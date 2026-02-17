Así será la Fiesta del Cine en Colombia: boletas desde $8.000 este 19 y 20 de febrero en todas las salas

Las principales cadenas de cine en Colombia ofrecerán funciones con precios promocionales para todos los formatos y públicos. - crédito VisualesIA

Este jueves 19 y viernes 20 de febrero, los colombianos podrán acceder a entradas de cine desde $8.000 en todas las cadenas principales del país, dentro de la nueva edición de la Fiesta del Cine. Esta campaña nacional busca fomentar la asistencia a las salas y fortalecer la relación entre los espectadores y la experiencia cinematográfica.

La Fiesta del Cine incluirá la participación de Cine Colombia, Cinemark Colombia, Cinépolis Colombia, CineproX, Royal Films, CineLand y Procinal. En todas estas cadenas, se podrá disfrutar de funciones durante los dos días de promoción con entradas desde $8.000, sin restricciones por hora, ubicación o formato convencional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La promoción estará disponible en diferentes ciudades del país, ampliando el acceso a públicos diversos. De acuerdo con la información suministrada, la campaña busca incentivar que más personas vuelvan a las salas y refuercen el hábito de ver cine en pantalla grande.

Formatos especiales y condiciones de la oferta

La oferta en salas de Cine Colombia abarca tanto las funciones tradicionales en formato 2D como experiencias en salas con tecnología avanzada. IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas figuran entre los formatos incluidos en la promoción, dependiendo de la disponibilidad en cada multiplex. En el caso de Royal Films, la boletería para formatos VIP y 4D tendrá un costo de $10.000 por entrada, mientras que las funciones en 2D se mantendrán en $8.000.

Por su parte, Cinépolis Colombia ofrecerá entradas desde $8.000 para funciones tradicionales 2D, y tarifas de $10.000 para salas IMAX, Macro XE, Junior, VIP y 4XD. Estos precios estarán disponibles durante toda la jornada, en las fechas establecidas para la celebración.

Cinépolis Colombia ofrecerá entradas desde $8.000 para funciones tradicionales 2D, y tarifas de $10.000 para salas IMAX, Macro XE, Junior, VIP y 4XD. - crédito Cinépolis

Royal Films anunció la apertura de la preventa desde el 17 de febrero a las 3:00 p.m., permitiendo que los interesados aseguren sus boletas con antelación a través de los canales digitales y presenciales.

Cartelera variada y producciones para todos los públicos

Durante los dos días de la Fiesta del Cine, las salas de Cine Colombia proyectarán una cartelera variada. Entre los títulos disponibles se encuentran películas como Kill Bill, Cumbres Borrascosas y Goat, junto a otros estrenos recientes y reestrenos especiales. Todas las funciones, sin excepción, estarán sujetas a la disponibilidad de cupos en cada complejo, por lo que se recomienda planificar la compra de entradas para asegurar el acceso a las películas preferidas.

La programación busca atraer tanto a nuevas audiencias como a quienes han retomado el hábito de acudir a la pantalla grande. La diversidad de opciones pretende satisfacer los intereses de distintas generaciones y preferencias, fortaleciendo la cultura audiovisual en el país.

Durante la Fiesta del Cine, los asistentes podrán disfrutar tanto de estrenos recientes como de reestrenos especiales en cartelera nacional. - crédito Imagen ilustrativa de Infobae

Declaraciones y contexto del sector

La Fiesta del Cine se presenta como una iniciativa para fortalecer la asistencia a las salas y consolidar el cine como actividad cultural y social.

En palabras de Camilo Reina, vicepresidente de mercadeo en Cine Colombia: “La Fiesta del Cine es una oportunidad excepcional para acercar el cine a todos los públicos y fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia. En Cine Colombia celebramos esta iniciativa, que permite que más personas vivan la experiencia de ver películas en pantalla grande y se reencuentren con el cine como espacio de encuentro cultural”.

La campaña se da en un momento donde el sector cinematográfico colombiano muestra señales de recuperación, tras el impacto de la pandemia sobre la asistencia a las salas. Las cadenas participantes han destacado que la relación con los usuarios se viene fortaleciendo en los últimos meses y que la promoción se enmarca dentro de los esfuerzos por fidelizar a los espectadores.

Según cifras recientes del sector, durante 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de espectadores en salas de cine en Colombia, evidenciando una recuperación progresiva del público, aunque todavía por debajo del récord histórico alcanzado en 2019, cuando el país superó los 73 millones de asistentes.

Cine Colombia abarca funciones tanto 2D como IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas - crédito Cine Colombia

Cómo acceder a la promoción

Para acceder a las entradas promocionales, los usuarios pueden consultar las páginas web y puntos de venta de las cadenas participantes. No existen restricciones por tipo de película, horario o formato estándar, aunque algunos formatos premium presentan una tarifa diferenciada. La preventa, en el caso de Royal Films, ya se encuentra habilitada.

La Fiesta del Cine busca ofrecer una experiencia cinematográfica accesible, con precios preferenciales y una cartelera amplia, invitando a los colombianos a vivir el cine como un plan cultural y social.