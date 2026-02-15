Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

El influenciador advirtió que si el dueño del animal no aparece en 48 horas, se quedará con él - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio volvió a causar revuelo en redes sociales luego de que compatiera el momento en que rescató a un perro que se encontraba solo en la represa de Guatapé, en Antioquia.

El creador de contenido se encontraba prácticando deportes acuáticos acompañado de su novia, Carolina Gómez, cuando se percató de la presencia del animal nadando solo en la represa, luego de caerse al agua.

“Salimos a hacer wakeboard y me pasó algo de lo más random de la vida. Todo comenzó normalito. Llegué a hacer pero el ridículo, pero cuando me caí, había un perro en la mitad de la nada del agua. Ese perrito en serio salió de la nada”, narró Cossio en el video, todavía sorprendido.

En la grabación se observa cómo Cossio y todos los tripulantes de la embarcación llaman al perro para que aborde la lancha, a lo que este obedece, visiblemente cansado.

Aunque Cossio reconoció que quería quedarse con el perro, y pese a que se hizo evidente que el animal le tomó cariño al creador de contenido, este anunció que lo dejó a disposición del Club Náutico de Guatapé para que sus dueños fueran a reclamarlo. Además, advirtió que si los dueños del animal no se reportaban en las próximas 48 horas, lo adoptaría.

El video superó las 91.000 reacciones en menos de un día. La historia recibió múltiples mensajes de apoyo de sus seguidores y de otros creadores de contenido, quienes destacaron la rápida intervención y la intención de adopción en caso de que el animal no sea reclamado.

“Eres el ángel de los caninos”, “Ojalá te lo quedes”, “Que bendición que llegó a las manos correctas”, “Te quiero influencer de los perritos”, fueron algunas de las respuestas más destacadas que dejó la publicación.

Así desmintió Cossio los rumores de separación con Carolina Gómez

La reaparición del creador de contenido junto a Carolina Gómez terminó por confirmar que las especulaciones que surgieron en las semanas anteriores apuntando a una ruptura de la pareja no eran ciertas.

Los rumores surgieron en las semanas posteriores al grave problema de salud que enfrentó Cossio, debido a que la pareja dejó de interactuar como lo venían haciendo hasta entonces, al punto que dejaron de compartir contenido conjunto o referirse mutuamente en publicaciones, chats privados o regalarse obsequios, actos que ya eran costumbre entre ellos y de cara a sus seguidores.

Inclusive, era habitual para ambos compartir videos donde discutían abiertamente temas de pareja, como la posibilidad de tener hijos y la organización de su boda.

Ninguno de los dos se refirió al tema hasta que, días antes del rescate del perro, ambos publicaron una serie de fotografías juntos, acompañada de un mensaje que desmentía las especulaciones.

“¿Cómo así que terminamos? Nosotros ni sabíamos”, escribió Cossio junto a la imagen, reacción que generó más de 386.000 interacciones y con la que dejó claro que seguían juntos.

En el mismo hilo, el propio Cossio expresó: “Dios mío. ¿Cómo hacen para inventar tanto?”, en respuesta al volumen de comentarios en relación con su vida privada. La propia Carolina expresó “Nunca entendimos”.

La publicación incluyó respuestas de seguidores y de figuras cercanas, quienes manifestaron su apoyo a la pareja y rechazaron las versiones sobre una posible separación, así como la facilidad de la mayoría de personas para creerlas. Eso sí, no faltaron quienes aseguraron que sí hubo una ruptura seguida de una reconciliación, y hasta recriminaron comentarios de Cossio en referencia a cómo abordó sus separaciones pasadas.

Independiente de las reacciones, Cossio subió una serie de publiaciones acompañado de Carolina, incluyendo lo que parece ser momentos de preparación para una cita nocturna.

