Richard Ríos, mediocampista de Colombia, pasará de ver los mundiales en la casa de sus amigos a jugarlo con la selección

El mediocampista de Benfica en Portugal es muy recordado por esta jugada en la Copa América de 2024 - crédito Copa América

Richard Ríos atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Consolidado como una de las figuras del Benfica y convertido en pieza importante de la selección Colombia, el mediocampista antioqueño también empieza a mostrar una faceta más personal fuera de las canchas. En entrevista con A Bola de Lisboa, Portugal, el volante habló sobre la influencia de su familia en su crecimiento profesional y reveló el papel fundamental que cumple su padre después de cada partido.

“Mi papá siempre me corrige después de cada juego”, confesó el futbolista colombiano, dejando ver que, más allá de los elogios que hoy recibe en Europa, mantiene un entorno cercano que lo ayuda a seguir creciendo y a mantener los pies sobre la tierra.

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Después de su salida de Palmeiras y de convertirse en el fichaje más caro en la historia del Benfica, el colombiano logró ganarse un lugar importante dentro del equipo dirigido por José Mourinho. Aunque el proceso de adaptación no fue sencillo, el mediocampista terminó respondiendo dentro del campo y hoy es considerado uno de los jugadores más completos del plantel portugués.

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, el tridente ofensivo de Colombia - crédito AFP

El volante habló sobre los hábitos que mantiene desde sus inicios y sobre la mentalidad que ha construido gracias al acompañamiento de su familia. Explicó que su padre sigue analizando sus partidos con detalle y que, incluso después de buenas actuaciones, siempre encuentra aspectos por mejorar.

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El colombiano aseguró que esa exigencia constante ha sido clave para no relajarse en medio del crecimiento que ha tenido en Europa y con la selección nacional. Ríos también destacó que su familia ha sido un soporte fundamental desde los momentos más difíciles de su carrera.

De hecho, el mediocampista ya había emocionado meses atrás al recordar las dificultades económicas que atravesó junto a sus seres queridos durante su infancia en Colombia. “A los 14 años veía el Mundial en casa de amigos porque las cosas eran complicadas”, recordó en declaraciones posteriores a la clasificación de Colombia al Mundial de 2026.

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Ese recorrido contrasta con el presente que hoy disfruta en Lisboa. A sus 25 años, Ríos se ha convertido en un futbolista cada vez más valorado dentro del fútbol europeo gracias a su despliegue físico, agresividad en la marca y capacidad técnica. Su formación inicial en el futsal también aparece como una de las claves que moldearon su estilo de juego.

“Solo empezó a jugar fútbol once a los 18 años”, recordó recientemente el diario portugués A Bola al analizar la evolución del colombiano.

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Precisamente, el propio jugador explicó que esa experiencia en el fútbol sala le permitió desarrollar rapidez mental, manejo en espacios reducidos y mayor técnica individual, características que hoy le permiten desempeñarse con naturalidad en el mediocampo europeo.

Además de hablar sobre su familia, Ríos también dejó claro que sus objetivos deportivos continúan creciendo. El colombiano manifestó que quiere seguir consolidándose en Benfica y ayudar al club portugués a conquistar títulos durante la próxima temporada.

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“Es importante ayudar al Benfica a ganar títulos”, afirmó el mediocampista, quien ya piensa en la campaña 2026/27 tras una temporada donde logró consolidarse como titular habitual.

El volante colombiano acostumbra a llegar al arco contrario constantemente - crédito @vsports_pt/X

Estadísticas de Richard Ríos con la selección Colombia

2026

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Partidos: 2

Minutos: 116

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Goles: 0

Asistencias: 0

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2025

Partidos: 3

Minutos: 151

Goles: 0

Asistencias: 0

2024

Partidos: 10

Minutos: 697

Goles: 2

Asistencias: 0

2023

Partidos: 15

Minutos: 983

Goles: 0

Asistencias: 1

El volante colombiano acumula ocho anotaciones en su primera temporada en el fútbol europeo - crédito @vsports_pt/X

Estadísticas de Richard Ríos con los clubes

2025/26 – Benfica

Partidos: 40

Minutos: 3183

Goles: 8

Asistencias: 6

2025 – Palmeiras / Benfica

Partidos: 37

Minutos: 2677

Goles: 4

Asistencias: 4

2024 – Palmeiras

Partidos: 49

Minutos: 3279

Goles: 4

Asistencias: 5

2023 – Athletico Paranaense / Palmeiras

Partidos: 63

Minutos: 3444

Goles: 5

Asistencias: 2

2022 – Orlando City / Athletico Paranaense

Partidos: 10

Minutos: 575

Goles: 1

Asistencias: 0

2021 – Orlando City

Partidos: 5

Minutos: 116

Goles: 0

Asistencias: 0

2020/21 – Flamengo

Partidos: 1

Minutos: 19

Goles: 0

Asistencias: 0