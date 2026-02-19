Conductores en Soacha afirman que la alcaldía les dio la espalda ante los cobros extorsivos por los que han asesinado a colegas

El alcalde de Soacha celebró un operativo contra el transporte informal, mientras los conductores de bus denuncian cobros extorsivos - crédito Alcaldía de Soacha

Desde el 17 de febrero, en Soacha, Cundinamarca, se mantiene un paro protagonizado por el gremio de conductores del transporte público, que denuncia ser víctima de cobros extorsivos por parte de estructuras internacionales que se han consolidado en el municipio.

Debido a esta situación, residentes de las comunas más alejadas de la última estación de TransMilenio (San Mateo) se han visto obligados a caminar hasta el punto de salida de los articulados y así poder asistir a sus empleos, sitios de aprendizaje y cumplir con los trámites que deben realizar en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, después de las 5:00 p. m., cuando la mayoría de oriundos de Soacha retornan de sus trabajos, se ha visto una gran cantidad de locales caminando hasta sus hogares ante la ausencia de buses en las vías.

30 buses fueron inmovilizados tras un operativo sorpresa en Soacha - crédito Alcaldía de Soacha

En medio de la situación, Periodismo Público, un medio local en Soacha, divulgó un audio que recibieron los conductores de transporte público, en el que alias Moisés, el mismo que ha firmado los panfletos con amenazas, se atribuye el asesinato de un transportador en la noche del 14 de febrero.

“Nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín. La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente”, es parte del audio mencionado.

Sobre la estructura criminal que los está extorsionando, en diálogo con Infobae Colombia, conductores del transporte público que optaron por no dar sus nombres para preservar su seguridad, afirmaron que se trataría de ciudadanos de nacionalidad venezolana que se han apoderado de varias comunas en Soacha.

A pesar de las denuncias, y de que en medio de una jornada de protesta se registró el asesinato de un “calibrador” en el municipio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, afirmó que el paro era una respuesta de los conductores por los operativos de control que se han llevado a cabo en el territorio.

Estos son los panfletos que recibieron los conductores de bus en Soacha - crédito IC Radio

“En articulación con la Dijín de la Policía Nacional, inmovilizamos 30 vehículos que operaban de manera ilegal en la ciudad y que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para la prestación del servicio público. Durante los operativos, un pequeño grupo de conductores generó bloqueos en varios puntos. Sin embargo, gracias al respaldo de los transportadores formales y al trabajo coordinado de nuestras autoridades, logramos restablecer el servicio de manera oportuna. En Soacha seguimos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y el trabajo digno de quienes sí cumplen las normas”, fue el mensaje que terminó de romper los intentos de diálogo entre el gremio de transportadores y la alcaldía municipal.

Durante la tercera jornada sin transporte público en Soacha, los conductores afirmaron que con las declaraciones entregadas por Julián Sánchez, el alcalde les dio la espalda, por lo que no tienen fecha exacta para volver al diálogo.

“Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”, declaró un conductor a Infobae Colombia.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún tipo de diálogo entre las partes en el corto plazo; mientras tanto, miles de soachunos deberán seguir caminando por zonas con poca iluminación, nula presencia de las autoridades y ninguna solución viable a la vista.

Conductores del transporte público piden garantías para seguir trabajando - crédito @PasaenBogota/X