Nueva EPS se pronunció tras la muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: explicó la razón de la falta del medicamento

Tras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, la Nueva EPS emitió un comunicado detallando las causas del fallecimiento y el manejo del tratamiento que debía recibir periódicamente.

La familia del menor había denunciado irregularidades relacionadas con el suministro de medicamentos y los traslados hospitalarios, aspectos que consideraron determinantes en el desenlace.

La madre del niño, Catherine Pico, relató que Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta cerca de su casa, lo que le provocó una hemorragia que, debido a su condición, se complicó rápidamente.

“No murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento, mas no por el golpe”, aseguró Pico a varios medios de comunicación, agregando que al ser remitido a Pitalito, en Huila, no recibió el medicamento que necesitaba y debió esperar 24 horas mientras se gestionaba un traslado hacia Bogotá, ciudad a la que finalmente llegó, aunque ya era demasiado tarde.

Pronunciamiento de la EPS

En el comunicado, Nueva EPS indicó que suministró el medicamento especial a Kevin Arley Acosta hasta diciembre de 2025, y reconoció que el cambio de municipio generó un retraso en la aplicación del ciclo mensual del medicamento. La entidad agregó que, tras el accidente, activó un traslado aéreo y el manejo en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La EPS señaló que la causa principal del fallecimiento fue un trauma craneoencefálico severo derivado de la caída en bicicleta y que el dictamen definitivo está pendiente de los resultados de la necropsia. La familia, por su parte, mantiene su denuncia de negligencia, argumentando que la falta de medicación y la demora en la atención agravaron la situación.

El caso ha generado atención mediática y ha puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre la gestión de tratamientos críticos en pacientes pediátricos con enfermedades crónicas dentro del sistema de salud colombiano. Frente a este escenario, diversas asociaciones médicas se han pronunciado exigiendo al Gobierno garantizar el acceso oportuno de los pacientes con enfermedades raras y/o graves a los tratamientos.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, EPS, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y opinión pública, en la que manifestó su preocupación por la situación crítica que enfrentan los niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos raros de la coagulación en Colombia.

Según la asociación, en el país existen más de 6.000 personas diagnosticadas con coagulopatías, incluyendo más de 3.200 pacientes con hemofilia y un número importante de niños con trastornos raros de la coagulación. Estas enfermedades pueden generar hemorragias graves, discapacidad permanente e incluso la muerte cuando no se garantiza un tratamiento adecuado y oportuno.

Los especialistas de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (Achop) señalaron que “la profilaxis con estos medicamentos permite que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su proyecto de vida en condiciones equiparables a las de cualquier otro menor. Negar el acceso, interrumpir el suministro o estructurar, promover o tolerar prácticas que generen demoras injustificadas en su entrega constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana”.

En la carta de varias sociedades médicas se solicitó de manera urgente: garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de los factores de coagulación, intensificar la inspección y vigilancia sobre las EPS, priorizar a los niños con hemofilia como población vulnerable y establecer mesas técnicas con participación de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y autoridades sanitarias para identificar causas estructurales y adoptar soluciones sostenibles.

“Cada episodio de sangrado prevenible representa una falla del sistema. Cada retraso en la entrega de medicamentos deja una huella física y emocional en un niño y su familia”, concluye el comunicado de las asociaciones, recordando la necesidad de acción inmediata para proteger la vida y la salud de estos pacientes.