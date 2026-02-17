Colombia

Nueva EPS se pronunció tras la muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: explicó la razón de la falta del medicamento

La entidad de salud explicó los motivos del deceso y las circunstancias del tratamiento que no habría recibido el menor de siete años

Guardar
La madre del niño, Catherine
La madre del niño, Catherine Pico, relató que Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta cerca de su casa - crédito Leonardo Duque/Nueva EPS

Tras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, la Nueva EPS emitió un comunicado detallando las causas del fallecimiento y el manejo del tratamiento que debía recibir periódicamente.

La familia del menor había denunciado irregularidades relacionadas con el suministro de medicamentos y los traslados hospitalarios, aspectos que consideraron determinantes en el desenlace.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La madre del niño, Catherine Pico, relató que Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta cerca de su casa, lo que le provocó una hemorragia que, debido a su condición, se complicó rápidamente.

No murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento, mas no por el golpe”, aseguró Pico a varios medios de comunicación, agregando que al ser remitido a Pitalito, en Huila, no recibió el medicamento que necesitaba y debió esperar 24 horas mientras se gestionaba un traslado hacia Bogotá, ciudad a la que finalmente llegó, aunque ya era demasiado tarde.

Pronunciamiento de la EPS

Nueva EPS comunicó que suministró
Nueva EPS comunicó que suministró el medicamento hasta diciembre de 2025 y reconoció que el cambio de municipio generó retrasos en la aplicación del ciclo mensual - crédito Nueva EPS

En el comunicado, Nueva EPS indicó que suministró el medicamento especial a Kevin Arley Acosta hasta diciembre de 2025, y reconoció que el cambio de municipio generó un retraso en la aplicación del ciclo mensual del medicamento. La entidad agregó que, tras el accidente, activó un traslado aéreo y el manejo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La EPS señaló que la causa principal del fallecimiento fue un trauma craneoencefálico severo derivado de la caída en bicicleta y que el dictamen definitivo está pendiente de los resultados de la necropsia. La familia, por su parte, mantiene su denuncia de negligencia, argumentando que la falta de medicación y la demora en la atención agravaron la situación.

El caso ha generado atención mediática y ha puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre la gestión de tratamientos críticos en pacientes pediátricos con enfermedades crónicas dentro del sistema de salud colombiano. Frente a este escenario, diversas asociaciones médicas se han pronunciado exigiendo al Gobierno garantizar el acceso oportuno de los pacientes con enfermedades raras y/o graves a los tratamientos.

La EPS señaló que, de
La EPS señaló que, de acuerdo con la historia clínica del paciente se evidencia que la muerte fue secundaria al trauma cráneo encefálico severo, a la espera de reporte de necropsia médico legal - crédito Nueva EPS

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, EPS, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y opinión pública, en la que manifestó su preocupación por la situación crítica que enfrentan los niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos raros de la coagulación en Colombia.

Según la asociación, en el país existen más de 6.000 personas diagnosticadas con coagulopatías, incluyendo más de 3.200 pacientes con hemofilia y un número importante de niños con trastornos raros de la coagulación. Estas enfermedades pueden generar hemorragias graves, discapacidad permanente e incluso la muerte cuando no se garantiza un tratamiento adecuado y oportuno.

Los especialistas de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (Achop) señalaron que “la profilaxis con estos medicamentos permite que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su proyecto de vida en condiciones equiparables a las de cualquier otro menor. Negar el acceso, interrumpir el suministro o estructurar, promover o tolerar prácticas que generen demoras injustificadas en su entrega constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana”.

En Colombia hay más de
En Colombia hay más de 6.000 personas con coagulopatías, incluyendo más de 3.200 con hemofilia, que requieren tratamiento oportuno - crédito Hospital Ruber International/Europa Press

En la carta de varias sociedades médicas se solicitó de manera urgente: garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de los factores de coagulación, intensificar la inspección y vigilancia sobre las EPS, priorizar a los niños con hemofilia como población vulnerable y establecer mesas técnicas con participación de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y autoridades sanitarias para identificar causas estructurales y adoptar soluciones sostenibles.

Cada episodio de sangrado prevenible representa una falla del sistema. Cada retraso en la entrega de medicamentos deja una huella física y emocional en un niño y su familia”, concluye el comunicado de las asociaciones, recordando la necesidad de acción inmediata para proteger la vida y la salud de estos pacientes.

Temas Relacionados

Nueva EPSKevin AcostaHemofiliaMedicamentosTraslado hospitalarioGustavo PetroMinisterio de SaludSuperintendencia de SlaudColombia-Noticias

Más Noticias

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Aviadores de élite: así es el entrenamiento de alta montaña para pilotos del Ejército Nacional

El curso Omaga, en Boyacá, establece protocolos de entrenamiento innovadores, preparando a militares para liderar misiones en entornos hostiles y enfrentar emergencias con precisión

Aviadores de élite: así es

Petro lanzó advertencia al Consejo de Estado por suspender aumento del salario mínimo: “Incentivan la movilización social”

El presidente aseguró que la decisión del cuerpo judicial colegiado va en contra de los derechos fundamentales

Petro lanzó advertencia al Consejo

Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United

El mediocampista ofensivo, con experiencia en ligas de Europa y Asia, suma a su trayectoria internacional una destacada participación en la Copa del Mundo Rusia 2018

Clube do Remo de Juan

El ministro de Justicia anunció que se reunirá con la fiscal general: “Los investigadores judiciales están colapsados”

A solo seis meses de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, Jorge Iván Cuervo busca alcanzar un consenso con Luz Adriana Camargo para mejorar la justicia, especialmente en medio del caos judicial que atraviesa el país

El ministro de Justicia anunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

La cadena “Mi Promesa” de

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United

Millonarios reveló la lesión de Falcao García: esta es la situación del ‘Tigre’ antes de la Copa Sudamericana

Richard Ríos volvió a jugar con el Benfica y protagonizó polémica jugada con Vinicius Jr. en la Champions League

Junior estrenará camiseta visitante para la temporada 2026: así luce el nuevo diseño