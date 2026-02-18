Colombia

Esta es la millonada que recibirá Myrian, pareja de Zambrano, tras ayudarlo a ganar el ‘Desafío: Siglo XXI’

El triunfo de Zambrano y Myrian en el programa de competencia no solo les aseguró el reconocimiento del público, sino también un importante premio económico. La pareja reveló qué harán con el dinero

El premio de Myrian tras la final del Desafío Siglo XXI generó sorpresa entre los seguidores - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La final de Desafío Siglo XXI, emitida el 17 de febrero, dejó momentos de gran emoción con la victoria de Zambrano y Myrian, quienes lograron imponerse en una definición reñida frente a Rata y Valentina.

El desenlace se produjo en Cartagena, donde la dupla ganadora fue la primera en llegar y colocar su placa en el trofeo del reality, asegurando así el primer lugar en esta edición.

El icónico medallista olímpico Anthony Zambrano, acompañado de Myrian, consiguió no solo el reconocimiento del público, sino también un importante premio económico. El monto total entregado a los campeones alcanzó los 600 millones de pesos, una suma que ambos celebraron tras semanas de competencia intensa.

Aunque el premio oficial se otorga a nombre de Zambrano, el propio atleta reveló que compartiría la ganancia con su compañera, con quien mantiene además una relación sentimental. Por ello, Myrian recibirá 300 millones de pesos como parte de la recompensa por su desempeño y dedicación a lo largo del programa. La competidora anunció que destinará el dinero a viajes, descanso y la concreción de nuevos proyectos personales y empresariales.

Zambrano compartirá el premio con Myrian, quien recibirá 300 millones de pesos para invertir en viajes, su hogar y nuevos proyectos - crédito @desafiocaracol / Instagram

“Si unimos el dinero entre los dos, son casi 700 millones de pesos”, reveló Zambrano, mientras Myrian reveló lo que piensa hacer con los más de 300 millones de pesos. “Por mi parte, quiero arreglar mi casa, viajar con mi hijo, apuntarle a un negocio...”, dijo la ganadora. “Con mi dinero, voy a pagar unas deudas por ahí, darle una sorpresa a mi mamá, montarle un negocio pequeño”, reveló el medallista.

Por su parte, Zambrano señaló que parte del dinero será utilizado para su preparación física, con el objetivo de continuar compitiendo al máximo nivel en sus próximas actividades deportivas.

Por otra parte, los ganadores hablaron de su cercanía asegurando que tienen más que una amistad. “Siempre lo dije, tenemos más que una amistad, por eso le doy la mitad; es una mujer que lo luchó, que lloró conmigo, estuvo en la buenas y en las malas”, reveló Zambrano.

En las últimas ediciones, la competencia ha coronado a distintos participantes, como Kevyn Mosquera en 2024, Alejandra Martínez y Alejandro Calderón en 2023, Andrea Olaya y Camilo Tarifa en 2022, Galo Pinzón y Paola Solano en 2021, entre otros. Zambrano y Myrian ahora integran este selecto grupo, tras superar cada reto y conquistar el apoyo de la audiencia.

Parte del dinero será destinado por Zambrano a su preparación física de cara a futuras competencias deportivas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La emoción por el triunfo se reflejó tanto en la celebración de los ganadores como en la reacción de los seguidores del programa, que vivieron una de las finales más intensas de este programa.

Zambrano y Miryan revelaron sus planes personales y de pareja antes de la final

Días antes de la gran final del Desafío Siglo XXI, Miryan y Anthony Zambrano hablaron sobre su relación, sus estrategias y las proyecciones personales de cara al cierre del reality.

En esa conversación, realizada con Caracol Televisión, ambos dejaron claro que su vínculo había evolucionado durante la competencia, pasando de no ser especialmente cercanos a formar una dupla marcada por la confianza y el apoyo mutuo.

El medallista olímpico describió este momento como un nuevo comienzo en su vida, comparando la emoción de la final con la que sintió al subir al podio olímpico. “La verdad es que para mí es un nuevo comienzo, porque esto me hace recordar cuando fui medallista olímpico. Esta es la final para mí”, señaló Zambrano, resaltando la importancia del reto y del trabajo en equipo.

En la entrevista previa a la final, ambos destacaron que la confianza y el apoyo mutuo fueron claves para avanzar en la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Miryan, por su parte, subrayó el compromiso que mantuvo durante toda la competencia, afirmando que siempre buscó “darlo todo en las pistas para no defraudar la confianza que han construido como dupla”. La joven también recalcó que el vínculo personal entre ambos surgió de manera natural y que el apoyo diario fue clave para avanzar en cada etapa.

Al abordar la naturaleza de su relación fuera de la pista, Zambrano optó por la cautela y el humor: “No, nada… una cosita por ahí, un roce suave, pero hay que ir paso a paso, dejarse sorprender. Entonces dejemos que llegue su momento”, manifestó el deportista, quien prefiere que la relación evolucione de forma genuina y sin presiones. “Bien, siento que estamos dejando que todo vaya sucediendo como debe suceder”, agregó.

Zambrano y Myrian, además de compartir la victoria en el Desafío Siglo XXI, consolidaron una relación sentimental durante la competencia - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Durante la competencia, la dupla enfrentó situaciones exigentes y momentos difíciles, como el castigo del corte de cabello que Miryan tuvo que cumplir. Zambrano confesó que fue duro ver a su compañera afrontar ese reto, pero reconoció su valentía y determinación, cualidades que fueron celebradas por los seguidores del programa.

