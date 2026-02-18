Colombia

Joven costeño armó polémica al asegurar que no se siente representado por la cultura de su región: “Acá lo que hay es corronchos”

El video generó burlas y disgusto entre las personas que se sienten orgullosas de pertenecer a la costa Caribe colombiana

Este joven se hace viral al enumerar de forma humorística todas las tradiciones, comidas y costumbres de la costa caribe colombiana que no le gustan - crédito @jose_hernanndez / TikTok

Las palabras de un joven de la región Caribe han encendido el debate en redes sociales tras compartir, sin rodeos, su visión crítica sobre distintas costumbres costeñas.

Y ha enfatizado que es de la nueva generación de costeños y no duda en poner bajo la lupa prácticas y hábitos que, a su juicio, requieren una actualización.

“Cosas que no me gustan de ser costeño. Soy costeño y no me gusta ir a Corralejas porque eso me parece lo más corroncho que existe en el mundo. Soy costeño y tampoco me gusta ir a cabalgata, eso nada que ver”, expresó en su video, desencadenando una oleada de comentarios.

El joven ha detallado su desencanto con actividades populares, señalando: “Soy costeño y no me gusta ir a la playa porque siento que acá la gente es muy morena y ir a la playa sería como que quemarse más y ponerse más negro de lo que ya estamos.”

El joven aclaró que no representa a nadie de la cultura costeña - crédito composición fotográfica / Jose Hernández

Además, rechazó espacios de socialización habituales, como los famosos “pikos”, argumentando: “Soy costeño y no me gusta andar de pico en pico. O sea, si ponen un pico y se pone un poco de gente allá afuera, o sea...”

En el ámbito gastronómico, su postura tampoco pasó inadvertida. Aseguró que no disfruta de platos esenciales como la yuca, el plátano, el ñame, el queso o el suero, y fue categórico al afirmar: “Soy costeño y no me gusta la sopa de mondongo. Soy costeño y no me gustan los frijoles con codillo. Eso me parece demasiado de desagradable.”

Su relación con la música tradicional también es distante: “Soy costeño y no me gusta el vallenato, prefiero más la música en inglés.”

El video dividió opiniones. Mientras algunos usuarios lo señalaron por “renegar” de su tierra, otros consideraron que simplemente defiende la libertad de gustos y la diversidad dentro de la identidad costeña.

El joven criticó la actitud de las personas que le criticaron y cuestionó a los creadores de contenido que "representan" la cultura costeña - crédito @jose_hernanndez / TikTok

Tras la polémica inicial Hernández publicó un segundo video: “Yo en ningún momento dije que representaba a la costa, ni tampoco quisiera representar a algo, acá lo que hay es puro corroncho”.

El influencer cuestionó abiertamente a quienes asocian el orgullo regional con figuras como El Loco Arcángel: “Una persona que lo único que sabe decir es monda, no sabe decir más”, y remató: “Definitivamente, que a ustedes los representa es un chirrete, porque eso es lo que está lleno la cosa, pura gente chirrete, pura gente sin clase”.

Más adelante, el creador señaló que la mayoría de las críticas se centraron en su orientación sexual, negando que esto lo afectara: “¿Ustedes creen que a mí en realidad me afectan los malos comentarios? La verdad es que no, para nada”.

Además, sugirió que quienes lo criticaban carecían de fundamentos y recursos: “Si la gente que más hable es la gente más pobre”. Invitó a quienes no disfrutaban su contenido a bloquearlo: “Muy fácilmente me pueden bloquear para que nada me aparezca ya”.

Samuel Beleño afirmó que la costa está de moda y no tiene sentido renegar de la región mientras los demás quieren estar ahí - crédito samuelbeleno_ / Instagram

La reacción de la audiencia no se hizo esperar y los comentarios fueron variados: “Dónde vives?, ¿en New York? El que no quiere a su patria, no quiere a su madre”, o “Prefiero que me represente un chirrete que un rosca dulce”. Otros defendieron la libertad de expresión: “No todos tenemos los mismos gustos y eso no tiene nada de malo”. No faltaron los llamados al respeto: “No tienes por qué ofender, puedes hacer tu contenido sin menospreciar tu origen...”.

El debate escaló cuando el influencer Samuel Beleño intervino con una crítica sarcástica: “La sopa de mondongo no le gusta, pero la de mondá sí se la toma hasta sin cuchara”. Beleño defendió la identidad costeña y cuestionó a quienes la rechazan: “Mientras tú escondes el acento, medio país lo está practicando para venir de vacaciones”.

En la sección de comentarios, algunos usuarios reflexionaron: “El tiempo le hará saber y entender muchas cosas”, mientras otros denunciaron la persistencia de ataques por orientación sexual. Así, el episodio expuso un intenso debate sobre pertenencia, respeto y diversidad dentro de la identidad costeña.

