Camilo Vargas “reabrió la herida” en la selección Colombia por los amistosos disputados en marzo: “Cada uno sabe lo que pasó”

Camilo Vargas es uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia avanza en su preparación para el Mundial 2026, con las prácticas en Medellín de los primeros jugadores que llegaron para la concentración, con la esperanza de quedar en el grupo de 26 convocados para el certamen, que se conocerá a finales de mayo.

Camilo Vargas es uno de los jugadores con posibilidades en la Tricolor, pues se convirtió en titular indiscutible para el técnico Néstor Lorenzo, lleva un proceso de más de doce años en el combinado nacional y se ganó el puesto con esfuerzo y paciencia, pues en ese tiempo era el suplente de David Ospina.

PUBLICIDAD

El portero habló sobre los puntos a mejorar en el equipo que irá a la Copa del Mundo, pues los aficionados quedaron preocupados por la presentación en los dos duelos amistosos de marzo, pues se perdió contra Francia y Croacia, dos de los conjuntos más fuertes en el campeonato.

“No exponer lo que se cometió”

Lo que pasó en marzo fue un golpe enorme para el equipo de Néstor Lorenzo, ya que se evidenciaron todos los problemas defensivos, ofensivos y el nivel de algunos jugadores que son la base del combinado nacional, así que esos errores no se pueden volver a ver en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

En charla con la prensa, Camilo Vargas habló sobre lo que ocurrió en esos encuentros frente a Croacia y Francia: “Cada uno sabe lo que pasó, lo tienes que tomar de la mejor manera. Creo que tuvimos una gran enseñanza en la pasada fecha FIFA; es una de las mejores cosas que nos han pasado”.

Camilo Vargas atajó en uno de los dos amistosos de la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026 - crédito FCF

“No exponer lo que se cometió, sino mirar esas áreas por mejorar, para fortalecernos, los detalles y errores que nos dejaron con incertidumbre, tenemos una oportunidad de mejorar. Tenemos claro que en el Mundial esto no puede pasar porque no da tiempo de recuperar”, añadió.

PUBLICIDAD

De otro lado, Vargas señaló su felicidad de aparecer en la prelista de Colombia y el esfuerzo para ser uno de los elegidos para el arco: “Somos tres opciones de los que se decidan en la lista final, lo más importante es estar preparados, aportar lo que el cuerpo técnico quiera y hacer uno de los mejores mundiales de la historia”.

El portero del Atlas de México fue el protagonista en la derrota ante Croacia en Orlando, el 26 de marzo de 2026, al recibir los dos goles en la derrota 2-1 - crédito Travis Register/Imagn Images

Finalmente, el guardameta de Atlas reveló detalles de la preparación de la Tricolor: “La idea es tratar de continuar como microciclos, continuidad de juego y no perder el ritmo. Los que estamos llegando somos jugadores que hemos terminado nuestra temporada un poco antes que los demás. Estamos atentos a lo que el cuerpo técnico nos pida para afrontar lo que se venga”.

PUBLICIDAD

“Hay que esperar hasta que salga la lista”

Otro de los jugadores que ya se unió a la selección Colombia es Gustavo Puerta, volante del Racing de Santander y con el que logró el ascenso a la primera división en España, un logro histórico porque es el primer ascenso en su carrera y rompió una racha de 14 años para el club en la “B” de ese país.

“Es cierto que vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta que salga la lista”, fueron las palabras de Puerta a los medios en Medellín, donde se mostró prudente con respecto a la idea de que sea uno de los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA.

PUBLICIDAD

Gustavo Puerta compite por ser uno de los volantes en el grupo de 26 convocados al Mundial 2026 - crédito FCF

El mediocampista añadió que “cada día que estamos acá es una oportunidad para dar lo mejor, para convencer al cuerpo técnico, al profe. Cada que estoy acá intento dar lo mejor de mí desde el primer día y eso es lo que voy a seguir haciendo para estar en esa lista de los 26”.

Puerta también habló sobre el sueño de enfrentar a Cristiano Ronaldo en Portugal: “Sería un momento único, pero bueno. En ese momento voy a estar representando a 50 millones de colombianos y me olvidaría de que es Cristiano o quien sea y me iría a muerte siempre, como lo hago en cada partido”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el volante habló de la afición para los partidos en Norteamérica: “Creo que la gente siempre ha estado apoyándonos y eso es muy importante sentir ese respaldo de todos ellos. Que sigan creyendo en este grupo de jugadores que cada partido sale a dejarlo todo y que vamos a hacer las cosas muy bien”.