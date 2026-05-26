‘Don Berna’ seguirá rindiendo cuentas ante la justicia: la Corte Suprema negó petición de la Fiscalía para sacarlo de Justicia y Paz

La exclusión de Don Berna del sistema transicional fue rechazada por la Corte al considerar desproporcionado el impacto para los derechos de las víctimas y la verdad judicial - crédito Archivo Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que anuló la salida de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias Don Berna, cobijado bajo Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la jurisdicción creada para la desmovilización de grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el fallo de segunda instancia, el alto tribunal puso fin a la petición de la Fiscalía General de la Nación, que alegó que el exjefe paramilitar incumplió sus obligaciones al no asistir a versiones libres y a audiencias programadas entre octubre y noviembre de 2021, y en 2022.

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Sin embargo, la Corte concluyó que sus ausencias a las diligencias judiciales no probaron una voluntad de abandonar el proceso, sino que respondieron a obstáculos de reclusión y comunicación en Estados Unidos, una decisión que preserva su comparecencia dentro del sistema transicional y evita afectar procesos con más de 2.000 víctimas del extinto grupo paramilitar.

“De ninguna manera se puede predicar como conducta renuente, sino que se siguió sustentando en las diversas dificultades originadas por el cambio de penitenciaría, no cuestionadas ni refutadas (...) no se configuró la renuencia injustificada porque todas las inasistencias estuvieron acompañadas de ‘causas objetivas, verificables y razonables’ ajenas al postulado”, se lee en el documento.

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Así mismo, los magistrados analizaron el traslado de Murillo Bejarano a la prisión USP Terre Haute, en Indiana (Estados Unidos), y concluyeron que esas condiciones le generaron incomunicación, afectación física y emocional, riesgo para la vida e imposibilidad de preparar las diligencias judiciales.

La decisión añade que estuvo cerca del llamado ‘Pabellón de la muerte’ y que situaciones como gritos de reclusos o intentos de suicidio afectaron su salud física y emocional.

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Igualmente, el tribunal agregó que Murillo Bejarano “nunca expresó intención de abandonar el trámite” y, por el contrario, reiteró su voluntad de continuar, lo que para la Sala da cuenta de su buena fe.

“En esa línea, toda contribución a establecer las reales condiciones de reclusión del postulado Murillo Bejarano y, por qué no, a mejorarlas en cuanto sea posible, sin duda alguna habrá de redundar en su efectiva comparecencia a las actuaciones judiciales en que es requerido; y, por esa vía, con su participación, realizar las garantías de verdad, justicia y reparación debidas a las víctimas conforme al diseño del proceso penal especial de la Ley 975 de 2005”, manifestó la Corte Suprema.

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Para ese momento, alias Don Berna era señalado como máximo responsable de los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada y Cacique Nutibara de las AUC, tenía más de 100 anotaciones por distintos delitos y procesos activos en Justicia y Paz por más de 1.400 hechos que estaban en etapa de sentencia