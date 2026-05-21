Cristiano Ronaldo finalmente gritó campeón con Al-Nassr antes de unirse a Portugal para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo lidera al Al-Nassr al título de la Saudi Pro League 2025-26 con un doblete decisivo en la final contra Damac - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Cristiano Ronaldo puso fin a una sequía de cinco años sin títulos de club al guiar al Al-Nassr a la conquista de la Saudi Pro League 2025-26, con un doblete en la victoria por 4-1 ante el Damac en el Al-Awwal Park de Riad.

El “Bicho”, que llegó al partido con apenas un gol en el último mes, se convirtió en el protagonista de la noche más esperada por la afición local desde que el portugués llegó a la institución en 2023.

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El conjunto dirigido por Jorge Jesus llegó a la última jornada como líder con 83 puntos, dos más que el Al-Hilal, que jugaba de forma simultánea frente al Al-Fayha. La presión sobre Cristiano era máxima: una victoria garantizaba el título; cualquier otro resultado dependía de lo que hiciera el eterno rival. Ante ese escenario, el capitán del equipo salió al césped con una determinación que quedó reflejada desde el calentamiento, cuando se dirigió directamente hacia uno de los fondos del estadio para pedir el apoyo de los 25.000 aficionados presentes.

Los primeros minutos no fueron sencillos. Al-Nassr tardó en encontrar el camino al gol y Cristiano reclamó sin éxito un penalti en el minuto 7. El equipo de Jorge Jesus generaba posesión pero no peligro real, mientras el Damac —que llegaba al partido con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso— se defendía con orden. En el minuto 21, el portugués desperdició una ocasión clara al rematar de cabeza fuera tras un centro de Mané.

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Fue justamente el ex Liverpool y Bayern Múnich el que abrió el marcador en el minuto 34 con un remate imparable tras una jugada de Abdulelah Al-Amri. El gol encendió las gradas, más allá de que prevalecía la incertidumbre por la ventaja mínima.

Sadio Mané abre el marcador para el Al-Nassr en el triunfo 4-1 ante Damac en el Al-Awwal Park de Riad - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

En la parte complementaria los nervios se despejaron y Al-Nassr pasó por encima de su rival. Kingsley Coman amplió la ventaja en el minuto 51 con un disparo desde fuera del área que se coló por el palo que defendía el arquero brasileño Kewin. Damac respondió con un penalti de Sylla en el 57, tras una mano de Simakan dentro del área, que puso el 2-1 y encendió las alarmas entre la parcial de Al-Nassr, que veían en riesgo la posibilidad de ser campeones sin depender de resultados ajenos.

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En ese momento emergió la figura de Cristiano Ronaldo para enderezar el rumbo cuando más asediaba el rival. Fue así que en el minuto 62, el ‘7′ transformó una falta directa con un potente remarte que hizo estallar el Al-Awwal Park. A partir de ahí Al-Nassr recuperó la tranquilidad, y en el minuto 81 comenzaron las celebraciones cuando nuevamente el “Bicho”, tras un tiro de media distancia, selló el 4-1 definitivo.

La reacción del Damac provocó tensión en las tribunas, pero Cristiano sentenció la liga con dos goles en la parte final del encuentro - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Cristiano junto con Sadio Mané fueron sustituidos en el minuto 85 con el partido ya liquidado entre aplausos, y no pudo contener las lágrimas en el banco de suplentes tras alcanzar finalmente el trofeo largamente esperado por la hinchada, pues desde 2019 no se consagraban en liga.

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De este modo, Cristiano Ronaldo cierra su balance liguero con 26 goles y suma su primer título a las vitrinas a nivel clubes desde que obtuvo la Coppa Italia conquistada con la Juventus en 2021. Desde su llegada al Al-Nassr en enero de 2023, el portugués solo había levantado la Arab Club Champions Cup, una competición de carácter no oficial.

Ronaldo ahora se enfoca en los amistosos con la selección de Portugal previo al Mundial 2026, tras coronarse en la liga saudí - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Con este resultado, el “Bicho” ahora pone la mira hacia la selección de Portugal, con la que se espera que se concentre en breve para adelantar los preparativos de cara a la participación de los lusitanos en el Mundial 2026, donde comparten el grupo K con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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Previamente, jugarán dos amistosos ante Chile el 6 de junio, y Nigeria el día 10.