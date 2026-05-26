Ejército y Policía, con apoyo de la DEA, incautaron y destruyeron un laboratorio que producía dos toneladas de cocaína por semana en Nariño

Un extenso despliegue coordinado por autoridades nacionales permitió neutralizar la producción semanal de grandes volúmenes de droga, afectando significativamente las finanzas de una organización ilícita con alianzas internacionales - crédito @COL_EJERCITO/X

Una operación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la DEA y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) permitió localizar en Nariño un complejo cocalero atribuido a una red ligada a disidencias de las Farc e incautar casi dos toneladas de droga.

Según las autoridades, el operativo frenó la salida de cerca de dos millones de dosis de cocaína por rutas que conectaban Colombia con Ecuador y luego con Estados Unidos, a través de aguas internacionales próximas a Guatemala, Honduras y México.

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La investigación de la DEA y de la Policía colombiana estableció que el laboratorio tenía una capacidad de producción de dos toneladas por semana y que su infraestructura estaba avaluada en $2.500 millones.

“En este complejo cocalero, compuesto por 6 estructuras, fueron incautados 1710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria necesarios en la producción de estupefacientes”, dice el comunicado del Ejército Nacional publicado en su página web.

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En el lugar también había dormitorios para 30 personas, víveres frescos en preparación, hornos microondas, mesas de templado y plantas eléctricas, añadió la misma institución.

El laboratorio desmantelado tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de cocaína a la semana, según la Policía y la DEA - crédito @COL_EJERCITO/X

La operación se ejecutó en la vereda Trejos del Mar, en el municipio de Mosquera, Nariño, donde tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales actuaron en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía y la DEA, de acuerdo con el Ejército. Según ese equipo interinstitucional, el sitio funcionaba como laboratorio para la fabricación de sustancias ilícitas.

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En ese complejo, compuesto por seis estructuras, fueron incautados 1.710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria para la producción de estupefacientes, de acuerdo con el Ejército.

Por su parte, la Policía describió la instalación como un “gigantesco laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por seis estructuras interconectadas, con alta capacidad de producción”.

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Según el Ejército, la cocaína producida en ese punto era transportada por vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Después, añadió la institución, era enviada a Estados Unidos por aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México.

La infraestructura del complejo cocalero estaba valorada en $2.500 millones y contaba con instalaciones industriales y dormideros para 30 personas - crédito Ejército Nacional

“El estupefaciente producido era transportado vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviado a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México”, se agrega en el comunicado oficial del Ejército.

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Así mismo, la Policía informó que, cuando los ocupantes detectaron la llegada helicoportada y terrestre de las unidades, huyeron hacia la vegetación de la zona. Esa misma autoridad sostuvo que el estupefaciente pertenecía a una organización criminal independiente de alcance transnacional liderada por alias Junior.

De acuerdo con información de inteligencia militar e investigación judicial citada por el Ejército, el laboratorio pertenecería a una organización criminal independiente que articulaba esquemas de “outsourcing ilegal” con el grupo armado Bloque Jacobo Arenas, señalado en el texto oficial como parte de las disidencias de alias Iván Mordisco.

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La versión de la Policía ubicó esa alianza con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato.

La droga era trasladada por tierra desde Nariño hasta Ecuador y luego enviada a Estados Unidos por rutas marítimas hacia Guatemala, Honduras y México - crédito Ejército Nacional

Sobre ese vínculo, la Policía afirmó: “Esta red mantenía una alianza de outsourcing ilegal con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias Chato, a quienes les pagaban impuestos criminales para asegurar el libre ejercicio del narcotráfico en la región”.

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El Ejército calculó que la acción afectó las economías del grupo armado en aproximadamente 220 millones de pesos, equivalentes a cerca de USD 60.000. La misma institución aseguró que con la incautación se evitó la circulación de cerca de dos millones de dosis de cocaína.

“Con esta acción militar se impacta directamente las economías lícitas del GAO-r, en aproximadamente 220 millones de pesos (cerca de 60.000 USD). Así mismo, se evitó la circulación de cerca de 2 millones de dosis de cocaína”, se añadió en el documento.

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Durante la inspección, “los investigadores de la Dijín hallaron un arsenal de insumos y maquinaria de nivel industrial”, indicó la Policía. La autoridad agregó: “Fueron encontrados hornos microondas, mesas de templado, plantas eléctricas, dormitorios con capacidad para albergar a 30 personas y víveres frescos en proceso de preparación”.