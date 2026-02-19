Colombia

Dos mineros murieron por descarga eléctrica en Boyacá: la empresa suspendió todas las labores mientras investiga

Las víctimas fueron identificadas como Johan David Achagua Guerrero y Cristian Stiver Ahumada Contreras; tres compañeros resultaron heridos y reciben atención médica especializada

Johan David Achagua Guerrero y Cristian Stiver Ahumada Contreras, los dos mineros que fallecieron por una descarga eléctrica en la mina Cunas, son recordados por familiares y compañeros en Muzo, Boyacá - crédito Colprensa, Jonatahn Garavito/Facebook

Dos jóvenes mineros perdieron la vida el pasado martes 17 de febrero en la mina Cunas, ubicada en el municipio de Maripí, occidente de Boyacá, tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban labores de extracción.

El incidente también dejó tres trabajadores heridos.

La mina, propiedad de Esmeraldas Santa Rosa S.A.S., es uno de los principales yacimientos de esmeraldas del país y fuente de empleo para aproximadamente 400 personas, la mayoría habitantes de zonas rurales de Boyacá.

Según el gerente de la compañía, Edwin Molina, tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se coordinó la atención con los organismos de salud locales.

El refugio de la mina Cunas en Maripí, donde se activaron los protocolos de emergencia tras la descarga eléctrica que causó la muerte de dos trabajadores - crédito Esmeraldas Santa Rosa/Facebook

“Dos de los trabajadores fueron trasladados de urgencia a los centros asistenciales más cercanos, donde recibieron atención médica especializada, pero lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, nos fue informado su fallecimiento”, indicó Molina al medio El Tiempo.

Las víctimas fueron identificadas como Johan David Achagua Guerrero, de 20 años, y Cristian Stiver Ahumada Contreras, de 29 años, quienes llevaban más de un año laborando para la empresa.

La compañía manifestó su profundo pesar y ofreció apoyo psicológico y un paquete integral de acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Los heridos permanecen bajo observación médica en el hospital del municipio de Muzo.

La Gobernación de Boyacá también se pronunció sobre la tragedia. A través de su cuenta oficial de X, el gobierno departamental, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Johan David Achagua Guerrero y Cristian Stiver Ahumada Contreras y manifestó su solidaridad con las familias, seres queridos y compañeros de los mineros durante este difícil momento.

Esmeraldas Santa Rosa S.A.S. lamentó la tragedia y ofreció apoyo integral a los familiares y compañeros de los mineros fallecidos en la mina Cunas - crédito Esmeraldas Santa Rosa

Según la personera municipal, Daniela Carvajal Pineda, la empresa decidió suspender actividades durante dos días para revisar los protocolos de seguridad, facilitar el proceso de duelo y garantizar la atención a los heridos, en conversacion con El Tiempo.

Los cuerpos de los trabajadores fueron trasladados a Chiquinquirá para la necropsia a cargo de Medicina Legal, y posteriormente regresarán a Muzo para las exequias, acompañados de familiares, colegas y allegados.

El alcalde de Maripí, Miller Romero Murcia, indicó que el accidente no se originó por los factores usuales en la minería subterránea, como gases o derrumbes, sino por un contacto con equipos eléctricos de alta tensión en un ambiente húmedo. La mina Cunas utiliza maquinaria eléctrica potente, lo que incrementa los riesgos si no se aplican rigurosos protocolos de seguridad.

La tragedia recuerda que la mina ya había sido escenario de un hecho violento apenas dos meses atrás, cuando el 12 de diciembre de 34 hombres armados tomaron temporalmente el yacimiento y retuvieron a 71 trabajadores hasta la intervención de las fuerzas del orden.

La Gobernación de Boyacá, a través del gobernador Carlos Amaya, expresó su solidaridad con las familias y compañeros de los mineros fallecidos en la mina Cunas - crédito Gobernación de Boyacá/X

Este antecedente ha generado preocupación sobre la seguridad integral en la zona, tanto frente a incidentes eléctricos como a amenazas externas.

Organizaciones locales y regionales han activado apoyo psicológico para los familiares y compañeros afectados, mientras la empresa asegura colaboración plena con las autoridades para esclarecer la causa exacta del accidente, según medios regionales.

La comunidad esmeraldera y los trabajadores esperan que las investigaciones arrojen claridad sobre responsabilidades y conduzcan a la implementación de medidas más estrictas para prevenir futuras tragedias.

