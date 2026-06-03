Así cerraría el IPC de mayo de 2026 en Colombia ante los efectos persistentes del salario mínimo, El Niño y las elecciones presidenciales

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta establecida por el Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la inflación y su impacto económico ocupan el centro de la agenda nacional y alimentan la incertidumbre sobre el rumbo del próximo gobierno. El dato clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será publicado el viernes 5 a las 6:00 p. m. por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y concentra la atención de los principales actores financieros.

Las proyecciones del mercado financiero para la inflación en mayo en Colombia varían entre 5,77% y 6,06% anual, según estimaciones de entidades como Positiva, Bancolombia e Itaú. Factores como el aumento de los combustibles, la energía y la posible llegada del fenómeno de El Niño inciden de manera notable en estas expectativas, y se espera que sigan presionando los precios en el corto plazo.

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Como se recordará, el IPC siempre ha sido un indicador fundamental en las semanas previas a los comicios. En abril, la variación anual alcanzó 5,68%, lo que marcó un nuevo aumento frente a marzo y confirmó una tendencia ascendente que complica el escenario para el próximo presidente.

Evolución de la política monetaria

Ante esto, el dato oficial de mayo es esperado como un punto de inflexión. La evolución de la inflación definirá las decisiones inmediatas en política monetaria y será determinante para la percepción de estabilidad macroeconómica entre empresarios y familias.

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La inflación anual se acerca al 6%, algo que no conviene a la economía colombiana - crédito Dane

Pronósticos de inflación para mayo en Colombia

Las estimaciones del mercado financiero muestran una dispersión considerable. El gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, José Luis Mojica, dijo a La República “para mayo esperamos una inflación cercana a 0,64% mensual, lo que llevaría la variación anual a niveles cercanos a 6%. Sería una aceleración significativa frente a los registros observados en los meses anteriores”.

El panorama también está marcado por el impacto de la gasolina, el gas y la electricidad, así como por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

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Itaú, por su parte, ofrece una visión algo menos pesimista. Proyecta un 5,77% anual y con esto sugiere una continuación del alza, aunque a un ritmo menos acentuado. Así, el promedio del panel consultado se ubica en 5,90%. Con exactitud, el mercado espera lo siguiente:

Positiva: 6,06%.

Bancolombia: 6,02%.

DaviBank: 5,99%.

BTG Pactual: 5,96%.

Banco Agrario: 5,95%.

Anif: 5,94%.

Grupo Bolívar: 5,93%.

XP Investments: 5,93%.

Banco de Bogotá: 5,92%.

Aval Asset Management: 5,91%.

Banco de Occidente: 5,91%.

Colfondos: 5,91%.

Corficolombiana: 5,91%.

Banco Popular: 5,90%.

Asobancaria: 5,89%.

Skandia: 5,89%.

Credicorp Capital: 5,88%.

El precio de los combustibles jalona la inflación en Colombia - crédito Álvaro Tavera Colprensa

Bbva: 5,84%.

Banco Santander: 5,83%.

Acciones y Valores: 5,82%.

Citi: 5,81%.

Moody’s Analytics: 5,80%.

Itaú: 5,77%.

Promedio: 5,90%.

Qué dicen los expertos sobre la inflación

En el análisis sectorial, la gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, Carolina Monzón, precisó al medio que “la inflación subió 0,78% mensual en abril, llevando la variación anual a 5,68%, mientras que la inflación subyacente cedió levemente a 6,28%”. Advirtió, además, que el fenómeno de El Niño podría sostener o acentuar las presiones sobre los precios en la segunda mitad del año.

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Por su parte, el jefe de Estrategia Macroeconómica para XP Investments, Andrés Pardo, identificó los principales motores de la inflación en mayo en “los combustibles, dentro del componente de regulados; los servicios, especialmente aquellos más sensibles a los incrementos del salario mínimo; y los bienes, que continúan reflejando presiones de demanda”.

El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más fuerte en décadas, lo que impulsaría la inflación - crédito Colprensa

A su vez, la economista principal de DaviBank, Jackeline Piraján, prevé movimientos relevantes en el Banco de la República luego de una pausa en el ciclo de subidas de tasas de interés. “Desde DaviBank proyectamos que la tasa de política monetaria culminará el año en el 12%, por lo que faltaría poco para terminar el ciclo alcista”, señaló Piraján.

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Perspectivas económicas para el resto del año

El resultado de la inflación de mayo será determinante para las futuras decisiones del Banco de la República en materia de política monetaria. Después de la elección presidencial, el nuevo gobierno se enfrentará al desafío de contener la inflación sin frenar la reactivación económica. El clima, los precios internacionales de insumos y la política fiscal seguirán como variables clave en la evolución del índice para el segundo semestre.

Precisamente, en un contexto de inflación alta y crédito costoso, el consumo de los hogares se mantiene en crecimiento. Esto abre posibilidades para que los recursos se canalicen hacia opciones de ahorro que generen rendimientos dentro del sistema financiero formal.

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