Colombia

Colombia pisa fuerte en sostenibilidad y logra 22 compañías en ranking global de S&P, así está la lista

El listado reconoce a firmas del país que superaron la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa y hoy figuran como referentes internacionales ante inversionistas y mercados globales

Veintidós empresas colombianas figuran en
Veintidós empresas colombianas figuran en el Anuario de Sostenibilidad 2026 de S&P Global, destacándose en sostenibilidad corporativa a nivel mundial - crédito ProColombia

En un listado que suele marcar la pauta global en materia de sostenibilidad corporativa, 22 compañías colombianas lograron abrirse espacio este año. El Anuario de Sostenibilidad 2026 de S&P Global volvió a poner a prueba a miles de empresas en el mundo y, tras la evaluación, varias firmas del país quedaron bien posicionadas en distintas categorías.

La clasificación se basa en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA, por sus siglas en inglés), una medición que revisa desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo. A partir de ese puntaje global, las compañías se distribuyen en escalones que van desde el top 1% hasta el top 10%, además de la categoría de miembros del anuario.

Cementos Argos, Corficolombiana y Transportadora
Cementos Argos, Corficolombiana y Transportadora de Gas Internacional alcanzan el top 1% de sostenibilidad global en sus respectivos sectores - crédito Luisa González/REUTERS

En el nivel más alto, el top 1%, tres nombres colombianos alcanzaron la calificación más destacada: Cementos Argos S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana) y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI). Estar en ese grupo implica ubicarse entre las empresas con mejor puntuación global dentro de sus respectivos sectores a nivel mundial.

Un peldaño más abajo, en el top 5%, fue reconocida Grupo Argos S.A., también vinculada al sector de materiales de construcción. Su inclusión confirma el peso que ganaron algunas compañías colombianas en discusiones internacionales sobre sostenibilidad empresarial. El bloque más amplio de reconocimientos para el país se concentró en el top 10%. Siete empresas lograron ubicarse en esta categoría, en sectores que van desde la banca hasta la energía y los alimentos.

En el orden presentado en el ranking, el Banco Davivienda S.A. quedó entre los 19 bancos más sostenibles del mundo y entre los cuatro más sostenibles de América. En el mismo sector bancario, el Banco de Bogotá S.A. también obtuvo un lugar destacado. A ellos se suman Grupo Cibest S.A. y otras organizaciones financieras que consolidan la presencia colombiana en este segmento.

Siete empresas del país integran
Siete empresas del país integran el top 10% en sostenibilidad, representando sectores como banca, energía, alimentos y servicios públicos - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Desde el sector energético y de servicios públicos, Celsia S.A. E.S.P. ingresó al grupo de empresas reconocidas, mientras que Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. también figuraron en esta categoría del ranking. En alimentos, Colombina S.A. fue incluida dentro del top 10%, reflejando el alcance transversal de la evaluación.

El anuario no se limita a estos escalones. En la categoría de Miembro del anuario de sostenibilidad aparecen otras compañías colombianas que cumplieron con los estándares exigidos por la CSA. Entre ellas está Organización Terpel S.A., del sector comercio minorista, que figura como “Industria Mover – Miembro del anuario de sostenibilidad”.

En el orden del listado también fueron reconocidas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y Banco de Occidente S.A., en el negocio bancario; Compañía de Seguros Bolívar S.A., en seguros; GeoPark Limited, en petróleo y gas aguas arriba e integrado; y Grupo Aval Acciones y Valores S.A., igualmente en banca.

El sector de alimentos y consumo también sumó nombres como Grupo Nutresa S. A. y Team Foods Colombia S.A. En servicios financieros diversificados y mercados de capitales aparece Grupo de Inversiones Suramericana S.A., mientras que en construcción e ingeniería fue incluida Odinsa S.A. En el segmento de empresas de gas, figura Promigas S.A. E.S.P.

Banco Davivienda se posiciona entre
Banco Davivienda se posiciona entre los bancos más sostenibles del mundo y ocupa el cuarto lugar en América en criterios ESG - crédito Luisa González/REUTERS

La presencia de estas 22 compañías en el Anuario de Sostenibilidad 2026 muestra que Colombia mantiene participación en distintos sectores dentro de una medición que compara desempeño corporativo a escala global. Más allá del reconocimiento reputacional, la clasificación funciona como una referencia para inversionistas y mercados que cada vez observan con mayor atención los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

En un contexto donde la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado y se convirtió en un indicador clave de competitividad, el resultado refleja cómo varias empresas colombianas están alineando sus estrategias con estándares internacionales.

