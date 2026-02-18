Los conciertos y los eventos masivos dispararon la economía colombiana: cultura fue el sector que más creció en 2025

El sector de arte y entretenimiento lideró el crecimiento económico de Colombia en 2025, impulsando el PIB nacional - crédito EFE

Las luces de los escenarios, los estadios llenos y las filas para entrar a conciertos terminaron teniendo un efecto que va más allá del espectáculo, empujaron la economía. En 2025, las actividades artísticas y de entretenimiento se convirtieron en el sector con mayor crecimiento del país y marcaron el ritmo del Producto Interno Bruto.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía colombiana creció 2,3% en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) y 2,6% en el acumulado anual. Detrás de ese resultado hubo tres protagonistas claros: cultura y entretenimiento, comercio y administración pública.

Colombia registró un crecimiento económico anual del 2,6%, según cifras del Dane, destacando la recuperación pospandemia - crédito IDT

La rama artística registró una variación anual de 9,9% frente a 2024 y de 11,5% en el último trimestre del año. Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que esta vez el impulso no provino de los juegos de suerte y azar, tradicionalmente determinantes en esa categoría. El protagonismo estuvo en otro frente.

“Conciertos y eventos masivos, a lo largo y ancho del país, fueron muy dinámicos el año pasado. Podemos decir que el sector cultural ya está haciendo aportes importantes al crecimiento del PIB. No solo se trata de la cantidad de eventos, sino de su carácter masivo, pues muchos registraron lleno total”, dijo Urdinola.

Bogotá y Medellín se consolidaron como epicentros de festivales y espectáculos internacionales, lo que elevó el consumo en transporte, hoteles, gastronomía y comercio asociado. La economía nocturna y los grandes aforos terminaron siendo una pieza clave del engranaje.

El comercio ocupó el segundo lugar en crecimiento. Restaurantes, transporte aéreo y mantenimiento de vehículos impulsaron la actividad. La administración pública y defensa completó, por su parte, tres años consecutivos en terreno positivo, tras haber registrado su último dato negativo en el cuarto trimestre de 2022, cuando cayó 2,8%.

Conciertos y eventos masivos en Bogotá y Medellín potenciaron el consumo en transporte, hoteles, gastronomía y comercio - crédito Jesús Avilés/Infobae

Estas tres ramas no solo crecieron con fuerza; fueron las que más aportaron al resultado total. Cultura contribuyó 0,9 puntos porcentuales al dato anual, comercio 0,8 y administración pública 0,4. En conjunto, explican buena parte del 2,6% alcanzado en 2025.

El trasfondo del crecimiento revela una característica particular, el dinamismo estuvo concentrado en actividades terciarias. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró que este grupo avanzó 2,8%, mientras las actividades primarias agro y minería cayeron 1,1% y las secundarias manufactura y construcción descendieron 1%.

Desde el enfoque del gasto, el consumo de los hogares volvió a ser un pilar. Creció 4,6% en 2025 y aportó 0,9 puntos porcentuales al PIB. Los productos tecnológicos lideraron la demanda interna, celulares, equipos de sonido y electrodomésticos mostraron especial dinamismo hacia el cierre del año.

El comercio, junto con la administración pública, se consolidó entre las actividades de mayor aporte al PIB en 2025 - crédito AFP

El gasto público también mantuvo su tendencia al alza. Sectores como defensa, salud y educación completan tres años con tasas de crecimiento cercanas a 8%. Sin embargo, no todas las señales son tranquilizadoras.

José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que un modelo sustentado principalmente en el gasto, sea estatal o de los hogares, refleja debilidad en la formación bruta de capital fijo. “Estamos viendo que los niveles de formación bruta de capital son bajos debido a la sensibilidad de sectores como hidrocarburos, minería, construcción, infraestructura y manufacturas frente a las decisiones de inversión. Existe un menor apetito por invertir, explicado por la incertidumbre regulatoria, los problemas de seguridad física, los mayores costos financieros y un clima de inversión poco constructivo por parte del Gobierno”, afirmó al diario La República.

El economista y presidente de Anif reflexionó sobre la debilidad de la inversión en activos productivos, planteando desafíos para la competitividad y el avance estructural del país en el mediano plazo - crédito @AnifCO/X

En el cuarto trimestre, la formación bruta de capital fijo cayó 2,9%, luego de haberse mantenido en terreno positivo entre enero y septiembre. En el balance anual, creció 1,3%, pero con señales de fragilidad hacia el cierre.

El agro, aunque aportó 0,3 puntos porcentuales al resultado anual, perdió velocidad y pasó de crecer 6,1% en 2024 a 3,1% en 2025. El Dane explicó que el sector cafetero presionó a la baja por menores rendimientos en cultivos permanentes; solo en el último trimestre registró una caída de 22,1%.

En contraste, el sector financiero mostró resiliencia. Creció 2,8% en el año y, aunque en el cuarto trimestre avanzó apenas 0,7%, superó la contracción de 0,5% registrada en el mismo periodo de 2024. En la comparación internacional, Colombia se ubicó por encima de México (1,6%), la Unión Europea (1,5%) y Canadá (0,6%).