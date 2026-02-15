Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

La actriz afirmó que un hombre casado que participa en el 'reality show' estaría siendo infiel dentro de la casa estudio junto a otra participante - crédito @Chismesito1.0/TikTok

La quinta semana de La casa de los famosos Colombia está por concluir. Con una placa de nominados definida, dos nuevos participantes (Lady Noriega y Juan Carlos Arango), se acerca una nueva gala de eliminación determinante en el formato del Canal RCN.

Sin embargo, las revelaciones de lo que viene sucediendo dentro de la casa estudio y ha pasado más desapercibido tienen a los participantes en el punto de mira, luego de los comentarios realizados por Marilyn Patiño.

La vallecaucana que abandonó el formato en la cuarta semana junto a Sara Uribe al ser las participantes con menos votos en la doble eliminación, afirmó que una de las participantes se estaría “besando con un hombre casado en el confesionario”, un asunto que disparó teorías entre los espectadores sobre la identidad de los involucrados.

Los comentarios fueron realizados durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta de TikTok, donde Patiño compartió detalles no vistos por los televidentes durante su paso por el reality show.

Allí, la actriz manifestó que hay dos concursantes que estarían ingresando al confesionario a besarse, y subrayó que uno de ellos sería un hombre casado.

Marilyn Patiño mostró su indignación por el modo en que estarían usando el confesionario en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

“Yo allá no me voy a meter al confesionario a besarme con quien. Ahí les tiré un facto, metida en el confesionario dándole beso en la boca a una persona casada”, expresó.

Sin revelar nombres concretos, la actriz invitó a los televidentes a prestar atención a los detalles en pantalla, para deducir la identidad de los involucrados. De hecho, dejó en el aire una pista: “Cuando se sienta en el sofá se sienta siempre al lado, ustedes analicen. Se sienta en el sofá al lado de un hombre casado, y que tiene una hija. Eso no se hace”, afirmó.

Marilyn se mostró indignada por el uso que se le hacía a dicho espacio. “Yo no soy la santa, pero yo allá no fui a menearme ni a tocarme ni a toquetearme con hombres casados ni comprometidos. Así de sencillo”, declaró.

Estos comentarios no tardaron en generar un revuelo total en las plataformas digitales. Incluso con la reserva en la identidad de los involucrados, los usuarios en redes sociales se aventuraron a especular y apuntaron rápidamente hacia dos nombres concretos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, algo que quedó reflejado en los comentarios de la grabación, una vez fue difundida en distintos espacios, en los que se debatió acerca de las consecuencias éticas que tendría este comportameitno dentro de La casa de los famosos.

En redes sociales señalaron a Juanda Caribe como el participante que se besa con Mariana Zapata en el confesionario de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Cabe advertir que otros de los participantes, Juan Palau y Tebi, tienen relaciones de larga data fuera de la competencia, pero ninguno está casado, por lo que quedaría descartada la identidad de ambos, tomando en cuenta lo dicho por Marilyn.

Por otra parte, una de las rivalidades más destacadas de Marilyn durante su paso por el reality show fue justamente con Mariana, debido a una serie de comentarios realizados por la vallecaucana poco antes del inicio de la competencia, por los que ambas discutieron repetidamente durante las semanas posteriores.

La paisa le reclamó a la vallecaucana por sus comentarios antes de iniciar el programa, mismos que ella negó haber realizado - crédito Canal RCN

Por ahora, la especulación continúa, mientras la audiencia exige respuestas y los protagonistas guardan silencio.

Hasta el momento, la producción o El Jefe’ no se han pronunciado acerca de la posibilidad de que haya una pareja usando el confesionario para besarse, o ha dado indicios de querer revelar la identidad de los involucrados, lo que agrega incertidumbre a la polémica y mantiene la discusión abierta.

Así quedó la placa de la quinta semana de ‘La casa de los famosos Colombia’

Seis participantes quedaron en riesgo de eliminación en la quinta semana: Alejandro Estrada, Valerie “Beba” De La Cruz, Eidevin López, Juan Palau, Maiker Palacios y Manuela Gómez. El público tiene en su poder la elección del sexto eliminado del reality show.