Le ‘tiran piedras’ al pastor Miguel Arrázola por su comentario contra seguidores de Gustavo Petro: “Es como ver una vaca aplaudiendo a un carnicero”

Miguel Arrázola, pastor y fundador de la iglesia Ríos de Vida, volvió a estar en centro de polémicas por sus opiniones frente a la situación política de Colombia.

En su cuenta de X, el evangelista expuso una metáfora en la que hizo referencia a los simpatizantes del presidente Gustavo Petro por su defensa a las acciones realizadas en dicha administración.

“Ver gente defendiendo al actual gobierno, es como ver una vaca aplaudir al carnicero”, manifestó el líder religioso colombiano en una publicación hecha el 12 de febrero de 2026, considerando que los seguidores del Gobierno están celebrando acciones que eventualmente llevarán a su propia ruina económica o social.

Su publicación generó una oleada de reacciones en la misma plataforma digital. Mientras que algunos respaldaron su visión crítica, otros la cuestionaron, al señalar que el cristianismo debería mantenerse al margen de la política y emplazaron a los pastores a utilizar sus plataformas en redes sociales para guiar a la congregación más allá de posicionamientos partidistas.

“Ver a un pastor usando la fe como garrote político es como ver a un mercader vendiendo miedo desde el púlpito”; “Ver un pastor defendiendo a los ricos es como ver a un ángel defendiéndo demonios”; “Y ver supuestos cristianos, defendiendo ateos como lo llamamos, oportunismo”; “Siento tanta vergüenza de decir que alguna vez lo admiré”; “Cómo sea pero no le tenemos que dar parte del sueldo a cambio de humo”; “Cualquiera que aplauda un político es como la vaca que aplaude un carnicero. Igual también como el que se deje influenciar para llegar a una iglesia como la tuya”, fueron algunos de los comentarios de los internautas a la publicación de Arrázola.

Esta postura se suma a otras intervenciones públicas frente a la realidad política en Colombia. En ocasiones anteriores, el pastor ha afirmado que el actual Gobierno recurre a la “IA en marchas” y calificó al presidente Petro de tener un “delirio de grandeza” apoyado por la ovación de sus seguidores.

Quién es Miguel Arrázola

Oriundo de Cartagena, Miguel Arrazola Pineda es pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Ríos de Vida en julio de 1998 junto a su esposa, María Paula García.

Cuenta con estudios en el instituto bíblico Haggai en Singapur y al centro Ciem en Guatemala, donde profundizó su formación ministerial bajo la orientación de Cash Luna.

Fortaleciendo su alcance, Arrázola ha construido una sólida base en plataformas digitales. Su canal de YouTube supera los 695.000 suscriptores, lo que amplifica su mensaje tanto en Colombia como fuera de sus fronteras.

El liderazgo de Miguel Arrázola en la esfera religiosa se extiende hacia lo político. Es conocido por su activismo conservador y ha mantenido una relación cercana con sectores afines al uribismo. En 2016 apoyó la campaña del “No” en el plebiscito por la paz, siendo un hito en su participación activa en el debate nacional.

En el plano electoral, impulsó la candidatura de su hermana, Marta Arrázola, como aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

El líder espiritual ha sido una de las voces más activas en señalar de manera recurrente lo que considera acciones contraproducentes del Gobierno, intensificando así el debate en el ámbito digital sobre el papel que deben asumir las figuras religiosas en el discurso público en Colombia.

Para la campaña presidencial de 2026, el líder religioso ha manifestado su respaldo a la candidatura del abogado y empresario Abelardo de la Espriella, tanto que, en noviembre de 2025, estuvo en el evento denominado ‘Defensores de la Patria’ donde el jurista hizo oficial su lanzamiento a la contienda electoral.

Incluso, hizo una breve intervención en la que, según Arrázola, lo calificó como “designio de Dios” para Colombia. “Es un designio de Dios, un designio de Dios lo ha elegido y creemos firmemente que es el Ciro que necesitaba el país”, dijo el pastor en su momento.

Al respecto, algunos de sus colegas denunciaron una “mercantilización de lo sagrado”, señalando que ese tipo de enunciados aleja la actividad religiosa de su propósito original.

La figura del pastor también ha estado en la mira tras denuncias por presuntas amenazas hacia periodistas que investigaban el manejo financiero de su iglesia y por exigir aportes económicos específicos a sus seguidores.