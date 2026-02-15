Medicina Legal confirmó dificultades en la investigación sobre los posibles restos del cura Camilo Torres, que fue miembro del ELN: tomó medidas

El Director General de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, ofreció un informe actualizado sobre los estudios periciales para la identificación de lo que serían los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, exmiembro del ELN y académico de la Universidad Nacional - crédito @MedLegalColombi/X

La aparición de lo que serían los restos del sacerdtote Camilo Torres Restrepo, figura simbólica de la sociología, pero también de la insurgencia en Colombia, pues hizo parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin duda no solo causó una intensa discusión en el espectro político; también un gran desafío en el protocolo científico nacional, pues se trataría del análisis de los despojos de un personaje murió hace casi seis décadas, tras alzarse en armas.

Frente a este caso, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló en la tarde del sábado 14 de febrero los avances técnicos en el proceso forense que podría cambiar la memoria colectiva sobre este personaje. Un pronunciamiento que se conoció a 22 días de que el propio ELN dijera tener pleno conocimiento sobre la ubicación y veracidad de lo que quedaba del cadáver del clérigo, que también fue académico y figura en la universidad pública.

Camilo Torres Restrepo fue el cocreador del programa de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, junto al pensador Orlando Fals Borda - crédito suministrada a Infobae Colombia

En su pronucnaimiento, las autoridades forenses advirtierobn sobre la complejidad y las reservas del procedimiento. “El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas”, admitió de entrada la entidad, frente a lo que sería la evidente degradación del ADN luego de la inhumación en condiciones adversas, que impuso con ello retos excepcionales para extraer perfiles genéticos fiables, que permitan confirmar su identidad.

Medicina Legal hará un programa para poder confirmar si restos son o no de Camilo Torres

Según Medicina Legal, desde 2016, los profesionales han articulado análisis genéticos y antropológicos, intensificados con las muestras procedentes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Ubpd) desde 2023. Pese a ello, el laboratorio estatal reconoció que, si bien “cuenta con una muestra biológica que ofrece información orientadora que por sí sola no permite establecer una identificación científica”. Es decir que se tendrán que hacer otros procesos.

En su primer combate, en Santander, el sacerdote Camilo Torres fue dado de baja por el Ejército - crédito Europa Press

En efecto, de acuerdo con la entidad, “se realizan estudios complementarios tendientes”, con el fin de confirmar o descartar los resultados. “La identificación humana es un proceso científico integral, de carácter multidisciplinario e interinstitucional, que exige la convergencia de evidencia genética, antropológica y contextual bajo criterios de validación estrictos", se precisó en este pronunciamiento, en el que se confirmó un programa metodológico de confirmación.

Con esto, se buscan hacer “las confrontaciones y verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”, afirmó Medicina Legal. Esto se sumará a los análisis locales y algunos segmentos óseos que han sido remitidos a laboratorios de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de llegar a un dictamen incontrovertible. Del mismo modo, se harán cotejos de ADN con familiares vivos y la recuperación de perfiles genéticos de parientes fallecidos.

Gustavo Petro ya adelantó que le hará “honores” a los restos de Camilo Torres

En lo que respecto al posible hallazgo de los restos del sacerdote abatido en combate, el presidente Gustavo Petro dio a conocer su intención de rendirle honores. “El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, expresó el jefe de Estado en X el pasado 23 de enero.

Este fue el mensaje del pasado 23 de enero del presidente Gustavo Petro sobre los restos del sacerdote Camilo Torres, que fue integrante del ELN - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del primer mandatario se hizo público luego de que el ELN afirmó haber localizado los restos de su líder histórico y reivindicó una “identificación plena” con los testimonios de excombatientes y militares; aunque para el Estado el estatus legal de los huesos permanece como “presuntos” hasta que Medicina Legal emita el informe definitivo, pues no existe mayor evidencia que el anuncio hecho esta estructura al margen de la ley.

Es válido recordar que Torres murió el 15 de febrero de 1966: cuando fue dado de baja por efectivos de la Quinta División del Ejército en el sitio de Patio Cemento, del municipio deSan Vicente de Chucurí, Santander.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reitera su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, e informará oportunamente cuando los resultados sean definitivos conforme a los protocolos establecidos”, puntualizó el organismo forense ante este asunto, que de confirmarse ya tendría un sitio para que reposen: la Capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional, en lo que sería un ‘retorno’ simbólico a su alma mater.