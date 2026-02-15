Colombia

Concurso Docente 2026: esta es la fecha del examen para ascenso se aplicará en nueve días qué puntaje se exige para pasar

El Ministerio de Educación estableció los criterios de calificación para la prueba pedagógica, que suma componentes de experiencia, zona de desempeño y trayectoria en el escalafón docente

Miles de maestros se preparan
Miles de maestros se preparan para el examen nacional que determinará ascensos y mejoras salariales, según el Ministerio de Educación

La convocatoria nacional para ascenso y reubicación en el Escalafón Docente ya tiene fecha. El Ministerio de Educación aplicará el 22 de febrero de 2026 la prueba central del Concurso Docente 2026, que representa el principal mecanismo de promoción y ajuste salarial para miles de maestros bajo el Decreto 1278 de 2002.

Según la resolución oficial, los aspirantes deberán obtener más del 80% del puntaje total para avanzar en el proceso.

El examen consiste en una evaluación integral que suma distintos componentes. La prueba pedagógica escrita, diseñada y aplicada por una institución de educación superior acreditada, es el eje principal y puede aportar hasta 45 puntos sobre la escala total de 100.

Solo podrán participar los docentes
Solo podrán participar los docentes inscritos en el Escalafón, con al menos tres años de servicio efectivo y una calificación mínima del 60% en evaluaciones recientes

El Ministerio explicó en sus canales de difusión que esta sección mide el contexto de la práctica educativa, la planeación pedagógica, el desarrollo de la enseñanza y el ambiente institucional.

A este núcleo se agregan otros instrumentos de valoración: la autoevaluación del desempeño (hasta 5 puntos), un cuestionario donde cada docente reflexiona sobre su labor profesional; la valoración de experiencia, que otorga entre 14 y 20 puntos según los años de servicio efectivo desde el primer nombramiento; la zona de desempeño, con una puntuación entre 12 y 15 que favorece a quienes trabajan en áreas rurales o de difícil acceso; y los movimientos en el escalafón, que suman entre 7 y 15 puntos en función del historial de ascensos previos.

Para aprobar y acceder al ascenso o reubicación, los participantes necesitan superar los 80 puntos en la sumatoria global, no basta con alcanzar exactamente esa cifra.

“Serán candidatos quienes obtengan más de 80 puntos”, aclaró el Ministerio. El resultado final representa la integración de todos los instrumentos establecidos en la resolución.

El cronograma oficial detalla que los resultados se publicarán el 16 de marzo de 2026. El periodo para presentar reclamaciones se extenderá del 17 al 24 de marzo, y la publicación definitiva, luego de resolver las quejas, está prevista para el 12 de mayo de 2026.

Los docentes deben aprobar el
Los docentes deben aprobar el 80% del examen para promoverse en el escalafón

Las entidades territoriales certificadas tendrán hasta 30 días para expedir los actos administrativos que oficialicen los ascensos o reubicaciones, una vez se verifique el cumplimiento de requisitos.

Quienes aprueben la evaluación y cumplan las condiciones podrán ascender de grado en el Escalafón Docente o reubicarse en un nivel salarial superior. El Ministerio recordó que el puntaje no depende únicamente de la prueba escrita. El historial laboral, la ubicación geográfica de la plaza y la trayectoria en el escalafón influyen de manera directa en el resultado final.

Con la fecha del examen próxima, miles de docentes preparan su presentación revisando tanto los contenidos pedagógicos como la documentación de su experiencia y antecedentes ante las entidades territoriales.

Aumento salarial para docentes en Colombia en 2026 es del 7,4%

El aumento salarial para docentes en Colombia en 2026 beneficia a profesores y directivos de instituciones públicas mediante un incremento del 7,4% en su salario mensual, aplicable desde enero de este año.

Esta cifra integró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2025, que alcanzó 5,10%, junto a un 1,9% fruto del acuerdo estatal y otro 0,4% por nivelación salarial resultado del proceso con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Los docentes reciben un 7,4%
Los docentes reciben un 7,4% más en sus salarios

El ajuste no solo elevó el ingreso base, sino que ahora forma parte de un esquema plurianual que incluye futuras mejoras: está previsto un aumento adicional del 1,3% tanto para 2027 como para 2028.

Estos incrementos buscan reducir desigualdades entre docentes sujetos a diferentes regímenes legales, especialmente los vinculados al Decreto 2277 de 1979.

Entre los beneficios destacados, los educadores oficiales inscritos en el escalafón docente podrán recibir un incremento extra de 0,5 puntos porcentuales por cada tres años tras su último ascenso, siendo este incentivo aplicado progresivamente (17% en 2026, 40% en 2027 y 43% en 2028).

