En video quedó cómo una pareja se enfrentó a delincuentes que se movilizaban en moto en Bogotá: no los pudieron robar

El intento de robo en Santa Teresita fue frustrado luego de que la víctima lograra quitarle el casco al delincuente que iba como parrillero - crédito Captura video

Un nuevo caso de hurto a personas en las calles de Bogotá ha puesto en alerta a la comunidad del barrio Santa Teresita, en la localidad de Teusaquillo.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que una pareja fue interceptada por dos hombres en motocicleta en la madrugada del domingo 15 de frebero, quienes intentaron despojarlos de sus pertenencias en plena vía pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes mostraron cómo la pareja caminaba por una de las calles del barrio cuando fue abordada en forma repentina. Los asaltantes, utilizando maniobras de intimidación, trataron de obligar a las víctimas a entregar sus objetos personales.

Sin embargo, la reacción del joven sorprendió a los atacantes: optó por enfrentarse al acompañante de la moto y, tras un forcejeo de varios segundos, logró arrebatarle el casco.

Grabaciones de seguridad muestran el momento en que una pareja es interceptada durante un intento de hurto en el barrio Santa Teresita de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Mientras tanto, el conductor de la motocicleta atacó a la mujer, quien también respondió defendiéndose. Ante la resistencia de la pareja y sin poder consumar el robo, los delincuentes decidieron huir del lugar, cada uno por una dirección diferente.

El intento de hurto quedó registrado a las 3:17 a. m. gracias a las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, un recurso que se ha vuelto esencial para documentar la creciente ola de robos en barrios céntricos.

Los habitantes de Santa Teresita han denunciado un aumento en la frecuencia de estos delitos, lo que ha motivado a la comunidad a exigir mayor presencia policial y mejores estrategias de prevención.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Es hora de prohibir el parrillero, ya está vaina está fuera de control”; “Desde que Petro decidió pagarles a los ladrones y asesinos por no matar ya se sabía de parte de quién estaba. Lo increíble es que la gente vea lo que está pasando y quieran regalarle el voto a Cepeda”; “Qué man tan parado, mis respetos”; “Un presidente que empodera y defiende hampones, que segun él atracan es para invitar a la novia al cine, y un alcalde dormido y tibio que teme enfrentarse al primero y a sus ordas, limitado por unas leyes infames y progres que protegen es al delincuente.¡Estamos es Jodidos!“; ”Se necesita un modificiacion del codigo penal, no debe existir posibilidad de libertad para alguien que actue asi, el que lo hace una vez lo sigue haciendo por siempre": fueron algunos de los mensajes.

Habitantes del barrio Santa Teresita en Teusaquillo alertan sobre el aumento de los casos de hurto a personas en la zona - crédito Captura de video

Las autoridades han reforzado la vigilancia en puntos críticos, pero los testimonios y las grabaciones demuestran que la percepción de inseguridad sigue siendo elevada. La articulación entre la comunidad y los organismos de seguridad resulta fundamental para enfrentar estos hechos y generar estrategias que permitan recuperar la tranquilidad en los espacios públicos.

Robo de celulares en Bogotá: estas son las localidades más afectadas por este delito

La preocupación por la inseguridad ha escalado entre los habitantes de Bogotá, que enfrentan un panorama donde el robo de celulares se ha vuelto una amenaza cotidiana. Más de 30 mil hurtos fueron reportados en 2025, según un informe detallado por la concejala Diana Diago, quien ha dedicado sus esfuerzos a analizar la seguridad ciudadana con base en datos oficiales de la Secretaría de Seguridad.

Las modalidades delictivas se adaptan con rapidez a los escenarios urbanos. El llamado “cosquilleo” en el sistema Transmilenio y los tradicionales raponazos comparten protagonismo con el uso de armas, tanto cortopunzantes como de fuego, en zonas residenciales y comerciales.

La concejala destacó que esta diversidad de métodos evidencia la capacidad de los delincuentes para leer y explotar las rutinas de los ciudadanos.

Un informe divulgado por la concejala Diana Diago revela que el fenómeno afecta a varias zonas de la ciudad, con un promedio diario considerable - crédito Johan Largo/Infobae

El informe identifica a Suba como la localidad con mayor incidencia, con 3.291 casos en 2025. La siguen Chapinero (3.158), Engativá (2.820), Teusaquillo (2.530) y Usaquén (2.314). Estos territorios comparten un rasgo común: la alta circulación de personas y la convergencia de medios de transporte, factores que facilitan la acción delictiva.

Cada día, en promedio, 83 celulares son robados en Bogotá, lo que subraya la urgencia de diseñar estrategias diferenciadas para cada zona.