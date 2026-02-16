María Fernanda Cabal responsabilizó al Gobierno del “secuestro” de funcionarios en Bogotá: “Para Petro y su grupillo es normal”

Las manifestaciones, que afectaron zonas clave como la Avenida El Dorado y el Centro Administrativo Nacional (CAN), dejaron atrapados a funcionarios estatales, generando caos en la capital - crédito X

El lunes 16 de febrero, en las calles de Bogotá hubo una serie de bloqueos y protestas que paralizaron zonas clave de la ciudad; en particular, la Avenida El Dorado, a la altura del Centro Administrativo Nacional (CAN), fue escenario de manifestaciones lideradas por indígenas y afrocolombianos, que impidieron la salida de más de 1.500 funcionarios de los edificios estatales.

Los bloqueos afectaron además el acceso a los juzgados administrativos del occidente de la ciudad y crearon un caos que dejó a muchas personas atrapadas en sus lugares de trabajo. La situación alcanzó su punto álgido con una toma en el Ministerio de Educación, donde los manifestantes de 40 consejos comunitarios vinculados a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Acnoc) impidieron la salida de los empleados.

Entre empujones y altercados, las tensiones aumentaron rápidamente, lo que llevó a una respuesta inmediata de las autoridades para restablecer el orden. No obstante, a pesar de los esfuerzos para liberar los accesos y reanudar las actividades normales, la reacción del Gobierno de Gustavo Petro fue puesta en tela de juicio.

La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de permitir que más de 1.500 funcionarios quedaran atrapados por las manifestaciones - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

Fue en medio de estas movilizaciones que alteraron el orden público que la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, una ferviente opositora de la administración de Gustavo Petro, no tardó en mostrar su descontento a través de sus redes sociales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora uribista expresó su frustración por la falta de acción por parte del Estado frente a los bloqueos, al cuestionar abiertamente la actitud de las autoridades y del presidente.

“¿Entonces supuestos campesinos llegan a las entidades del Estado, a la U Nacional, impiden que salgan funcionarios y demás personal y no pasa nada? ¿Dónde están las autoridades? Secuestran a funcionarios y aquí para Petro y su grupillo es normal”, escribió Cabal.

María Fernanda Cabal no dudó en cargar contra el gobierno de Petro, acusándolo de ser cómplice de los bloqueos y la retención de funcionarios en Bogotá - crédito @MariaFdaCabal/X

Las palabras de la senadora reflejan el malestar que está calando entre la ciudadanía, especialmente frente a una administración que, en su opinión, no mostró el liderazgo necesario para frenar estos bloqueos. Para Cabal, la situación no solo representa un ataque al orden público, sino una clara muestra de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los empleados del Estado.

A pesar de la seriedad de los hechos, las autoridades no emitieron una respuesta oportuna respecto a la situación en los edificios donde numerosos funcionarios estaban atrapados, como lo describió la senadora, que fueron “secuestrados”. Esta falta de acción generó una ola de especulaciones, cuestionamientos y diversas opiniones, en las que la incertidumbre y el malestar fueron claramente evidentes.

Desde la Administración distrital se exigió acción frente a bloqueos y retenciones de funcionarios

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, se pronunció en su cuenta de X ante la situación de bloqueos en Bogotá que dejaron a numerosos funcionarios estatales retenidos en diversas sedes, incluidos los edificios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, exigió una pronta respuesta ante las retenciones de funcionarios en los edificios gubernamentales - crédito @GAquinteroA/X

Quintero destacó que estas retenciones afectaron gravemente el funcionamiento de las oficinas judiciales, describiéndolas como un “método de presión para lograr una mesa de trabajo con entidades del Gobierno nacional”.

El secretario hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, y a los delegados del Gobierno para que atiendan esta situación y den una pronta respuesta a las demandas de los manifestantes.

“Le solicitamos atender el llamado con urgencia para superar la anormalidad en el funcionamiento de estas sedes judiciales y la movilidad en la zona”, expresó Quintero Ardila y concluyó: “Se debe garantizar la integridad de todas las personas en esta zona”.