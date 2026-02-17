Colombia

Miércoles de Ceniza en Colombia: recomendaciones, restricciones, ayuno y horarios para la imposición

Relatos de fe, horarios poco comunes y participación inédita, preparan el ambiente para un día lleno de significado litúrgico y decisiones personales

Guardar
Las cenizas de la ceremonia
Las cenizas de la ceremonia provienen de la quema de palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior - crédito Fernando Vergara/AP

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia católica, un periodo de cuarenta días dedicado a la oración, la penitencia y el ayuno, que en 2026 se celebrará el 18 de febrero.

Esta jornada simboliza el llamado a la conversión del corazón y recuerda a los fieles la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de las obras espirituales. Las cenizas utilizadas en la ceremonia se obtienen quemando las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, simbolizando que lo material es pasajero y subrayando la invitación a la conversión personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Bogotá, la Arquidiócesis organiza la imposición de cenizas en más de 300 parroquias. El rito se realizará en los templos después de las misas de las 7:30 a. m., 12:30 p. m. y 6:00 p. m., que suelen ser los mismos en otros templos del país.

En la Capilla del Santísimo (Parroquia Cristo Rey, calle 98 #18-23) y en otros templos de la ciudad, se realizará la imposición de ceniza a las 8:00 a. m., 9:00 a. m., 10:00 a. m., 11:00 a. m., 2:00 p. m., 3:00 p. m., 4:00 p. m. y 5:00 p. m. Quienes deseen consultar la ubicación de las parroquias pueden acceder al portal oficial de la Arquidiócesis.

En Bogotá, la imposición de
En Bogotá, la imposición de cenizas se realiza en más de 300 parroquias con horarios amplios para la participación de fieles - crédito Arquidiócesis de Bogotá

La ceremonia consiste en la señal de la cruz con ceniza en la frente, mientras el ministro pronuncia: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás” o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Es posible recibir las cenizas sin participar en la misa y, en situaciones excepcionales, los laicos pueden colaborar con el sacerdote en la imposición.

Qué hacer durante el Miércoles de Ceniza

La celebración invita a participar en la Eucaristía, recibir la ceniza, practicar el ayuno y la abstinencia, dedicar tiempo a la oración y al silencio, e iniciar un propósito concreto para los días de Cuaresma.

El ayuno es obligatorio para los fieles entre 18 y 59 años, que deben limitarse a una comida fuerte en el día. La abstinencia de carne es obligatoria a partir de los 14 años y debe cumplirse tanto el Miércoles de Ceniza como todos los viernes de Cuaresma. En el resto de los viernes del año, esta práctica puede sustituirse por otra forma de mortificación, dependiendo de las indicaciones de cada país.

El rito de la ceniza
El rito de la ceniza consiste en trazar una cruz en la frente y recordar la invitación a la conversión y humildad cristiana - crédito Aaron Favila/AP

Quienes cumplan con el ayuno pueden optar por preparaciones sencillas basadas en vegetales, cereales, lácteos o pescados. Las restricciones alimentarias son una forma de penitencia y solidaridad, y refuerzan el sentido de sacrificio propio de la Cuaresma. Los niños, las personas mayores de 60 años o quienes tengan condiciones de salud especiales están dispensados de esta obligación.

Durante este tiempo, la oración adquiere especial importancia. Se recomienda evitar la hipocresía —no rezar para ser vistos—, la disipación —preparar el ambiente para la oración— y la multitud de palabras —buscar la sinceridad y la escucha interior antes que la repetición mecánica—.

De acuerdo con la Arquidiócesis, la finalidad es acercarse a Dios y trabajar en una conversión auténtica, alejándose del pecado y renovando la vida espiritual. No es obligatorio recibir las cenizas, pues el Miércoles de Ceniza no es día de precepto, aunque se aconseja la participación en la misa y la vivencia consciente de este signo para quienes deseen renovar su compromiso de fe.

El Miércoles de Ceniza invita
El Miércoles de Ceniza invita a vivir la Eucaristía, la oración sincera, el ayuno y la reflexión personal como inicio de la Cuaresma - crédito Fernando Vergara/AP

Las cenizas pueden ser recibidas también por personas no católicas, ya que, como sacramental, este signo tiene un valor simbólico y no confiere los efectos de los sacramentos. La bendición de las cenizas corresponde solo a sacerdotes o diáconos. Tras la imposición, se recomienda retirarse en silencio, meditando la frase pronunciada y asumiendo un compromiso de cambio.

Finalmente, la autoridad religiosa precisa que el Miércoles de Ceniza representa una oportunidad para que los fieles vivan la fe con sencillez, humildad y profundidad, iniciando el camino cuaresmal con un propósito de conversión y apertura al encuentro con Dios.

Temas Relacionados

Miércoles de CenizaIglesia CatólicaArquidiócesis de BogotáCuaresmaParroquia Cristo ReyAyuno Miércoles de CenizaColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista del Centro Democrático propuso acabar con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas: este es el motivo

Se trata del representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Hernán Cadavid, que quiere que se reglamente que los aspirantes que hagan parte de estos mecanismos de escogencia no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, al considerar que lo que buscan algunos participantes es autofinanciarse

Congresista del Centro Democrático propuso

Salario mínimo de 2026: trabajadores y pensionados criticaron al Consejo de Estado ante acuerdos con los empresarios

Fabio Arias, presidente de la CUT, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto e insistió en la legitimidad de la negociación colectiva para fijar la remuneración

Salario mínimo de 2026: trabajadores

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

La JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por no contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad: qué pasará con su caso

El exoficial de la Policía Nacional pierde todos los beneficios otorgados por la justicia transicional al no colaborar con el esclarecimiento de desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos durante su tiempo en el Gaula de Medellín

La JEP expulsó al general

Condenan a criminal que utilizó unas tijeras para robarle $850.000 a un ciudadano

La víctima no solo fue despojada de su dinero, sino que los agresores le arrebataron su argolla de matrimonio y su celular

Condenan a criminal que utilizó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”

Mauricio “Chicho” Serna habló de la negociación que frenó la salida de Marino Hinestroza de Nacional a Boca Juniors