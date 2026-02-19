Colombia

Gobierno Petro desafía al Consejo de Estado: presentó un recurso de súplica ante la suspensión del decreto que fijó el salario mínimo

En su movimiento legal, la administración gubernamental argumentó que la decisión del tribunal anticipó el fallo definitivo, afectando gravemente los intereses de los trabajadores y la política económica del país

Guardar
El Gobierno Petro presentó un
El Gobierno Petro presentó un recurso de súplica contra la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que fijaba un aumento al salario mínimo de 2026 - crédito Colprensa

En un movimiento clave para la política económica del país, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un recurso de súplica —impugnación para que una sala revise y modifique decisiones de un magistrado por errores de derecho o valoración— contra la decisión del Consejo de Estado, que había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual fijaba un aumento del 23% al salario mínimo para 2026.

La decisión judicial, que tiene como ponente al magistrado Juan Camilo Morales, podría afectar de manera significativa la economía de los trabajadores colombianos y generar repercusiones en los programas de bienestar social que dependen de este incremento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto en cuestión fue firmado por el presidente Petro a finales de diciembre de 2025, después de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación salarial. En ese momento, el Ejecutivo dispuso un aumento cercano al 23,7%, que elevaba a $1.750.905 como salario base y $249.095 por concepto de subsidio de transporte.

El Consejo de Estado cuestionó
El Consejo de Estado cuestionó la falta de justificación técnica para el aumento salarial - crédito Juan Páez/Colprensa

La medida fue considerada un avance significativo en la búsqueda de justicia salarial por parte del Gobierno de Petro, que describió el aumento del salario como un “salario vital”, destinado a ofrecer un alivio económico a los trabajadores, particularmente en medio de inflación creciente y la desigualdad.

El fallo del Consejo de Estado sobre el decreto del salario mínimo

El 13 de febrero, el Consejo de Estado determinó suspender provisionalmente el decreto luego de admitir una demanda de nulidad contra el aumento. Según el alto tribunal, el Gobierno no presentó una justificación técnica suficiente para sustentar el incremento, tal como lo exige la Ley 278 de 1996.

Esta ley, que establece los criterios para fijar el salario mínimo, al resaltar la importancia de factores como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, los cuales, según el tribunal, no fueron debidamente considerados por el Ejecutivo.

El Gobierno de Petro asegura
El Gobierno de Petro asegura que la suspensión provisional excede los límites de las medidas cautelares y anticipa un juicio que aún no fueron resuelto - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El Consejo de Estado argumentó que el Gobierno fundamentó principalmente el aumento en el concepto de “salario mínimo vital”, un criterio que, en su opinión, no puede ser el único utilizado para fijar el ajuste anual. Esta decisión dejó en suspenso el incremento acordado, generando incertidumbre entre los trabajadores y poniendo en peligro algunos programas sociales que dependen de este ajuste.

De qué se trata el recurso de súplica del Gobierno

En respuesta a esta decisión, el Gobierno Petro presentó un recurso de súplica ante el mismo Consejo de Estado, en el que solicitó la revocatoria de la suspensión del decreto. El recurso fue radicado un día antes de las marchas convocadas por el presidente para exigir una mejora en las condiciones laborales y salariales.

En el recurso de 28 páginas, firmado por representantes del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se argumenta que la suspensión del decreto excede los límites del poder cautelar.

El Gobierno sostiene que la medida no se limitó a un juicio provisional, sino que actuó como una anticipación de lo que podría ser el fallo definitivo sobre el fondo del asunto. En otras palabras, la decisión del Consejo de Estado habría reconfigurado el régimen jurídico del salario mínimo de manera temporal, lo que afecta directamente los intereses económicos de los trabajadores.

El escrito también expone que el auto dictado por el magistrado Morales desconoce varios principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En particular, se menciona que la medida cautelar se basó en una controversia interpretativa y no en una infracción clara de la ley, lo que contraviene los estándares establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

Además, el recurso cuestiona que la suspensión provisional no consideró adecuadamente los intereses en juego, tanto los del Estado como los de los trabajadores, y que la medida afecta de forma indebida la competencia del Ejecutivo en materia de política económica.

El Consejo de Estado pidió
El Consejo de Estado pidió al Gobierno justificar por medio de un nuevo decreto el aumento de salario mínimo de 2026 - crédito Colprensa

El Gobierno destaca en su recurso que la decisión del Consejo de Estado desbordó los límites establecidos para las medidas cautelares. Según se lee en el documento, “el auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”.

En este sentido, el Ejecutivo considera que la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado es inapropiada, ya que actúa de manera preventiva y anticipa el fallo que aún debe ser evaluado en el juicio de nulidad.

Mientras se resuelve el recurso de súplica, la situación del salario mínimo sigue siendo incierta. Por el momento, no se prevé ningún cambio inmediato para los trabajadores, que seguirán percibiendo el salario mínimo de $1.750.905, más el auxilio de transporte.

Temas Relacionados

Presidencia de la RepúblicaConsejo de EstadoSalario vitalSalario minimo 2026Decreto del salario mínimoGustavo PetroGobierno PetroSalario minimoRecurso de súplicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro señaló al responable del déficit comercial récord del país en 2025: “Colombia debe abrirse al mundo”

Las cifras reflejan una marcada diferencia entre crecimiento de importaciones y exportaciones, a lo que el mandatario señaló que se podría mitigar con turismo desde el país asiático, entre otras medidas

Petro señaló al responable del

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión vuelve a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

La producción de café en Colombia tendrá una millonaria caída en el primer semestre de 2026 y se limitaría la disponibilidad

La FNC advirtió que la drástica reducción amenaza la estabilidad económica de cientos de miles de familias que dependen del cultivo en distintas regiones del país

La producción de café en

Ryan Wedding, el ‘Pablo Escobar canadiense’, ofreció cinco millones por el homicidio de uno de sus socios en Colombia

Documentos filtrados del FBI vinculan al capo norteamericano con la Oficina de Envigado, estructura criminal que se originó tras la disolución del cartel de Medellín

Ryan Wedding, el ‘Pablo Escobar

Estos son los dos nuevos jugadores de Once Caldas para la Liga BetPlay: uno de ellos viene del exterior

El Blanco Blanco quiere pelear por el título en el fútbol colombiano y cerró su libro de pases con dos hombres para la parte defensiva, que son un uruguayo y un lateral cafetero

Estos son los dos nuevos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Aria Vega respondió a Altafulla luego de sus declaraciones por su fallida colaboración: “Le queremos atribuir el éxito de una mujer a un hombre”

La contundente respuesta de Maleja Restrepo a los que la critican por sus creencias: “Que si yo rezo el rosario no debería...”

Marcela Reyes habló de su vida sentimental y de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fui más viral que cuando di la patada en la puerta”

Deportes

Estos son los dos nuevos

Estos son los dos nuevos jugadores de Once Caldas para la Liga BetPlay: uno de ellos viene del exterior

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: Yeison Guzmán empató el juego en el Romelio Martínez

Alberto Gamero desmintió presiones de los directivos para dejar al Deportivo Cali

Linda Caicedo y Real Madrid no la tendrán fácil en la Champions League: se enfrentarán a su “bestia negra”

Presidente de Alianza reveló que razones extrafutbolísticas influyeron en la salida de Huberth Bodhert y anunció al nuevo técnico