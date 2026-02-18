Colombia

Elizabeth Loaiza habló sobre el acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria: el periodista Carlos Lajud se defendió de las acusaciones

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

La modelo habló con Infobae Colombia y contó qué le dijo el periodista Carlos Lajud - créditos red social Instagram (@charlielajudcatalan y @elizabethloaiza)

Carlos Lajud, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), enfrenta graves señalamientos por presunto acoso en redes sociales a la hija menor de edad de la modelo Elizabeth Loaiza, Ana Sofía Escruceria, de 17 años.

La menor de edad, quien optó por seguir los pasos de su madre mientras cursa sus estudios universitarios, expuso en redes sociales el usuario que Carlos Lajud tenía en Instagram —cuenta que posteriormente fue eliminada—, desde la cual se realizaron comentarios en una de las fotos que la joven modelo publicó en sus historias.

De acuerdo con información confirmada por Infobae Colombia, y en diálogo con la empresaria vallecaucana, la denuncia surgió el martes 17 de febrero de 2026, pero ella se enteró de todo lo que ocurrió con su hija mientras se encontraba fuera del país atendiendo un compromiso laboral en Nueva York (EE. UU.)

La reacción de Carlos Lajud incluyó la eliminación rápida de sus perfiles, incluida su cuenta de Instagram, y no dejó alguna declaración oficial a medios o desde una red social.

Este comportamiento llamó la atención de usuarios y periodistas, que expresaron sus sospechas ante la desaparición virtual del exresponsable de prensa de la FCF, y que como expuso la modelo caleña, se comunicó ya con ella para aclarar todo lo ocurrido.

Además de borrar los mensajes considerados inapropiados, Lajud habría eliminado conversaciones con la hija de Loaiza en X.

La conversación quedó registrada y la captura de la charla provocó el comentario de reacción de la hija de Loaiza hacia Lajud - crédito captura de pantalla Publimetro Colombia / sitio web

Detalles de los mensajes y respuesta de la víctima

Según lo registrado por Publimetro Colombia, Lajud comentó en una publicación efímera de la víctima con frases como: “¿Cuándo el OnlyFans?”, “¿Cuándo el OnlyFans tuyo?” y “¿Ya tienes OnlyFans?”. Una captura de pantalla evidencia la respuesta de la joven: “Qué asco Carlos. ¿Qué opinaría tu mujer de esto?”.

Por estas palabras, Elizabeth Loaiza confirmó que Carlos Lajud ya se comunicó con ella para hablar sobre lo ocurrido.

La modelo, que creó un perfil en OnlyFans, recalcó este detalle debido a que a su hija ya han sido varias las ocasiones en que le han hecho las mismas preguntas que se enviaron desde el perfil de Instagram de Lajud.

“‘Miren, lo que haga mi mamá o deje de hacer es su cuerpo y lo respeto porque ella es un ser humano diferente a mí’”, dijo Loaiza sobre lo que piensa su hija Sofía por lo que ella hace.

La empresaria hizo hincapié en que a su hija “no le gusta gusta ese tema (tener cuenta en OnlyFans)”, y recordó lo que ella misma le dijo en una ocasión: “‘A mí no me gustaría hacerlo y no lo quiero hacer por el momento y no me interesa’”.

Pero sí dejó claro algo que haría con quienes le hiciera esa clase de comentarios en redes: “‘El que me pregunte eso, lo voy a bloquear y lo voy a boletear en mis redes porque no quiero que me estén preguntando eso’”, recordó Loaiza, le dijo Sofía.

Qué le dijo Carlos Lajud a Elizabeth Loaiza

La modelo vallecaucana contó que recibió una llamada a su celular cuando se encontraba en Estados Unidos, sin saber que era del periodista deportivo Carlos Lajud.

“Pensé que era un diseñador que estaba tratando de entrar y como es un evento privado, entonces contesté y me dice: ‘Hola, ¿cómo estás? Hablas con Carlos’. Y yo: ‘Ah, hola, Carlos, ¿cómo vas?’. Y me dijo: ‘Bien, es que mira, hay una equivocación con la cuenta’. Y yo, yo dije: ‘¿Pero de qué me están hablando?’. Entonces, yo le dije: “Vení, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo: ‘No, es de tu hija’. Y le dije: ‘¡Ah!, ok, pensé que era una cuenta bancaria o alguna transferencia’. Dijo: ‘No, no, no, es de la cuenta de Instagram. Es que tu hija, puso una foto de algo que le han escrito de mi Instagram, pero quería decirte que no fui yo’“, narró Elizabeth Loaiza.

Sobre lo ocurrido, la empresaria afirmó que Lajud le expresó que “no es la primera vez que pasa”.

Lo que más suspicacias genera el relato de Lajud, y por el que Loaiza decidió creerle en principio, es que no sería la única ocasión en la que, señala el periodista deportivo, le ha ocurrido esto.

