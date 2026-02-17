‘El chico de la ruana’ contó entre lágrimas cómo un beneficiario de sus viajes resultó ser un acosador: tenía antecedentes

La denuncia desató sorpresa entre las redes sociales, donde se armó todo un debate por este tipo de acciones positivas por parte de los creadores de contenido - crédito El chico de la ruana / Instagram

Julián Pinilla, conocido entre sus seguidores como ‘El chico de la ruana’, sorprendió a sus seguidores con un relato sobre un lamentable hecho que tuvo que vivir en medio de uno de los viajes que le regala a las personas que se encuentran en condiciones vulnerables. A través de su cuenta de Instagram quedó registrado el relato sobre el molesto episodio que vivió en medio de un viaje a Guatemala.

El creador de contenido, que suma millones de seguidores en sus diferentes cuentas de las plataformas digitales, resumió su desconcierto con una frase contundente: “Hoy acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar”, teniendo en cuenta que su intención con esta sección es generar experiencias positivas entre aquellos que lo acompañan en estos viajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras relataba los hechos, Pinilla explicó que su novia, Gina Rivera, también figura pública y protagonista de varios videos con él, fue víctima de un visitante que resultó ser un acosador sexual.

El señalado acosador quedó en manos de las autoridades - crédito Instagram

Julián Pinilla se refirió a lo sucedido con una visible molestia: “Estaba acosando a Gina, acosando a la chica de las que estaba con nosotros... El man le enviaba mensajes supergrotescos, muchísimas cosas grotescas a las chicas, se las mostraba... las grababa”, expresó.

La situación se tornó insostenible, llevando a todo el grupo ante la Policía: “Hoy estamos aquí en la estación de Policía porque no lo aguantamos más. Se pasó”, relató el creador digital, asegurando que incluso hubo mensajes en los que el implicado manifestó intenciones de acercamiento físico y esperaba que los demás se durmieran para poder actuar.

Al investigar más detalles sobre el sujeto, se reveló que tenía un pasado oscuro, pues al joven le contaron que es un criminal que “Tiene reporte de abuso sexual contra persona Lgbti+. En otro que portaba machete, en otro que portaba cuchillos, en otro que portaba navajas. Por montones”.

Superado el hecho, ‘El chico de la ruana’ compartió su alivio: “Gracias a Dios no pasó nada. Es un reciclador que encontramos en Chía. Tengan cuidado, no lo puedo mostrar, pues por temas legales”, comentó.

Del mismo modo, el joven expresó que lo que más lamenta es que esta persona haya privado a alguien más de vivir una experiencia igual. Para Pinilla, el hecho dejó una huella de desconfianza: “Voy a intentar no confiar tanto en la gente, porque mire, qué poca fe”.

El sujeto lanzó mensajes intimidantes contra las mujeres que estaban en el viaje - crédito Instagram

A través de sus historias de Instagram, el joven compartió una serie de fotografías en las que explica más de lo sucedido: “No saben la experiencia tan increíble que le estábamos dando para que viviera los mejores 10 días de su vida. Que lástima haberme topado con una persona que desaprovechó esta oportunidad... Aún así, me gustaría mostrarles la experiencia tan increíble que vivimos”.

Finalmente, el creador de contenido compartió una foto con su novia, en la que agregó el siguiente texto: “El respeto no es opcional. Ellas merecen tranquilidad, no mensajes incómodos. Y no, el acoso virtual no se normaliza. Te amo, aquí estoy contigo siempre”.

El famoso expresó todo su apoyo y amor a su novia - crédito Instagram

Gina Rivera se pronunció ante lo ocurrido

La pareja del creador de contenido publicó en sus redes sociales un mensaje en el que demostró su indignación por lo ocurrido: “Viví una situación de acoso. No fueron ‘grandes’ cosas que la gente suele esperar para validar lo que pasó. Fueron mensajes con doble sentido. Miradas que incomodan. Comentarios que traspasan límites. Esa sensación constante de estar incómoda todo el tiempo. Y eso también es acoso”.

Asimismo, agregó: “No es normal. No es exageración. No es ‘malinterpretar’. Es incómodo. Es invasivo. Y cansa. Si tú estás viviendo algo así, no estás loca. No estás exagerando. Y no estás sola. Lo siento mucho”, recordando que tiene gran cantidad de seguidores bloqueados, porque le han expresado sus intenciones.

Gina Rivera se pronunció sobre lo ocurrido - crédito Instagram

Reacciones de los seguidores

Otros creadores de contenido y seguidores reaccionaron ante esta historia: “No fue tu culpa Julián! Lamento mucho que esto ocurriera pero sabiendo que no pasó a mayores es un aprendizaje a la hora de seguir haciendo la labor tan admirable que haces, un abrazo”, “Juli inconscientemente salvaste a más chicas”, “Julian pasaron un momento desagradable pero por eso lo pudieron agarrar y ponerle fin a ese acoso, no es tu culpa en este mundo hay gente horrible pero los buenos somos más” y “Una lástima, tu labor es hermosa. Lamento que hayan pasado por eso. No lo merecen”.

El creador de contenido expuso la situación visiblemente afectado - crédito Instagram