Gustavo Petro publicó una imagen en protesta de la suspensión provisional del salario mínimo de 2026: “Ni un peso atrás”

El Consejo de Estado suspendió el 13 de febrero de 2026 el decreto del gobierno de Gustavo Petro que establecía un incremento del 23,78% en el salario mínimo legal para 2026, dejando sin efecto la medida y exigiendo la expedición de un nuevo decreto conforme a criterios técnicos y legales.

El Ejecutivo dispone de un plazo de ocho días, a partir de la fecha de suspensión, para definir un porcentaje transitorio de aumento salarial, que debe fundamentarse en la Ley 278 de 1996 y en los parámetros económicos y constitucionales vigentes, según lo dispuesto por la alta corte. El nuevo monto tendrá vigencia provisional hasta la resolución definitiva del proceso judicial.

El primer mandatario convocó a movilizaciones programadas para el jueves 19 de febrero de 2026, instando a los trabajadores a defender sus derechos

En este contexto, el primer mandatario convocó a movilizaciones programadas para el jueves 19 de febrero de 2026, instando a la ciudadanía a defender el llamado “salario vital” y a reunirse en las diferentes plazas del país. En Bogotá, el punto de encuentro será la Plaza de Bolívar.

Previo a las manifestaciones, Petro utilizó sus redes sociales para publicar una imagen en apoyo a las movilizaciones en el territorio nacional acompañada del mensaje “ni un peso atrás”, dejando claro que el Gobierno nacional tiene intención de mantener el incremento del salario mínimo que decretó a finales de 2025.

En efecto, justificó la legalidad e importancia del decreto 1469 del 29 de diciembre 2025, con el que 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo recibirán $1.705.905 por mes a partir de enero de 2026. “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento”, escribió en su cuenta de X.