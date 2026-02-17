Miércoles de Ceniza en Colombia: recomendaciones, restricciones, ayuno y horarios para la imposición

Las cenizas de la ceremonia provienen de la quema de palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior - crédito Fernando Vergara/AP

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia católica, un periodo de cuarenta días dedicado a la oración, la penitencia y el ayuno, que en 2026 se celebrará el 18 de febrero.

Esta jornada simboliza el llamado a la conversión del corazón y recuerda a los fieles la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de las obras espirituales. Las cenizas utilizadas en la ceremonia se obtienen quemando las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, simbolizando que lo material es pasajero y subrayando la invitación a la conversión personal.

En Bogotá, la Arquidiócesis organiza la imposición de cenizas en más de 300 parroquias. El rito se realizará en los templos después de las misas de las 7:30 a. m., 12:30 p. m. y 6:00 p. m., que suelen ser los mismos en otros templos del país.

En la Capilla del Santísimo (Parroquia Cristo Rey, calle 98 #18-23) y en otros templos de la ciudad, se realizará la imposición de ceniza a las 8:00 a. m., 9:00 a. m., 10:00 a. m., 11:00 a. m., 2:00 p. m., 3:00 p. m., 4:00 p. m. y 5:00 p. m. Quienes deseen consultar la ubicación de las parroquias pueden acceder al portal oficial de la Arquidiócesis.

La ceremonia consiste en la señal de la cruz con ceniza en la frente, mientras el ministro pronuncia: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Es posible recibir las cenizas sin participar en la misa y, en situaciones excepcionales, los laicos pueden colaborar con el sacerdote en la imposición.

Qué hacer durante el Miércoles de Ceniza

La celebración invita a participar en la Eucaristía, recibir la ceniza, practicar el ayuno y la abstinencia, dedicar tiempo a la oración y al silencio, e iniciar un propósito concreto para los días de Cuaresma.

El ayuno es obligatorio para los fieles entre 18 y 59 años, que deben limitarse a una comida fuerte en el día. La abstinencia de carne es obligatoria a partir de los 14 años y debe cumplirse tanto el Miércoles de Ceniza como todos los viernes de Cuaresma. En el resto de los viernes del año, esta práctica puede sustituirse por otra forma de mortificación, dependiendo de las indicaciones de cada país.

Quienes cumplan con el ayuno pueden optar por preparaciones sencillas basadas en vegetales, cereales, lácteos o pescados. Las restricciones alimentarias son una forma de penitencia y solidaridad, y refuerzan el sentido de sacrificio propio de la Cuaresma. Los niños, las personas mayores de 60 años o quienes tengan condiciones de salud especiales están dispensados de esta obligación.

Durante este tiempo, la oración adquiere especial importancia. Se recomienda evitar la hipocresía —no rezar para ser vistos—, la disipación —preparar el ambiente para la oración— y la multitud de palabras —buscar la sinceridad y la escucha interior antes que la repetición mecánica—.

De acuerdo con la Arquidiócesis, la finalidad es acercarse a Dios y trabajar en una conversión auténtica, alejándose del pecado y renovando la vida espiritual. No es obligatorio recibir las cenizas, pues el Miércoles de Ceniza no es día de precepto, aunque se aconseja la participación en la misa y la vivencia consciente de este signo para quienes deseen renovar su compromiso de fe.

Las cenizas pueden ser recibidas también por personas no católicas, ya que, como sacramental, este signo tiene un valor simbólico y no confiere los efectos de los sacramentos. La bendición de las cenizas corresponde solo a sacerdotes o diáconos. Tras la imposición, se recomienda retirarse en silencio, meditando la frase pronunciada y asumiendo un compromiso de cambio.

Finalmente, la autoridad religiosa precisa que el Miércoles de Ceniza representa una oportunidad para que los fieles vivan la fe con sencillez, humildad y profundidad, iniciando el camino cuaresmal con un propósito de conversión y apertura al encuentro con Dios.