Salario mínimo de 2026: Petro anunció qué cambios incluirá en el decreto para defender el aumento, pidió más días al Consejo de Estado

Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó que la inflación en el mes de enero creció solo 0,25 %, pero no debido al Salario Vital, sino al alza de la tasa de interés, a una escasez de alimentos por estación y al crecimiento del precio de la carne de res - crédito Presidencia

El Consejo de Estado, el 13 de febrero, informó que suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, que fue de 23,7% y lo ubicó en $2.000.000 (con auxilio de transporte) para 2,4 millones de trabajadores.

A esto se refirió, en alocución el 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro. En esta informó que la revisión del decreto demorará más de ocho días que dio el alto tribunal para que se revisara y se expidiera un decreto transitorio en el que se explique el por qué del aumento.

De igual manera, pidió a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Trabajo, Antonio Sanguino, que expliquen un nuevo concepto dentro del “salario vital”, lo que pondrá en discusión en la mesa de concertación que se desarrollará el 16 de febrero junto a los empresarios y los trabajadores. Asimismo, pidió hablar de la tasa de interés del Banco de la República, que, según él, está afectando la economía del país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, invitó a los empresarios del país a dialogar y participar, el lunes 16 de febrero,, en la Comisión de Concertación, y se llegue así a un pacto por la vida que beneficie al pueblo trabajador - crédito Presidencia

Durante la intervención, descartó que el aumento salarial sea un factor determinante en la inflación y precisó los próximos pasos tras el fallo del Consejo de Estado.

Decreto transitorio

“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado Juan Carlos Morales; eso hace que de los ocho días se tengan que usar más para que nos explique por qué la frase ‘de carácter prevalente’, que no está en su auto”, afirmó sobre el alcance legal de la decisión judicial.

Resaltó que la protección del ingreso de los trabajadores se mantiene. “El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a mantener un salario vital”, insistió.

De igual manera, explicó el fundamento del nuevo esquema salarial. “A partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil”. Añadió que la condición de movilidad responde a los cambios de la economía y busca garantizar el acceso básico a la canasta familiar.

La inflación cerró enero de 2026 en 5,35%, según el Dane - crédito Dane

“Si varían las condiciones de la economía, se varía también el salario por decreto; el decreto debe mantener esa flexibilidad”, señaló.

Evolución de precios

Analizó la evolución de los precios y desligó el ajuste salarial del fenómeno inflacionario. “En términos de inflación, ya tenemos la del mes de enero. Creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés”, anotó.

El presidente mencionó que el encarecimiento de alimentos como la carne de res —cuyo precio incrementó once por ciento en el último año—, el tomate y la yuca se debe a factores estacionales y movimientos en el mercado internacional. “La inflación del mes de enero nada tiene que ver con el salario vital —insistió—, lo que tiene que ver es con las exportaciones que están creciendo y deberían correlacionarse con el mercado interno de Colombia”, destacó.

El Gobierno, empresarios y sindicatos se reunirán el 16 de febrero para llegar a acuerdos sobre el salario mínimo - crédito Ministerio del Trabajo

Convocó a diferentes sectores a una nueva etapa de diálogo sobre el salario mínimo vital móvil. “Quiero abrir el diálogo por la realización de un pacto por la vida”, invitó al dirigirse tanto a empresarios como al movimiento sindical, con el objetivo de consensuar criterios para un ajuste salarial más acorde con la realidad de las familias trabajadoras.

Prioridades económicas

Habló que deben haber otras prioridades económicas, entre ellas las tasas de interés definidas por el Banco de la República, así como la aprobación de la reforma pensional, por lo que alertó sobre la necesidad de examinar los factores financieros que inciden en la vida de los trabajadores.

Sobre la expedición del nuevo decreto tras la suspensión, aclaró que el plazo podría ampliarse más allá de lo estipulado originalmente por el tribunal. Reiteró que, durante el proceso, la garantía del salario vital permanecerá en la regulación hasta alcanzar un acuerdo para el nuevo marco.