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Lotería del Valle resultados miércoles 20 de mayo: números ganadores del premio mayor y los 30 secos millonarios

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería del Valle es de 6 mil millones de pesos (Infobae)

¿Ganó la Lotería del Valle? Verifique el número ganador del premio mayor de $9.000 millones y la lista completa de premios secos de hoy miércoles 20 de mayo de 2026. Resultados en vivo.

La Lotería del Valle publicó los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este miércoles 20 de mayo de 2026.

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Este popular juego entrega más de 30 premios principales que suman $22.000 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

  • Fecha del sorteo: miércoles 20 de mayo de 2026.
  • Número de sorteo: 4849
  • Número ganador: 3777.
  • Serie: 054.

Premio de $500 millones

  • Número: 4792. Serie: 093.

Premios de $100 millones

  • Número: 0157. Serie: 186.
  • Número: 5753. Serie: 008.

Premios de $60 millones

  • Número: 6825. Serie: 124.
  • Número: 2284. Serie: 113.
  • Número: 4288. Serie: 238.

Premio de $40 millones

  • Número: 1711. Serie: 249.

Premios de $30 millones

  • Número: 6468. Serie: 004.
  • Número: 7658. Serie: 217.
  • Número: 9204. Serie: 292.
  • Número: 3098. Serie: 112.
  • Número: 0478. Serie: 084.
  • Número: 4545. Serie: 153.
  • Número: 4496. Serie: 099.
  • Número: 0285. Serie: 252.
  • Número: 6291. Serie: 114.
  • Número: 9726. Serie: 177.
  • Número: 4603. Serie: 015.
  • Número: 3315. Serie: 129.
  • Número: 7321. Serie: 018.
  • Número: 7997. Serie: 039.
  • Número: 7142. Serie: 230.
  • Número: 6929. Serie: 232.
  • Número: 2560. Serie: 218.
  • Número: 9040. Serie: 122.
  • Número: 3191. Serie: 056.
  • Número: 9410. Serie: 163.
  • Número: 7578. Serie: 062.
  • Número: 7486. Serie: 266.
  • Número: 6156. Serie: 281.
  • Número: 2908. Serie: 023.
  • Número: 5119. Serie: 004.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

Esta lotería únicamente lleva a cabo un sorteo cada semana, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

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Nueva lista de premios

El texto describe los procedimientos y requisitos para reclamar premios de la Lotería del Valle. Se enfatiza la importancia de cuidar el boleto como comprobante principal Créditos: Podcast generado con IA

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.
  • Un seco de 500 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 60 millones de pesos.
  • Un seco de 40 millones de pesos.
  • 25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos tienes que pagar si ganaste la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle están sujetos principalmente a dos impuestos al momento del pago:

Una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional, que aplica sobre el valor total del premio, según lo establece la legislación tributaria colombiana y como lo indica la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Este impuesto reduce el monto neto que recibe el ganador.

El impuesto al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), que afecta las transacciones financieras al momento de consignar o retirar el dinero del premio. Aunque no es descontado directamente del premio, reduce el monto disponible cuando se mueve el dinero.

Por ejemplo, para un premio mayor de 9.000 millones de pesos, después de aplicar estos impuestos, el valor neto que recibe el ganador es significativamente menor, alrededor del 60-65% del total bruto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen para cumplir con la normativa fiscal vigente en Colombia.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.

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