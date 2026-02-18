Aparatoso accidente de motochiva en Guatapé acabó con la vida de una mujer

Este tipo de vehículos son muy populares en la región - crédito @CatalinadellMar / X

El martes 17 de febrero de 2026 se difundió el caso de una joven que murió por causa del volcamiento lateral de una motochiva en el municipio de Guatapé, un hecho que reavivó la preocupación entre la comunidad por la falta de controles en el transporte público y turístico en Antioquia.

Mientras la Policía avanza en las primeras indagaciones del accidente, organismos judiciales locales analizaron antecedentes recientes de tragedias similares.

Los peritos de la Policía acordonaron el lugar del siniestro en Guatapé para desarrollar una investigación técnica que permita esclarecer las causas de la fatalidad.

Los reportes preliminares indican que la víctima salió expulsada de la motochiva tras la brusca maniobra del conductor, que, de acuerdo con testigos, habría intentado esquivar a un motociclista. La estructura del vehículo cayó sobre la joven y le provocó heridas mortales. Pese a la pronta llegada de los servicios de emergencia, el personal médico confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales.

Las autoridades no han divulgado la identidad de la joven ni el estado de salud del conductor y mantienen abiertas varias hipótesis sobre el accidente. La investigación procura establecer si el accidente obedeció únicamente a la maniobra evasiva o si influyeron el exceso de velocidad o posibles fallas mecánicas.

Este enfoque cobra relevancia tras detectarse irregularidades en revisiones técnico-mecánicas en otros casos recientes y mientras las comunidades demandan mayor transparencia y controles estrictos.

Fatal accidente enlutó a Antioquia

La comunidad recordó un lamentable hecho ocurrido dos meses atrás, en el momento en el que un accidente en la ruta Remedios–Zaragoza provocó la muerte de 16 egresados del Liceo Antioqueño y su conductor. Tras lo ocurrido, las familias de dos víctimas interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, señalando al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper LTDA y a la empresa de transporte Precoltur S.A.S.

Según el texto de la denuncia: “Se busca establecer si este es un modus operandi recurrente del CDA para emitir revisiones a vehículos que no cumplen con los estándares.” Las investigaciones de la Superintendencia de Transporte revelaron que el bus accidentado de placas SON-847 no estaba en condiciones óptimas, pese a contar con certificados vigentes.

El documento denuncia que el CDA Servisuper habría reportado información falsa ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para aprobar vehículos con defectos, comprometiendo así la seguridad de los pasajeros.

Las denuncias también involucran a los directivos de Precoltur S.A.S., alegando que la empresa incumplió obligaciones de seguridad social para sus conductores y descuidó el mantenimiento preventivo de su flota. La defensa de las víctimas sostiene: la empresa tenía el “principal interés” en obtener aprobaciones irregulares para mantener sus operaciones.

El abogado Diego García, representante de dos familias, afirmó que buscan que el caso no quede en el ámbito administrativo y enfatizó que el objetivo es establecer sanciones penales para los responsables de permitir que el bus circulara sin importar la vida de sus pasajeros.

Como respuesta inmediata a estos hallazgos, y en el curso de las investigaciones, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte dispuso la suspensión de la habilitación del CDA Servisuper LTDA por seis meses. La medida implica la desconexión del centro del Runt y la prohibición de expedir nuevos certificados de revisión técnico-mecánica durante ese lapso. De igual manera, la empresa de transporte Precoltur S.A.S. fue suspendida por seis meses.

Además, se solicitó a la Fiscalía 110 Seccional de Segovia incorporar estos antecedentes en el proceso abierto por homicidio culposo para evaluar el grado de responsabilidad penal de aquellos que, en calidad de representantes legales, administradores o técnicos, permitieron la circulación de vehículos en condiciones inapropiadas en las carreteras de Antioquia.