El antropólogo argentino Luis Fondebrider se refirió a la identificación de los restos del sacerdote Camilo Torres, vinculado al ELN

El profesional reafirmó que, a pesar de que Medicina Legal no lo confirme, el cadáver entregado a la Universidad Nacional es el del sacerdote guerrillero

El equipo que encabezó la identificación defiende que se pueda confirmar que los restos encontrados son los de Camilo Torres - crédito UBPD

Recientemente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que fueron encontrados los restos del sacerdote Camilo Torres, vinculado históricamente al grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Torres fue reportado como desaparecido el 15 de febrero de 1966 luego de una confrontación entre el ELN y el Ejército Nacional, y aunque se tenía certeza, principalmente de miembros de la guerrilla mencionada, de que había sido dado de baja, no se tenía claridad del lugar donde estaba su cuerpo.

Al respecto, el biógrafo del religioso, el australiano Walter Joe Broderick, afirmó que solo un general del Ejército y el hermano de Camilo Torres sabían la ubicación en la que fueron enterrados los restos, pero en enero de 2026 el ELN aseguró que Medicina Legal estaba identificando un cuerpo que había sido entregado como el cadáver del sacerdote.

Las autoridades colombianas entregaron los restos del cura guerrillero Camilo Torres - crédito Europa Press

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó que el proceso se prolongó durante más de dos años, y aunque Medicina Legal ha afirmado que no se puede confirmar la identificación total, la unidad ha sido respaldada por el reconocido antropólogo Luis Fondebrider, que fue clave en todo lo ligado a este caso.

“Lamentablemente, es un concepto totalmente errado; la identificación de un cadáver se realiza a través de diferentes elementos que van desde el contexto, objetos personales, vestimenta, análisis forenses y la genética es un elemento más, muy importante, pero un elemento más”, afirmó el científico argentino durante la rueda de prensa oficial.

Fondebrider también reveló detalles clave de la identificación de los restos de Camilo Torres, que serían dejados en un osario en la Universidad Nacional.

“El padre Camilo tenía dos heridas de proyectil de fuego y estaban presentes en el cuerpo. ¿Eso permite identificarlo? No. El padre estaba dispuesto en una urna que los colegas no han visto nunca en las exhumaciones de Colombia. ¿Permite identificarlo con eso? No. Era una persona muy alta en una época en la que no había personas tan altas en la población colombiana. ¿Permite identificarlo? No, pero si vamos sumando todos estos datos, que al final también tuvieron la genética, nos permiten formar una evaluación de que esta es la persona que se está buscando”.

Los casos del Che Guevara y Salvador Allende

El argentino es uno de los antropólogos más reconocidos del mundo - crédito EAAF

Luis Fondebrider es un antropólogo forense argentino que ha dedicado su carrera a la investigación de violaciones a los derechos humanos en contextos de represión estatal, conflictos armados y desastres humanitarios.

Nacido en Buenos Aires, se graduó como antropólogo en la Universidad de Buenos Aires y en 1984 fue uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización pionera en la aplicación de la ciencia forense para la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas.

El trabajo de Fondebrider comenzó en el contexto de la última dictadura militar argentina, cuando miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada. Es por ello que desarrolló una metodología interdisciplinaria que combina la antropología, la arqueología y la genética, permitiendo identificar restos humanos y reconstruir las circunstancias de muertes en casos de violencia política.

El argentino participó en la identificación de los restos del Che Guevara - crédito Reuters

Durante su carrera, Fondebrider ha intervenido en más de 60 países, colaborando en investigaciones sobre fosas comunes y desapariciones en América Latina, África, Asia y Europa.

Además, participó en la identificación del Che Guevara en Bolivia y en determinar la causa de muerte de Salvador Allende en Chile. Su trabajo ha sido solicitado por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como por comisiones de la verdad y reconciliación en diferentes continentes.

Entre 2021 y 2022, Fondebrider dirigió la Unidad de Servicios Forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde coordinó acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel global. Actualmente reside en Madrid y se desempeña como consultor independiente, asesorando a gobiernos, organizaciones humanitarias y judiciales en materia de búsqueda de personas desaparecidas y gestión de restos humanos en crisis humanitarias.

