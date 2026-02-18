La Oficina Premium: capturan red sicarial ligada a asesinatos de extranjeros y al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nueve presuntos integrantes de "Oficina Premium" fueron detenidos en Medellín tras una investigación que los vincula con homicidios de ciudadanos extranjeros y actividades ilícitas de alcance internacional. - crédito Fiscalía/cortesía

Las autoridades en Medellín confirmaron la captura de nueve presuntos integrantes de una estructura criminal denominada “La Oficina Premium”, señalada de estar detrás de cuatro homicidios de ciudadanos extranjeros en la capital antioqueña y de mantener posibles vínculos con el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con información revelada por El Colombiano, esta organización sicarial estaría especializada en asesinatos por encargo de víctimas extranjeras de alto perfil, tanto en Medellín como en otras ciudades del país e incluso en el exterior.

El procedimiento judicial se desarrolló en una vivienda del barrio Kennedy, en la comuna 7 (Robledo), noroccidente de Medellín. Allí fueron capturadas nueve personas que actualmente enfrentan audiencias preliminares por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Según un investigador del caso citado por el diario antioqueño, “una fuente humana nos dio información sobre estos cuatro asesinatos de extranjeros”, lo que permitió avanzar en la identificación de la estructura y su presunta participación en crímenes ocurridos en los últimos años.

Durante el operativo fueron incautadas ocho armas de fuego, entre ellas una subametralladora y varios revólveres. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que el material será sometido al Sistema Unificado de Cotejo Balístico para establecer si fue utilizado en otros homicidios.

Además, las autoridades hallaron 29 teléfonos celulares, muchos de ellos con líneas internacionales, así como documentación que podría vincular a la organización con redes criminales en Estados Unidos y otros países.

Armas, documentos y teléfonos con líneas extranjeras incautadas por las autoridades - crédito captura de video/@FicoGutierrez/X

Los homicidios de extranjeros bajo investigación

Entre los casos que se atribuyen preliminarmente a “La Oficina Premium” se encuentra el asesinato del mexicano Horacio Pérez Ledezma, de 54 años, comerciante de productos tecnológicos, quien fue atacado mientras almorzaba en un restaurante del sector de Provenza, en El Poblado.

Por este hecho también es investigado Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, quien estaría igualmente implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Otro de los crímenes señalados es el del albanés-ecuatoriano Artur Tushi, de 44 años, quien fue baleado en once oportunidades en inmediaciones del centro comercial Santafé, en El Poblado. De acuerdo con las primeras hipótesis, este homicidio estaría relacionado con negocios ilícitos vinculados a trata de personas y narcotráfico, con participación de estructuras criminales albanesas, ecuatorianas y colombianas.

Las autoridades no han precisado detalles sobre los asesinatos del ciudadano estadounidense y del canadiense mencionados en la investigación preliminar. Sin embargo, en los últimos tres años se han registrado dos homicidios de ciudadanos canadienses en Medellín.

Uno de ellos ocurrió el 31 de enero del año pasado en el Mall del Indio, donde fue asesinado Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años. El crimen habría sido ordenado por el exdeportista olímpico Ryan James Wedding, luego de que la víctima fuera señalada como testigo clave en su contra.

El otro caso corresponde a Jesse Marcel Arrigo, asesinado en un restaurante ubicado en la vía Las Palmas, a la altura del barrio San Diego. El fallecido se presentaba como Comisionado Internacional de Paz, aunque en su país enfrentaba señalamientos por presuntas estafas.

Las autoridades investigan si los pagos por los homicidios se realizaron mediante transferencias a cuentas en paraísos fiscales o a través de criptomonedas - crédito Reuters/Luisa Gonzalez

Pagos millonarios y transferencias internacionales

Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es el monto que la organización cobraría por cada crimen. Según las autoridades, los asesinatos de extranjeros tendrían un costo entre 400.000 y 500.000 dólares, es decir, entre 1.465 y 1.830 millones de pesos colombianos, dependiendo del perfil de la víctima y la complejidad del encargo.

Las pesquisas apuntan a que los pagos podrían haberse realizado mediante transferencias a cuentas en paraísos fiscales o a través de criptomonedas, con el fin de dificultar el rastreo financiero y evitar la trazabilidad de las operaciones.

El alcalde Gutiérrez afirmó que se investiga la posible participación de organizaciones transnacionales que habrían ordenado crímenes no solo en Colombia, sino también en México, República Dominicana y Chile.

Ritualidad, brujería y presuntas estafas

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron un altar con figuras religiosas, velas y elementos asociados a prácticas esotéricas. Según la información oficial conocida por El Colombiano, los integrantes de la estructura habrían realizado rituales de santería antes de cometer los crímenes, incluyendo el sacrificio de al menos cuatro chivos.

De acuerdo con lo señalado por la Alcaldía, estos rituales tendrían un doble propósito, primero buscar protección espiritual antes de ejecutar los homicidios y, al mismo tiempo, estafar a clientes mediante promesas de “protección” o éxito en actividades ilícitas, enviándoles registros audiovisuales de los supuestos actos esotéricos.

No obstante, las autoridades precisaron que todos estos hallazgos hacen parte de una investigación preliminar, por lo que deberán ser sustentados en el proceso judicial.

En el lugar del operativo fue hallado un altar con figuras religiosas y velas, que habría sido utilizado para realizar rituales esotéricos antes de los crímenes. - crédito captura de video/@FicoGutierrez/X

Investigación en curso y posibles nuevas imputaciones

Aunque las nueve personas capturadas enfrentan inicialmente cargos por porte ilegal de armas, la Fiscalía y las autoridades locales trabajan en la consolidación de pruebas que permitan imputar delitos adicionales relacionados con homicidio agravado, concierto para delinquir y otros crímenes conexos.

La información contenida en los dispositivos electrónicos incautados será clave para determinar la relación entre esta estructura y los responsables procesados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa en desarrollo y que se espera cooperación internacional para esclarecer el alcance real de la red criminal.