Colombia

‘El chico de la ruana’ contó entre lágrimas cómo un beneficiario de sus viajes resultó ser un acosador: tenía antecedentes

Julián Pinilla, reconocido creador de contenido, relató el grave episodio de acoso sufrido por su novia y otra acompañante durante uno de sus viajes, lo que obligó al grupo a acudir a la Policía en busca de protección

Guardar
La denuncia desató sorpresa entre las redes sociales, donde se armó todo un debate por este tipo de acciones positivas por parte de los creadores de contenido - crédito El chico de la ruana / Instagram

Julián Pinilla, conocido entre sus seguidores como ‘El chico de la ruana’, sorprendió a sus seguidores con un relato sobre un lamentable hecho que tuvo que vivir en medio de uno de los viajes que le regala a las personas que se encuentran en condiciones vulnerables. A través de su cuenta de Instagram quedó registrado el relato sobre el molesto episodio que vivió en medio de un viaje a Guatemala.

El creador de contenido, que suma millones de seguidores en sus diferentes cuentas de las plataformas digitales, resumió su desconcierto con una frase contundente: “Hoy acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar”, teniendo en cuenta que su intención con esta sección es generar experiencias positivas entre aquellos que lo acompañan en estos viajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras relataba los hechos, Pinilla explicó que su novia, Gina Rivera, también figura pública y protagonista de varios videos con él, fue víctima de un visitante que resultó ser un acosador sexual.

El señalado acosador quedó en
El señalado acosador quedó en manos de las autoridades - crédito Instagram

Julián Pinilla se refirió a lo sucedido con una visible molestia: “Estaba acosando a Gina, acosando a la chica de las que estaba con nosotros... El man le enviaba mensajes supergrotescos, muchísimas cosas grotescas a las chicas, se las mostraba... las grababa”, expresó.

La situación se tornó insostenible, llevando a todo el grupo ante la Policía: “Hoy estamos aquí en la estación de Policía porque no lo aguantamos más. Se pasó”, relató el creador digital, asegurando que incluso hubo mensajes en los que el implicado manifestó intenciones de acercamiento físico y esperaba que los demás se durmieran para poder actuar.

Al investigar más detalles sobre el sujeto, se reveló que tenía un pasado oscuro, pues al joven le contaron que es un criminal que “Tiene reporte de abuso sexual contra persona Lgbti+. En otro que portaba machete, en otro que portaba cuchillos, en otro que portaba navajas. Por montones”.

Superado el hecho, ‘El chico de la ruana’ compartió su alivio: “Gracias a Dios no pasó nada. Es un reciclador que encontramos en Chía. Tengan cuidado, no lo puedo mostrar, pues por temas legales”, comentó.

Del mismo modo, el joven expresó que lo que más lamenta es que esta persona haya privado a alguien más de vivir una experiencia igual. Para Pinilla, el hecho dejó una huella de desconfianza: “Voy a intentar no confiar tanto en la gente, porque mire, qué poca fe”.

El sujeto lanzó mensajes intimidantes
El sujeto lanzó mensajes intimidantes contra las mujeres que estaban en el viaje - crédito Instagram

A través de sus historias de Instagram, el joven compartió una serie de fotografías en las que explica más de lo sucedido: “No saben la experiencia tan increíble que le estábamos dando para que viviera los mejores 10 días de su vida. Que lástima haberme topado con una persona que desaprovechó esta oportunidad... Aún así, me gustaría mostrarles la experiencia tan increíble que vivimos”.

Finalmente, el creador de contenido compartió una foto con su novia, en la que agregó el siguiente texto: “El respeto no es opcional. Ellas merecen tranquilidad, no mensajes incómodos. Y no, el acoso virtual no se normaliza. Te amo, aquí estoy contigo siempre”.

El famoso expresó todo su
El famoso expresó todo su apoyo y amor a su novia - crédito Instagram

Gina Rivera se pronunció ante lo ocurrido

La pareja del creador de contenido publicó en sus redes sociales un mensaje en el que demostró su indignación por lo ocurrido: “Viví una situación de acoso. No fueron ‘grandes’ cosas que la gente suele esperar para validar lo que pasó. Fueron mensajes con doble sentido. Miradas que incomodan. Comentarios que traspasan límites. Esa sensación constante de estar incómoda todo el tiempo. Y eso también es acoso”.

Asimismo, agregó: “No es normal. No es exageración. No es ‘malinterpretar’. Es incómodo. Es invasivo. Y cansa. Si tú estás viviendo algo así, no estás loca. No estás exagerando. Y no estás sola. Lo siento mucho”, recordando que tiene gran cantidad de seguidores bloqueados, porque le han expresado sus intenciones.

Gina Rivera se pronunció sobre
Gina Rivera se pronunció sobre lo ocurrido - crédito Instagram

Reacciones de los seguidores

Otros creadores de contenido y seguidores reaccionaron ante esta historia: “No fue tu culpa Julián! Lamento mucho que esto ocurriera pero sabiendo que no pasó a mayores es un aprendizaje a la hora de seguir haciendo la labor tan admirable que haces, un abrazo”, “Juli inconscientemente salvaste a más chicas”, “Julian pasaron un momento desagradable pero por eso lo pudieron agarrar y ponerle fin a ese acoso, no es tu culpa en este mundo hay gente horrible pero los buenos somos más” y “Una lástima, tu labor es hermosa. Lamento que hayan pasado por eso. No lo merecen”.

El creador de contenido expuso
El creador de contenido expuso la situación visiblemente afectado - crédito Instagram

Temas Relacionados

El chico de la ruanaCreadores de contenidoDenunciaAcoso sexualColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo pidió tumbar la emergencia económica que suspendió la Corte Constitucional, pero hizo importante salvedad

Iris Marín solicitó que se mantengan los recursos asignados al sistema de salud para evitar una crisis financiera en el sector

Defensoría del Pueblo pidió tumbar

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Gobierno advierte riesgos por aumento de precipitaciones: Urrá e Hidroituango permanecen bajo estricta vigilancia tras pronóstico de lluvias

Las zonas del Caribe, occidente, sur andino y el Pacífico están entre las más expuestas a impactos por lluvias, según el aviso emitido durante el Consejo de Ministros y sustentado en informes del Ideam

Gobierno advierte riesgos por aumento

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

El capítulo de cierre dejó grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Deportes

Colombia debutó con derrota ante

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto

Presidente de New England Revolution desmintió negociación con Santa Fe por Brayan Ceballos

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos