Colombia

Transmileno registra más de 200 agresiones a vigilantes del sistema, gremio recuerda que los guardas tienen “una familia esperando en casa”

Desde Confevip afirman que la mayoría de los casos son protagonizados por ciudadanos que buscaban colarse

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Transmilenio - Vigilantes - Agresiones
Van más de 200 casos de agresiones a vigilantes en Transmilenio durante 2026 - crédito Visuales IA

En las últimas semanas, han sido virales los videos en los que se observan confrontaciones protagonizadas por vigilantes que trabajan para Transmilenio y usuarios que, en su mayoría, buscan evitar el pago del pasaje para ingresar al sistema.

A pesar de los llamados que ha hecho la Alcaldía de Bogotá para que la ciudadanía respete a los encargados de cuidar las estaciones y de proteger a los usuarios, hechos de esta índole se han repetido.

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La Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (Confevip) emitió un comunicado en el que rechazó los hechos de violencia registrados contra guardas de seguridad en Transmilenio e hizo un llamado al respeto, la convivencia y el diálogo.

Durante los primeros cinco meses de este año ya se han reportado 218 agresiones contra personal de vigilancia dentro del sistema. En enero se registraron 67 casos; en febrero, 53; marzo, 38; abril, 37; y en lo corrido de mayo son 23 episodios de violencia en contra de los vigilantes”, alertó el gremio.

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La estación La Campiña, ubicada en el noroccidente de Bogotá, fue escenario de un nuevo caso de evasión documentado en video - crédito Captura video Pasa en Bogotá/X
La tarea de los vigilantes es evitar que los ciudadanos ingresen sin pagar al sistema - crédito Captura video Pasa en Bogotá/X

Entre los hechos registrados, genera preocupación que el 23 de abril en la estación Country Sur dos guardas fueron atacados con unas tijeras por un hombre que estaba intentando ingresar sin pagar el pasaje. Al intentar que el ciudadano no entrara a la estación evadiendo el pago, este intentó apuñalar en repetidas ocasiones a los vigilantes, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades en el lugar.

En otro caso, el 4 de mayo en la estación Calle 76 se registró un enfrentamiento entre usuarios y vigilantes luego de que, durante un operativo de control de ingreso a sistema, varios sujetos agredieron a los guardas por evitar que se colaran. En el enfrentamiento hubo amenazas con armas blancas por parte de los evasores del pago.

“A esto se suman otros casos ocurridos en diferentes estaciones y portales, incluyendo amenazas con armas blancas contra funcionarios. Los guardas de seguridad están en las diferentes estaciones del sistema para cumplir una función preventiva y de control, aunque en algunos casos deban reaccionar para protegerse o evitar una situación de riesgo”.

Guarda fue atacado por sujeto que se había colado en una estación de Transmilenio - crédito @estoescali_ / X
Guarda fue atacado por sujeto que se había colado en una estación de Transmilenio - crédito @estoescali_ / X

El gremio recordó que, además de cuidar el sistema, los vigilantes son personas que están siendo esperados en sus hogares por sus seres queridos y que están intentando cumplir con las órdenes que reciben por parte de superiores.

Detrás de cada uniforme hay una madre, un padre, un hijo, una familia esperándolos en casa. Son trabajadores que merecen regresar sanos y salvos después de cumplir con su deber. La invitación es a construir convivencia, fortalecer la cultura ciudadana y resolver cualquier diferencia mediante el diálogo, nunca mediante golpes, amenazas o armas”.

Para Confevip las cifras reflejan una situación que ya no puede verse como hechos aislados. Según datos conocidos recientemente en el Concejo de Bogotá, en promedio cada 14 horas un trabajador del sistema es víctima de una agresión. A esto se suma el impacto económico que generan los colados, pues Transmilenio estaría perdiendo cerca de 264.000 millones de pesos al año.

La mayoría de los agresores son colados - crédito diiaz.diiego / TikTok
La mayoría de los agresores son colados - crédito diiaz.diiego / TikTok

Para la concejala Diana Diago, otra de las problemáticas es la falta de instalación de puertas anticolados, ya que reveló que en el sistema hay 129 estaciones, pero solamente 40 de ellas (31%) cuentan con este tipo de protección.

La cabildante afirmó que no es justificable que el 69% de las estaciones permanezcan abiertas, la mayoría con puertas dañadas desde hace varios meses, lo que, en su concepto, favorece la evasión y se ha convertido en un descuido técnico que le cuesta millones a Bogotá.

“Una de las soluciones es instalar el 100% de las puertas, que tiene un costo aproximado de 170.000 millones. Hasta ahora, la inversión ejecutada supera los 29.530 millones a un costo promedio de 1.520 millones por estación”, fueron las palabras de Diago en el Concejo de Bogotá.

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