometió una evidente violación al manejo de datos personales, pues la plataforma expone los datos cargados, razón por la cual no hemos subido los datos de nuestra militancia hasta tener garantías”, indicó el Pacto Histórico.

