Colombia

Abogada de David Murcia Guzmán denunciará a Abelardo de la Espriella por espionaje

Sondra Macollins aseguró que solo ella tenía registro de la petición de indulto que solicitó su defendido al presidente Gustavo Petro

Guardar
La abogada de David Murcia Guzmán afirmó que la campaña de Abelardo de la Espriella la está espiando - crédito @SondraMacol/X

El 10 de febrero, la abogada Sondra Macollins, representante legal de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, anunció que el cundinamarqués había presentado una denuncia disciplinaria en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Murcia Guzmán, que está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, afirmó que el candidato presidencial, que fue su abogado tras ser capturado en 2008, se apoderó de más de 5.000 millones de pesos por honorarios de un servicio que no prestó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, en una entrevista con Daniel Coronell, David Murcia Guzmán acusó a De la Espriella de “tocar” congresistas para mover el dinero incautado a DMG, lo que ha sido desmentido en reiteradas ocasiones por el abogado que buscará llegar a la Casa de Nariño.

En medio de la polémica se filtró la petición de indulto

El abogado del candidato presidencial
El abogado del candidato presidencial anticipó los detalles de la petición de indulto de David Murcia Guzmán - crédito @GermanCalderonE/X

Además de argumentar por qué la denuncia de Murcia Guzmán había prescrito, el abogado de Abelardo de la Espriella, German Calderón, publicó en X un documento con el que aseguró que el fundador de DMG había solicitado al presidente Gustavo Petro ser indultado.

En la comunicación con el Ministerio de Justicia (según el documento publicado), el condenado describió el crecimiento de la compañía, la cantidad de clientes, la toma de posesión y liquidación judicial, además de cifras de activos y recursos recuperados. También cuestionó decisiones estatales que llevaron a su captura y posterior condena en Colombia y Estados Unidos, alegando una persecución política y negando los hechos imputados en su contra.

Cabe recordar que en la entrevista mencionada, Murcia Guzmán aseguró que está dispuesto a ayudar en el proceso de liquidación de DMG para que el dinero de los afectados sea devuelto.

Abogada de Murcia Guzmán denunció espionaje en su contra

La abogada cuestionó que el
La abogada cuestionó que el documento filtrado por el abogado de Abelardo de la Espriella era un borrador - crédito Suministrada a Infobae Colombia

A través de redes sociales, Sondra Macollins anunció que el 16 de febrero denunciará ante la Fiscalía General de la Nación a Abelardo de la Espriella, asegurando que la campaña del abogado la ha espiado recientemente.

Como argumento principal, Macollins explicó que el documento publicado por el defensor de Abelardo de la Espriella era un borrador del documento que posteriormente radicaron, con la diferencia de que el original está emitido directamente al presidente Gustavo Petro.

“Uno de sus mandaderos publicó un documento al que solo tenía acceso yo. Se les olvidaron detalles porque este era un borrador que estaba en mi computador. Esto es algo muy serio”, afirmó Macollins en la publicación mencionada.

La jurista terminó el video preguntándole a Abelardo de la Espriella que le cuente al país si hay algún motivo en específico por el que busca que David Murcia Guzmán no salga de prisión.

La abogada del fundador de
La abogada del fundador de DMG denunciará a Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae (Colprensa/CampañaAbelardodelaEspriella)

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins volvió a arremeter contra Abelardo de la Espriella, cuestionando cómo el abogado del candidato presidencial tuvo acceso a un documento que no se radicó y al que solo tenía acceso ella.

Simple, es un borrador en oficio que tenía en el computador. La fecha es otra; se dirigía al ministerio, pero lo terminamos radicando al presidente. La pregunta es: ¿cómo hizo para meterse a mi computador y sacar el oficio? Habrá que tomar las acciones del caso para investigar qué es lo que está haciendo el señor Abelardo de la Espriella”.

Macollins decidió no entrar en una disputa de redes sociales y reafirmó que lo que busca es que de la Espriella responda por sus acciones como abogado de DMG en el pasado.

“No opino nada. Que opinen las autoridades, porque esto ya no es un chisme, es una realidad. Hay una denuncia que tendrá que enfrentar y puede ser que esa denuncia y las declaraciones del señor David Murcia Guzmán obliguen al Estado a iniciar una investigación de oficio más allá de la ética, más allá, porque si se presume que él se quedó con dineros de DMG, hay muchos condenados por lavado de activos por esos dineros; también es posible que tenga que responder por lavado de activos de ese proceso”.

Temas Relacionados

David Murcia GuzmánAbelardo de la EspriellaSondra MacollinsDenunciaGerman CalderónDMGColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede participar en la primera subasta de la SAE en 2026: propiedades de narcos y criminales serán vendidas

Las personas interesadas en participar de la puja deberán inscribirse previamente para poder ofertar por alguno de los inmuebles

Así puede participar en la

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

El mediocampista solo ha disputado dos partidos en el primer semestre de 2026 y actualmente sin reemplazo porque Carlos Darwin Quintero también se lesionó

Cuándo se daría el regreso

Organizaciones de la sociedad civil advierten riesgo de violencia política en más de 300 municipios: “El Gobierno debe actuar ya”

Un pronunciamiento conjunto solicita medidas urgentes para garantizar condiciones democráticas en las elecciones legislativas y presidenciales

Organizaciones de la sociedad civil

El aeropuerto de Yopal quiere volar al exterior: así es el plan para convertir a El Alcaraván en terminal internacional y aliviar la carga de El Dorado

El proyecto ya tiene respaldo legal y resolución de la Aerocivil, pero aún enfrenta retos técnicos y comerciales antes de que los primeros vuelos internacionales despeguen desde Casanare

El aeropuerto de Yopal quiere

Ingresaron a hospital psiquiátrico a la colombiana que junto a su suegra descuartizó a su pareja, el italiano Alessandro Venier: nuevos detalles

Lorena Venier, madre de la víctima planeó el crimen y fue secundada por Maylin Castro Monsalvo, en un caso que fue noticia a nivel nacional en el país mediterráneo. La madre del italiano no pudo ir a las exequias, pero le envió flores y hasta le escribió una carta

Ingresaron a hospital psiquiátrico a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra,

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Falleció actor de ‘La vendedora de rosas’: Lady Tabares confirmó la noticia y así lo despidió en redes sociales

Cuánto cuesta en Colombia la réplica de la Copa del Mundial de la FIFA que lanzó Lego: idéntica a la que armó Lionel Messi

Rola en Madrid: las historias más profundas de la colombiana que aconseja cómo migrar con éxito

El Festival Ondas tuvo un accidentado estreno en su primer día: los organizadores se pronunciaron

Deportes

Cuándo se daría el regreso

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

Otro técnico que dice adiós en la Liga BetPlay: este fue el nuevo descabezado en el primer semestre de 2026

De no creer: fichaje de Santa Fe se lesionó sorpresivamente ante América y es duda para la Copa Libertadores