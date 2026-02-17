Reconocido periodista deportivo fue señalado de acoso en redes sociales: hija de la modelo Elizabeth Loaiza sería la víctima

Luego de lo denunciado, Carlos Lajud borró sus perfiles en Facebook a Instagram - crédito redes sociales

Una delicada denuncia que se conoció la mañana del martes 17 de febrero de 2026 tiene en el ojo del huracán al exdirector y exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Carlos Lajud.

Infobae Colombia confirmó los señalamientos contra Carlos Lajud por presunto acoso a la hija menor de edad de la modelo colombiana Elizabeth Loaiza, en diálogo con la empresaria vallecaucana.

Sumado a lo anterior, el director de Publimetro Colombia, Alejandro Pino Calad, advirtió desde un mensaje que publicó en su cuenta de X la mañana del mismo martes: “Otro escándalo del censurador, acosador y consentido de (Ramón) Jesurún... proteger a personajes como Lajud y Correa va a terminar pasándole factura al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol”.

Según el medio, los hechos habrían ocurrido en X, donde Lajud le habría dejado una serie de comentarios inapropiados en una publicación efímera a la hija de Loaiza, con mensajes como: “¿Cuándo el OnlyFans?”, “¿Cuándo el OnlyFans tuyo?” y “¿Ya tienes OnlyFans?”.

La hija de la modelo habría recibido los mensajes inapropiados por parte de Lajud - crédito @elizabethloaiza/ Instagram

Además de borrar los mensajes, lo que agravaría las denuncias sobre el periodista es que la conversación con la hija menor de edad de la modelo Elizabeth Loaiza habrían sido borradas por parte del mismo comunicador.

Otro de los detalles que ha generado suspicacias es que Lajud borró su cuenta de Instagram.

Pero no es la primera vez que Lajud es señalado en medios de comunicación. En 2022, cuando aún era el jefe de prensa de la FCF lo señalaron de supuesto acoso sexual y censura virtual.

De momento, ni la modelo ni el comunicador han emitido pronunciamientos oficial, pero en una captura de pantalla que dejó el mismo medio colombiano se puede leer que en una de las respuestas que la hija de Loaiza le deja a Lajud, se alcanza a leer: “Qué asco Carlos. ¿Qué opinaría tu mujer de esto?”

Sin embargo, se espera que Lajud salga a dar su versión de los hechos y confirmar si entablará alguna clase de acción judicial.

La conversación quedó registrada y la captura de la charla provocó el comentario de reacción de la hija de Loaiza hacia Lajud - crédito captura de pantalla Publimetro Colombia / sitio web

La trayectoria de Carlos Lajud: ya había estado envuelto en otro polémica

Carlos Lajud es un periodista deportivo colombiano nacido en Barranquilla en 1986, cuenta con cerca de 20 años de experiencia en medios de comunicación y cargos institucionales relacionados con el fútbol profesional del país.

La gestión de Lajud al frente de áreas de comunicaciones tanto en la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) como en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estuvo marcada por controversias.

Durante su paso por estas entidades, diversos periodistas expresaron en más de una ocasión desacuerdos sobre su manejo del acceso a la información y el trato a comunicadores. Esto generó tensiones en el entorno periodístico deportivo.

A mediados de los años 2000, Carlos Lajud inició su trayectoria cubriendo eventos futbolísticos en noticieros nacionales y programas especializados, actividad que desarrolló tras formarse como comunicador social.

Pino Calad volvió a referirse por la denuncia de Lajud, luego de que en 2023 apoyó su salida como jefe de prensa y director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) - crédito @PinoCalad/X

En 2017, asumió la dirección de comunicaciones de la Dimayor, coordinando ruedas de prensa, estrategias informativas y protocolos oficiales.

Cinco años después, asumió el cargo de gerente de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, donde gestionó el manejo mediático de la Selección Colombia y los eventos del ente rector, abarcando convocatorias, conferencias y torneos internacionales.

Lajud dejó su puesto en la Federación Colombiana de Fútbol a finales de 2023.

Sin embargo, un informe de Vorágine recoge los testimonios de 14 periodistas deportivos de Colombia sobre la conducta de Lajud, tanto en su paso por Dimayor como durante sus años en RCN Televisión, donde trabajó hasta 2017.

Varias de las denuncias iniciales surgieron de este periodo. Cuatro periodistas mujeres compartieron con el medio situaciones de “maltratos verbales y psicológicos” atribuibles al periodista, además de una denuncia explícita por acoso sexual.

Una de las entrevistadas relató: “Yo cogía tres buses para llegar y tres buses para irme y me acostaba siempre muy tarde porque me estaba quemando las pestañas por esa oportunidad, pero un día las notas que yo dejaba preparadas comenzaron a desaparecer y me regañaban por eso. Al principio pensaba que era mi culpa, pero luego me di cuenta de que no lo hacía solo conmigo y a otras compañeras también se las borraba”.

Alejandro Pino Calad criticó a Carlos Lajud, exgerente de comunicaciones de la FCF, por sus casos de maltrato y censura a periodistas - crédito @PinoCalad/X

El testimonio se agravó tras describir un episodio fuera del trabajo: luego de una reunión entre colegas, “Lajud hizo que el taxista se desviara, tras lo cual empezó a tocarla e intentó besarla a la fuerza. La respuesta de ella fue frenarlo en seco, exigirle respeto”.

Según su relato al mismo medio, la negativa a sus avances ocasionó que la víctima no recibiera un ascenso, y pasó a ser objeto de presiones sostenidas por mensajes: “¿Sí ve? Si usted se porta bien conmigo yo la ubico bien, usted se va a quedar allá pero a las que se portan bien conmigo las puedo meter donde yo quiera”.