Ya está lista la primera estación de TransMilenio sobre la avenida 68, con calle 19

La estación fue la primera en terminarse, en toda la reforma de la transitada avenida 68 - crédito IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó la finalización de la estación Calle 19, la primera infraestructura completamente lista dentro del grupo cuatro del reformado corredor vial.

De acuerdo con la entidad, esta estación ya logró el 99% de la ejecución de su obra, y solo faltan detalles menores para que pueda ponerse en marcha.

En la jornada del 17 de febrero del 2026 se puede observar movimiento constante de obreros trabajando en el sitio, y las máquinas ya están dando los últimos retoques a la estructura, de acuerdo con el material audiovisual compartido por el IDU.

Estos detalles son solo soldaduras en fachadas, instalación de barandas, y pintura color magenta de elementos de las pasarelas.

De hecho, voceros del IDU informaron a Infobae Colombia que, en detalle, “se finalizaron las obras de cimentación, la base que sostiene la estructura, y el montaje de la estructura metálica. Asimismo, culminó la instalación de los sistemas electromecánicos y de las puertas de la estación. En total, la estación alcanza un avance general del 99,15%”.

Así va el montaje de las demás estaciones del tramo 4 de la reforma de la carrera 68 - crédito suministrado a Infobae

Desde la entidad distrital aseguraron que siguen las obras en la estación calle 13 y estación calle 24, sobre la misma carrera 68.

“Estas estaciones cuentan con la cimentación. Los mayores esfuerzos se concentran en el desarrollo de las actividades instalación de los sistemas electromecánicos, etapas fundamentales para la culminación y puesta en servicio de la infraestructura”, informaron en el IDU.

El proyecto de la avenida 68 comenzó en 2021 y por cerca de 5 años avanzó por fases. El grupo cuatro, que abarca desde la calle 13 hasta la avenida Esperanza —cerca de la nueva estación— registra un 83% de ejecución.

La estación de la calle 19 está siendo terminada con algunos detalles de diseño - crédito Google Maps y captura de pantalla @idubogota/X

En esa medida, el IDU aseguró que para el cierre del primer semestre del año en curso ya estará concluida esta etapa. Incluso, para 2027, ya estaría completa la entrega de la obra de Transmilenio en este punto de la ciudad.

El deprimido de la avenida Suba con calle 100 se acerca al 70% de ejecución

Por su parte, el paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, que es una de las reformas más esperadas en la avenida 68 en Bogotá, ya superó el 66% del avance en su construcción, según confirmó el propio IDU.

Esta estructura, exclusiva para los buses de TransMilenio, conectará los sentidos norte-oriente de manera bidireccional y norte-sur de forma unidireccional, facilitando la movilidad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, detalló a finales de enero las labores en el frente de obra: “Este deprimido cuando llegamos estaba en el 46% y ya tiene un 66% de avance. Se está trabajando en la construcción de las pantallas (muros de concreto reforzado, generalmente enterrados, que se construyen antes de excavar a profundidad) para lograr la resistencia y trabajar encima”.

Además, las actividades ya ejecutadas incluyen la demolición de la carpeta asfáltica existente, la construcción de vigas corona —elementos superiores que estabilizan las pantallas— y la instalación de vigas tensoras, indispensables para evitar desplazamientos durante la obra.

La calle 100, a la altura de la avenida Suba corresponde al grupo 8 del proyecto vial, que fue recibido por la actual administración con un avance del 36,68% y, hasta la fecha, ha alcanzado el 56,11% de ejecución.

Así se ven las obras en el deprimido de la calle 100 con avenida Suba - crédito IDU

Este tramo, de 1,06 kilómetros, incluye la creación de 25.484 metros cuadrados de espacio público, 4.585 metros cuadrados de zonas verdes y 1,15 kilómetros de ciclorruta.

En cuanto al progreso de construcción, en junio de 2025, el IDU puso en funcionamiento el nuevo puente de la avenida Suba con calle 100, diseñado exclusivamente para Transmilenio.

Actualmente, mientras se realiza la obra del paso deprimido, por este puente circulan tanto los buses del sistema como vehículos mixtos en sentido sur-norte, permitiendo mantener el flujo vehicular en la zona.

Molano afirmó que entre enero y febrero del 2026 “hay gente trabajando, en este grupo a 4 metros - 8 metros (de profundidad, en la construcción del paso deprimido). Son más de 200 personas. Este es un proyecto que le estamos poniendo la lupa, estamos con el contratista y la interventoría para mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”.

En junio del 2025, la Alcaldía de Bogotá inauguró el puente vehicular en la intersección de la avenida Suba con calle 100- crédito IDU

Actualmente, se ejecutan excavaciones y trabajos en redes sobre la calle 100, a la altura de Máster Center, mientras continúan las obras de remate en el espacio público de la esquina nororiental de la avenida Suba con calle 100.

Además, se avanza con labores constructivas en la zona central del corredor, consolidando el compromiso del IDU con la modernización de la infraestructura vial de Bogotá.