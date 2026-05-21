Álvaro Uribe confesó cómo mantiene la ‘chispa’ del amor con Lina Moreno tras 47 años de matrimonio: “He sido un agitador callejero”

Álvaro Uribe compartió detalles sobre sus 47 años de casado con Lina Moreno con la periodista Vanessa de la Torre - crédito @vanesssadelatorre/Instagram

Pocas veces el expresidente Álvaro Uribe Vélez deja a un lado el discurso político para hablar de amor; sin embargo, en medio de una conversación cargada de anécdotas personales, el exmandatario sorprendió al revelar detalles íntimos de la relación que construyó durante 47 años con su esposa, Lina María Moreno, una historia que, según confesó, todavía conserva poemas, romanticismo y hasta pequeños reclamos.

La confesión ocurrió durante una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre, que decidió apartarse por unos minutos de la agenda política para preguntarle al líder del Centro Democrático sobre la convivencia con Lina Moreno y la fórmula que les permitió mantenerse unidos durante tantos años.

PUBLICIDAD

La periodista lanzó entonces una pregunta que terminó provocando una de las respuestas más comentadas de la conversación: “¿Cómo hace doña Lina para lidiarlo a usted?”. Uribe soltó una carcajada antes de responder con sinceridad que ni él mismo tiene clara la respuesta.

El líder del Centro Democrático confesó que, pese al paso de los años, todavía recita algunos de los versos con los que enamoró a Lina Moreno - crédito AFP

“Eh, yo no, yo no sé, pregúntele”, dijo inicialmente entre risas. Luego agregó que posiblemente su esposa logró comprender el estilo de vida que él lleva durante décadas, marcado por recorridos constantes, reuniones políticas y jornadas de trabajo lejos de casa.

PUBLICIDAD

“Yo creo que de pronto lo que pasa es que yo he sido, es un agitador callejero (...) He vivido tanto tiempo de mi vida en la calle o en los campos trabajando”, expresó el exmandatario.

Las palabras dejaron ver una faceta distinta del político antioqueño, acostumbrado a protagonizar debates públicos y confrontaciones políticas. Esta vez, el tono fue completamente diferente y estuvo marcado por la nostalgia y las referencias al amor de juventud.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe habló con Vanessa de la Torre sobre su agenda política y dio espacio a una faceta personal - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Álvaro Uribe reveló el secreto de su relación de 47 años

Vanessa de la Torre también quiso saber cómo una pareja logra mantenerse unida durante 47 años, especialmente en medio de la presión pública que rodea a Uribe durante gran parte de su vida.

El expresidente respondió apelando a una metáfora romántica que terminó llamando la atención de muchos usuarios de las redes sociales. “Ah, no. Claro. La verdad es que yo le doy gracias a Dios”, comentó primero.

PUBLICIDAD

Después explicó que el amor necesita cuidado permanente para sobrevivir al paso del tiempo: “No, aquellas rositas que tú tienes allí, les tienes que echar agüita. Claro, porque acuérdate que los pródigos rosales o se renuevan o se marchitan cada día”.

La frase dejó al descubierto un lado mucho más sentimental del expresidente, quien incluso reconoció que siempre tuvo una inclinación por la poesía y los versos románticos.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe habló de su relación con Lina Moreno, su esposa hace 47 años y con la que tuvo a sus dos hijos Jerónimo y Tomás - crédito Luisa González/Colprensa

Cuando la periodista le preguntó directamente si fue romántico durante la conquista de Lina Moreno, el expresidente Álvaro Uribe respondió sin dudar que sí, aunque admitió que el paso de los años y los problemas judiciales hicieron que dejara un poco de lado ese hábito.

“De poema, pero en los últimos tiempos he tenido que estudiar mucho es el código penal para defenderme. Entonces, se me ha olvidado mucho poema”, dijo entre risas.

PUBLICIDAD

Aun así, reconoció que todavía conserva parte del repertorio romántico que utilizó durante su juventud para conquistar a quien luego se convertiría en su esposa.

Según contó, Lina Moreno suele molestarlo porque continúa usando los mismos poemas y frases románticas de hace casi 50 años. Una situación que, lejos de incomodarlo, parece divertirlo.

PUBLICIDAD

Uribe reveló: “Y Lina me regaña porque dice que tengo el mismo repertorio con que intenté conquistarla cuando la conocí”.

Álvaro Uribe aseguró que su esposa, Lina Moreno, suele burlarse cariñosamente porque él continúa usando las mismas frases románticas de hace casi cinco décadas - crédito Wikimedia

La anécdota despertó curiosidad en la periodista, que quiso saber cuál era exactamente el poema que había utilizado para enamorar a Lina Moreno. Aunque el expresidente Álvaro Uribe evitó recitarlo durante la entrevista, sí explicó que su esposa suele burlarse cariñosamente porque nunca cambió sus estrategias románticas.

PUBLICIDAD

“No, pues unos poemas de esa época. Y ella se ríe de mí. Hoy recito algún poema de esos a los nietos, algo”, comentó. Después recordó una frase que, según dijo, Lina le repite constantemente cada vez que vuelve a mencionar aquellos versos de juventud: “‘El mismo de hace casi cincuenta años. No has cambiado de repertorio’”.

La conversación rápidamente llamó la atención porque mostró una imagen distinta de Álvaro Uribe. Lejos de las discusiones políticas y de las controversias que suelen rodear su nombre, el exmandatario apareció hablando de rosas, poemas y recuerdos de juventud.

Tras casi cincuenta años de relación, Álvaro Uribe reveló que aún cultiva el amor con su esposa Lina Moreno - crédito AFP

Y es que durante décadas, Lina María Moreno mantiene un perfil reservado dentro de la vida pública colombiana. Aunque acompañó a Uribe durante sus años en la Presidencia de la República y lideró distintos proyectos sociales, siempre evitó convertirse en protagonista de la agenda política nacional.

Precisamente por eso, las declaraciones del expresidente generaron interés entre quienes pocas veces escuchan detalles sobre la intimidad de su matrimonio.

Con 73 años él y 70 ella, la pareja continúa proyectando una imagen de estabilidad que sobrevive al tiempo, a las responsabilidades públicas y a las múltiples polémicas que acompañan la carrera política del líder del Centro Democrático.