Colombia

Gustavo Bolívar aseguró que es necesario subir la edad de jubilación de los colombianos: “Las mujeres no pueden seguir pensionándose a los 57 años”

El político aseguró que ningún candidato quiere admitir el ajuste en la edad de jubilación por cálculo político y defendió que la reforma crea un mecanismo técnico para revisar ese punto cada cuatro años

Gustavo Bolívar afirmó que es
Gustavo Bolívar afirmó que es “una irresponsabilidad” que los candidatos eviten reconocer que la edad de pensión deberá revisarse en el futuro- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA

El debate sobre la reforma pensional sumó un nuevo capítulo en plena carrera electoral luego de que excongresista Gustavo Bolívar asegurara que es “una irresponsabilidad” que los candidatos eviten reconocer que la edad de pensión deberá revisarse en el futuro.

El exsenador sostuvo que el envejecimiento de la población hará inevitable esa discusión y advirtió que mantener las reglas actuales no es sostenible.

Durante un intercambio con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, Bolívar afirmó que, si hoy se les preguntara a los aspirantes a la Casa de Nariño si subirían la edad de jubilación, ninguno respondería afirmativamente por cálculo político. “Y ninguno le dice que sí. Y eso es una irresponsabilidad”, señaló, al referirse a la reticencia de los candidatos a abordar el tema de frente.

Las declaraciones se produjeron en entrevista con Caracol Radio, donde ambos dirigentes confrontaron sus posturas sobre la reforma pensional que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro y que actualmente está bajo estudio de la Corte Constitucional.

Durante el debate con Paloma
Durante el debate con Paloma Valencia, el dirigente del Pacto Histórico calificó de “insostenible” que las mujeres se pensionen a los 57 años- crédito Colprensa/Lina Gasca

Bolívar fue enfático en que el problema es estructural y no ideológico. Explicó que Colombia, al igual que otros países, enfrenta una transición demográfica acelerada: cada vez hay menos jóvenes cotizando y más adultos mayores viviendo durante más años después de su retiro. En ese contexto, afirmó que “es insostenible que una mujer hoy se pensione a los cincuenta y siete años”, en referencia a la edad actual de jubilación femenina.

Aunque aclaró que no está proponiendo un aumento inmediato, sostuvo que el debate no puede seguir aplazándose. A su juicio, la discusión sobre la edad de pensión se ha convertido en un tabú electoral, pese a que los datos demográficos muestran que la presión sobre el sistema aumentará en las próximas décadas.

El dirigente del Pacto Histórico defendió que la reforma pensional contempla un mecanismo para abordar esa realidad sin convertirla en una decisión exclusivamente política. Señaló que el articulado prevé la creación de un comité técnico que, cada cuatro años, revisará variables como la edad de jubilación, la tasa de reemplazo y la sostenibilidad financiera del sistema. Ese comité emitiría recomendaciones al presidente de turno, con base en criterios técnicos.

Según Bolívar, ese esquema permitiría despolitizar la discusión y evitar que el costo recaiga de manera directa sobre un mandatario en ejercicio. “Eso lo va a determinar un comité técnico”, explicó, al indicar que la intención es que los ajustes respondan a la evolución demográfica y fiscal del país.

La discusión sobre la reforma
La discusión sobre la reforma pensional y la edad de jubilación se dio en entrevista con Caracol Radio, en medio del estudio del proyecto en la Corte Constitucional- crédito Colprensa/Lina Gasca/Corte Constitucional/VisualesIA

Valencia, por su parte, evitó comprometerse con una respuesta cerrada sobre si aumentaría o no la edad de jubilación en caso de llegar a la Presidencia. Señaló que su equipo está elaborando una propuesta integral y que cualquier decisión debe analizarse con modelos técnicos que permitan evaluar impactos de corto y largo plazo.

La candidata presidencial insistió en que el debate de fondo no es solo la edad, sino la sostenibilidad del sistema y la protección de los ahorros individuales. También cuestionó el diseño de la reforma del Gobierno y alertó sobre sus efectos fiscales en el mediano plazo.

Las declaraciones de Bolívar incorporan de manera explícita el debate sobre la edad de jubilación en la discusión pública de la reforma. Actualmente, en Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62.

Bolívar defendió que la reforma
Bolívar defendió que la reforma contempla un comité técnico que revisará periódicamente variables como la edad de retiro y la sostenibilidad del sistema- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El dirigente sostuvo que, con el aumento en la expectativa de vida y la reducción en la base de cotizantes jóvenes, esa variable deberá revisarse en el futuro, tema que —según dijo— no está siendo abordado abiertamente por los demás candidatos presidenciales.

Con la reforma en revisión judicial y la contienda presidencial en marcha, el cruce entre Bolívar y Valencia deja claro que el tema pensional seguirá en el centro del debate. Y, por primera vez en esta campaña, uno de los protagonistas reconoció abiertamente que la edad de jubilación tendrá que revisarse, aunque ningún candidato quiera decirlo sin matices.

