Bloqueo en la vía al puerto de Buenaventura ya genera riesgo de desabastecimiento de huevo y pollo para gran parte de Colombia

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, dijo que la situación en Buenaventura afecta el transporte diario de 7.800 toneladas de alimento para el sector avícola y pone en riesgo el abastecimiento de alimentos en el país - crédito Fenavi

Hay preocupación en los sectores productivos de Colombia debido al bloqueo en la vía a Buenaventura, que ya completa más de 48 horas y provocó el represamiento de 7.800 toneladas diarias de alimento para aves, una situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la producción de pollo y huevo en el suroccidente colombiano. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), resulta urgente tomar medidas para evitar el desabastecimiento y contener el impacto sobre la cadena productiva.

El bloqueo en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, iniciado el 19 de mayo de 2026 por comunidades de minería artesanal, interrumpe el flujo de insumos hacia la industria avícola.

PUBLICIDAD

Más de 300 vehículos de carga dejan de circular cada día, lo que dificulta el abastecimiento de 16 millones de huevos y más de 900 toneladas de carne de pollo en el Valle del Cauca, región que concentra el 30% de la producción nacional de huevo y el 24% de pollo. La afectación repercute en millones de consumidores en el país y amenaza empleos y la economía regional.

Impacto inmediato de los bloqueos

Fenavi alertó que el cierre representa una amenaza urgente para toda la cadena avícola y la seguridad alimentaria del suroccidente. “Hoy se cumple el tercer día del cierre de la vía que conecta el puerto de Buenaventura con el suroccidente del país. Por esa carretera se mueven siete mil ochocientas toneladas de alimento diarias para el sector avícola en trescientas tractomulas”, afirmó el presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno.

PUBLICIDAD

El puerto de Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia, movilizando más del 40% de la carga del país - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Moreno advirtió que cada hora de bloqueo agrava el represamiento de insumos y eleva el riesgo sanitario. El gremio insistió en que la interrupción prolongada del corredor podría derivar en una crisis de abastecimiento de proteína animal, por lo que urge restaurar el paso para proteger tanto a productores como a consumidores.

Producción avícola y su vulnerabilidad ante el bloqueo

La región afectada agrupa alrededor de 51 millones de aves, con lo que abastece al suroccidente y a otras zonas del país.

PUBLICIDAD

“El sector avícola colombiano es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria del suroccidente colombiano. Los bloqueos en la vía a Buenaventura no solo afectan a los avicultores, sino a millones de familias colombianas que dependen del huevo y el pollo como su principal fuente de proteína”, agregó Gonzalo Moreno.

La detención del suministro de insumos amenaza toda la estructura productiva y puede provocar tanto desabastecimiento como alzas de precios.

PUBLICIDAD

En Colombia, el consumo de huevo alcanzó cifras históricas, situándose en 366 unidades por persona al año - crédito Fenavi

Buenaventura, nodo estratégico del sector avícola

La carretera restringida depende del Puerto de Buenaventura, principal punto de entrada de materias primas para el sector avícola en el occidente. Según Fenavi, por esta terminal ingresan cada mes unas 234.000 toneladas de maíz, frijol soya y torta de soya, equivalentes a 7.800 toneladas diarias destinadas a plantas y granjas avícolas.

Cerca del 31% de los granos importados por Colombia transitan por Buenaventura, lo que lo consolida como eje logístico estratégico. Fenavi recordó que cualquier parálisis en este corredor afecta gravemente al suministro nacional de proteína animal y a la estabilidad de los mercados alimentarios.

PUBLICIDAD

Impacto económico y logístico para los productores

El bloqueo prolongado genera sobrecostos en logística y debilita la competitividad de los avicultores del suroccidente. De acuerdo con Fenavi, paralizaciones anteriores en Buenaventura ocasionaron costos de hasta USD50.000 diarios por buque fondeado y forzaron desvíos hacia puertos del Atlántico, lo que eleva aún más los fletes y dificulta la viabilidad del sector.

Fenavi alertó por más de 7.000 toneldas de alimento que dependen del puerto de Buenaventura - crédito @FenaviColombia/X

El gremio ya había advertido en febrero de 2026 sobre la pérdida continua de competitividad del puerto a raíz de interrupciones y sobrecostos crecientes. Cada hora de bloqueo, según Fenavi, incrementa los gastos adicionales y erosiona la sostenibilidad de los productores.

PUBLICIDAD

Llamado de Fenavi y alternativas para restaurar el tránsito

Fenavi reiteró su respeto por el derecho a la protesta social, pero rechazó el uso de bloqueos para manifestarse. “Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a los líderes de esta protesta para que se abran los canales de diálogo y se garantice el libre tránsito de carga en esta vía estratégica”, puntualizó el presidente ejecutivo del gremio.

Insistió en que restablecer el tráfico en la vía Buenaventura es crucial para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.

PUBLICIDAD

“Se debe insistir en levantar esos bloqueos y que las vías de hecho no sean la constante”, subrayó Gonzalo Moreno al referirse al impacto sistémico sobre la región.