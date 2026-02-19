Colombia

Crisis en el sector vivienda de Colombia: la construcción cae un 6,5% y se encienden alarmas por empleo y subsidios

El sector edificador atraviesa su peor momento en una década; la reducción de subsidios y el descenso en la actividad ponen en riesgo un millón de empleos y afectan el recaudo fiscal regional

Guardar
El sector vivienda en Colombia
El sector vivienda en Colombia registró una contracción del 6,5% durante el último trimestre de 2025, según datos oficiales - crédito Ministerio de Vivienda.

Colombia enfrenta una crisis en el sector vivienda, tras registrar una contracción del 6,5% en el último trimestre de 2025, según alertó la concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez.

De acuerdo con la información recopilada por la funcionaria, el sector edificador acumula diez trimestres consecutivos de descenso, una tendencia que llevó los lanzamientos de vivienda a niveles similares a los de 2013 y las iniciaciones de obra a cifras comparables a los momentos más críticos de la pandemia en 2020.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de este retroceso no se limita a la actividad constructora. La caída en la edificación formal generó un efecto directo en el recaudo fiscal de las regiones. Según la concejal Forero, las administraciones locales perdieron más de $2 billones en ingresos por impuestos asociados a la vivienda, una suma que afecta la financiación de obras y servicios públicos en todo el país.

Empleo en riesgo: un millón de trabajadores afectados

La construcción constituye la puerta
La construcción constituye la puerta de entrada laboral para miles de colombianos, al ofrecer contratos promedio de seis años y bajos periodos de vacancia - crédito EFE

La crisis se refleja con especial gravedad en el empleo. Forero explicó a través de un comunicado que casi un millón de personas dependen de manera directa del sector edificador, en el que el 90% de los trabajadores recibe menos de cuatro salarios mínimos.

La construcción suele ser el primer acceso al mercado laboral formal para numerosos colombianos, y proporciona un promedio de seis años de vínculo laboral, con periodos de vacancia inferiores a tres meses.

“Este gobierno se ha dedicado a antagonizar y afectar al sector edificador. Sus políticas populistas, como desmantelar Mi Casa Ya, devolvieron al país más de 30 años en política de vivienda, luego de avances significativos en crecimiento económico y avance social”, reclamó Sandra Forero Ramírez.

Subsidios a la baja: miles de familias quedan en el limbo

Uno de los factores que más ha contribuido al deterioro del sector es la reducción abrupta en la asignación de subsidios. Con base en cifras oficiales revisadas, la asignación anual pasó de 67.000 subsidios durante 2021 y 2022 a menos de 9.000 en 2025. Esta disminución se tradujo en que cerca de 45.000 familias, que ya habían completado trámites y cierres financieros, quedaron sin la posibilidad de acceder a una ayuda estatal para adquirir vivienda.

El retroceso en la construcción
El retroceso en la construcción formal provocó que las regiones perdieran más de $2 billones en ingresos fiscales provenientes del sector vivienda - crédito Colprensa

“La vivienda no es un lujo. Es una necesidad y un derecho, y el gobierno los desconoció por completo; no se puede hablar de justicia social mientras se deja en un limbo a miles de familias que hicieron el esfuerzo de separar su hogar y hoy ven cómo ese sueño se vuelve más lejano”, manifestó la concejal.

Repercusiones en precios y acceso a la vivienda formal

El debate sobre la política de vivienda se agudizó tras el ajuste en los precios tope de la Vivienda de Interés Social (VIS). De acuerdo con Forero, este incremento responde al alza del salario vital y no obedece a decisiones arbitrarias de los constructores. Esta situación ha generado un efecto colateral en el acceso al crédito hipotecario.

Datos suministrados por la concejal indican que en Bogotá las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios podrían aumentar hasta en un 60%, lo que ya impide que aproximadamente 2.000 familias en la ciudad puedan concretar la compra de una vivienda propia. Además, el aumento del salario vital redujo la cobertura de los subsidios, limitando el número de beneficiarios.

La reducción de subsidios de
La reducción de subsidios de vivienda de 67.000 a menos de 9.000 anuales en 2025 dejó a más de 45.000 familias sin posibilidad de acceder a ayudas estatales - crédito Colprensa

Una década perdida para la vivienda formal

El sector edificador no registraba cifras tan bajas desde 2013. Según el análisis de la funcionaria, la combinación de recortes en subsidios, caída del empleo y menor recaudo fiscal configura un escenario de alerta para la economía nacional.

Sindicatos y gremios del sector solicitaron al Gobierno nacional la revisión de las políticas actuales y la reactivación de mecanismos que permitan recuperar el dinamismo de la construcción. La tendencia negativa en la vivienda formal representa un desafío para las autoridades y para las familias que aspiran a acceder a una vivienda digna.

Temas Relacionados

Sector viviendaSubsidio de viviendaSubsidios HabitacionalesSandra Forero RamírezConstrucciones en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Iván Cepeda marcó una elevada

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR

Teófilo Gutiérrez le dio el

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión volvió a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ hizo su

Maltratadores de perros fueron judicializados en Bogotá, uno de los imputados arrojó a un cachorro por un balcón

El organismo judicial formuló acusaciones formales tras analizar pruebas en dos casos distintos ocurridos en la ciudad, donde las víctimas fueron caninos sometidos a actos de violencia que resultaron en lesiones graves y muerte respectivamente

Maltratadores de perros fueron judicializados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”