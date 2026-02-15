Abogada de David Murcia Guzmán denunciará a Abelardo de la Espriella por espionaje

La abogada de David Murcia Guzmán afirmó que la campaña de Abelardo de la Espriella la está espiando - crédito @SondraMacol/X

El 10 de febrero, la abogada Sondra Macollins, representante legal de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, anunció que el cundinamarqués había presentado una denuncia disciplinaria en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Murcia Guzmán, que está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, afirmó que el candidato presidencial, que fue su abogado tras ser capturado en 2008, se apoderó de más de 5.000 millones de pesos por honorarios de un servicio que no prestó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, en una entrevista con Daniel Coronell, David Murcia Guzmán acusó a De la Espriella de “tocar” congresistas para mover el dinero incautado a DMG, lo que ha sido desmentido en reiteradas ocasiones por el abogado que buscará llegar a la Casa de Nariño.

En medio de la polémica se filtró la petición de indulto

El abogado del candidato presidencial anticipó los detalles de la petición de indulto de David Murcia Guzmán - crédito @GermanCalderonE/X

Además de argumentar por qué la denuncia de Murcia Guzmán había prescrito, el abogado de Abelardo de la Espriella, German Calderón, publicó en X un documento con el que aseguró que el fundador de DMG había solicitado al presidente Gustavo Petro ser indultado.

En la comunicación con el Ministerio de Justicia (según el documento publicado), el condenado describió el crecimiento de la compañía, la cantidad de clientes, la toma de posesión y liquidación judicial, además de cifras de activos y recursos recuperados. También cuestionó decisiones estatales que llevaron a su captura y posterior condena en Colombia y Estados Unidos, alegando una persecución política y negando los hechos imputados en su contra.

Cabe recordar que en la entrevista mencionada, Murcia Guzmán aseguró que está dispuesto a ayudar en el proceso de liquidación de DMG para que el dinero de los afectados sea devuelto.

Abogada de Murcia Guzmán denunció espionaje en su contra

La abogada cuestionó que el documento filtrado por el abogado de Abelardo de la Espriella era un borrador - crédito Suministrada a Infobae Colombia

A través de redes sociales, Sondra Macollins anunció que el 16 de febrero denunciará ante la Fiscalía General de la Nación a Abelardo de la Espriella, asegurando que la campaña del abogado la ha espiado recientemente.

Como argumento principal, Macollins explicó que el documento publicado por el defensor de Abelardo de la Espriella era un borrador del documento que posteriormente radicaron, con la diferencia de que el original está emitido directamente al presidente Gustavo Petro.

“Uno de sus mandaderos publicó un documento al que solo tenía acceso yo. Se les olvidaron detalles porque este era un borrador que estaba en mi computador. Esto es algo muy serio”, afirmó Macollins en la publicación mencionada.

La jurista terminó el video preguntándole a Abelardo de la Espriella que le cuente al país si hay algún motivo en específico por el que busca que David Murcia Guzmán no salga de prisión.

La abogada del fundador de DMG denunciará a Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae (Colprensa/CampañaAbelardodelaEspriella)

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins volvió a arremeter contra Abelardo de la Espriella, cuestionando cómo el abogado del candidato presidencial tuvo acceso a un documento que no se radicó y al que solo tenía acceso ella.

“Simple, es un borrador en oficio que tenía en el computador. La fecha es otra; se dirigía al ministerio, pero lo terminamos radicando al presidente. La pregunta es: ¿cómo hizo para meterse a mi computador y sacar el oficio? Habrá que tomar las acciones del caso para investigar qué es lo que está haciendo el señor Abelardo de la Espriella”.

Macollins decidió no entrar en una disputa de redes sociales y reafirmó que lo que busca es que de la Espriella responda por sus acciones como abogado de DMG en el pasado.

“No opino nada. Que opinen las autoridades, porque esto ya no es un chisme, es una realidad. Hay una denuncia que tendrá que enfrentar y puede ser que esa denuncia y las declaraciones del señor David Murcia Guzmán obliguen al Estado a iniciar una investigación de oficio más allá de la ética, más allá, porque si se presume que él se quedó con dineros de DMG, hay muchos condenados por lavado de activos por esos dineros; también es posible que tenga que responder por lavado de activos de ese proceso”.