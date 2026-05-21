James Rodríguez y los problemas con sus entrenadores, abordados en la serie documental de Netflix: “Quiere ganar la discusión”

El documental de Netflix de James Rodríguez abordó la versión del colombiano sobre sus diferencias con varios entrenadores a lo largo de su carrera, incluyeno a Zinedine Zidane en el Real Madrid - crédito Juan Herrero/EFE

El jueves 21 de mayo se estrenó en Netflix la serie documental de James Rodríguez. Dirigida por Simón Brand, consta de tres episodios en los que se repasa la trayectoria del ‘10′ de la selección Colombia, desde sus inicios en el campeonato Pony Fútbol hasta la escena del futbolista sentado solo, en la mitad del estadio Metropolitano de Barranquilla, luego del penúltimo partido ante Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Uno de los temas que más interés despertaba previo al estreno del proyecto era lo que podía revelar el jugador sobre sus tensiones con buena parte de los entrenadores que lo dirigieron, especialmente en su época de máxima plenitud en Europa.

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James vs. Claudio Ranieri

El conflicto entre James y Claudio Ranieri en el AS Mónaco marcó una de las primeras tensiones importantes de su carrera profesional - crédito Luis Tejido/EFE

Cronológicamente, se abordó primero su conflicto con Claudio Ranieri, el entrenador que tuvo en el AS Monaco en la temporada 2013/14. El italiano, reconocido por su estilo más rígido y orientado a cuidar el orden defensivo, no lo tenía como un titular fijo. “Pretendía cosas que James no podía darle”, expresó el periodista Juan Martín Buscaglia.

José Pekerman dio su concepto sobre el conflicto entre su creador de juego en la Tricolor y Ranieri, recordando que habló con el ‘10′ al respecto en más de una ocasión, pero especialmente en ese momento.

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“Yo tuve que viajar a Mónaco, porque James venía muy mal. Iba a la banca. Le digo, ‘James, evidentemente el entrenador quiere tu sacrificio y retroceder hasta la zona defensiva. O sea, vos sos inteligente, Vos lo que tenés que hacer es cambiar la actitud para demostrarle que vos podés mejorar esto, sin perder lo que vos hacés y es tu mejor virtud. Pero te empecinás en ganarle la discusión al entrenador. Parte del trabajo de un entrenador es eso. Es saber convencer, saber estimular y saber exigir. Y basta de poner una cara mala en un entrenamiento. Porque lo transmitís eso’”, recordó.

James vs. Rafael Benítez

La relación tensa entre James Rodríguez y Rafael Benítez en el Real Madrid y luego en Everton influyó en la continuidad y confianza del colombiano en Europa - crédito Isabel Infantes/REUTERS

El cambio de vida que representó para el ‘10′ llegar al Real Madrid fue total. Inicialmente fue pedido y cobijado por Carlo Ancelotti, pero al final de la temporada 2014/15 el italiano fue despedido por el año irregular del equipo Merengue, lo que dio pie a la llegada de Rafael Benítez.

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El español, reconocido por sus éxitos con Valencia y Liverpool, no mostró el mismo grado de confianza en el colombiano, hecho que llevó a una relación cada vez más tensa entre ambos y que el mismo James retrató en el documental.

“Con Benítez, creo que, desde el primer día, hubo como un choque”, manifestó James de arranque. “A mí no me gustaba como pensaba él, y quizás a él no le gustaba cómo pensaba yo”, recordando el episodio en que fue sustituido durante un partido en el que consideró que estaba jugando bien, desatando su enfado en un momento capturado por las cámaras, mientras manoteaba y lanzaba con rabia su peto al banquillo, hecho que derivó en abucheos del estadio Santiago Bernabéu contra Benítez. “Él sintió que yo le tiré la gente encima”, apuntó James.

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Debido a los malos resultados de su gestión, Benítez fue despedido en diciembre de 2015, dando paso a Zinedine Zidane. Sin embargo, James se reencontró con Benítez años después en Everton. Curiosamente, el motivo era que una vez más Ancelotti ya no era su entrenador. Esto generó especial molestia en el colombiano, según quedó reflejado en el audiovisual.

“Ahí también te demuestra que la dirección del club no confiaba tanto en James”, apuntó Buscaglia sobre esta decisión que generó debate, particularmente en Colombia.

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“Si viene un técnico, ¿por qué no le preguntan a tres o cuatro [jugadores] qué piensan de él?”, expresó James al mirar en retrospectiva la postura asumida por Everton. James aseguró que tuvo una charla con Benítez a su llegada. “Dos, tres meses. Los va a tener últimos, y lo van a echar. Eso fue lo que pasó”, fueron las palabras. El ibérico fue despedido en enero de 2022 y dejó a los Toffees en el puesto 16 de la Premier League.

James vs. Zinedine Zidane

La polémica con Zinedine Zidane en el Real Madrid intensificó la frustración de James por la falta de titularidad en partidos clave pese a los títulos obtenidos por el cuadro Merengue en ese ciclo - crédito Andrew Boyers/REUTERS

Sin duda, la gran controversia entre las relaciones del colombiano con sus entrenadores fue la que rodeó su etapa con Zinedine Zidane en el Real Madrid. El francés, leyenda del club Merengue, arribó justo después del despido de Benítez, y cuando se esperaba que le diera la confianza y la titular al colombiano, terminó apostando por Isco para asumir el rol de creador en la línea de volantes junto a Luka Modric.

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Durante años circularon rumores de diferencias fuertes entre ambos, en las que a menudo era James el que llevaba las de perder, sobre todo al tomar en cuenta que Zidane ganó tres Champions League consecutivas sin tener al colombiano como titular.

“Con Zidane entrenaba bien. Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos. Hacía goles, asistencias. Y cuando venían los partidos, digamos ‘importantes’, no estaba de titular. Entonces me frustraba y decía ‘Pucha, ¿qué más hago?”, manifestó James.

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Al hacer el contraste sobre las dos situaciones del ‘10′ en el Real Madrid, Pekerman hizo su valoración en el documental: “De Benítez no me extraña, porque es más de la onda europea. Pero Zidane, por cómo jugaba, su estilo... y James no jugaba”, analizó.

Sin embargo, el argentino hizo hincapié en que los gestos de James le jugaron en contra ante la prensa. “En los periódicos todo eran críticas, porque enfocaban al banco con la cara molesto, que eran actitudes que yo siempre se lo reprochaba a James. Le digo ‘vos te hundís solo con esas cosas’”, recordó.

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El propio James admitió que ese contexto mediático “creó un ambiente tóxico” con Zidane, que terminó derivando en su salida al Bayern Múnich, por petición de Carlo Ancelotti. “Desde el principio él tenía sus 12, 13 jugadores. Yo creo que él escogió una base. Nunca tuve un problema con él, personal. Solo que yo quería jugar, y pues, es respetable, porque él pudo ganar títulos”, añadió.

James vs. Niko Kovac

La etapa de James en el Bayern Múnich concluyó tras diferencias con Niko Kovac y dificultades de adaptación al estilo de vida en Alemania - crédito Michael Dalder/REUTERS

Cuando James Rodríguez llegó al Bayern Múnich, lo hizo avalado por Ancelotti, volvió a ser titular y tuvo buenas actuaciones con el cuadro teutón. Aunque el italiano se fue, su reemplazante Jupp Heynckes le retuvo ese nivel de confianza. Pero las cosas dieron un vuelco total con la llegada de Niko Kovac.

“Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Yo le decía ‘No, yo no. ¿Voy para el Tour de Francia o qué?”, relató. Esto, sumado a los problemas para adaptarse al idioma y el ambiente en Alemania propiciaron el final de su préstamo en el Bayern y su regreso al Real Madrid, donde estuvo en el banco nuevamente bajo la batuta de Zidane.