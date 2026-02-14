Reactivan orden de captura en contra de alias Violeta, tras ser dejada en libertad al ser nombrada gestora de paz

Alias Viloleta, implicada en el atentado al centro comercial Andino en 2017 - crédito redes sociales

Un nuevo giro en el proceso judicial se presentó cuando el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá ordenó reactivar la detención preventiva de Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017.

La decisión se produjo tras el retiro de su reconocimiento como gestora de paz, desición que fue notificada de manera oficial por parte del Ministerio de Justicia: “Retirar el reconocimiento como gestores de paz a: Violeta Arango Ramírez, con cédula de ciudadanía número 1020778645”.

La audiencia se había programado para las 2:00 p. m. del viernes 13 de febrero de 2026 y, tras constatar la presencia de las partes requeridas, se reconoció al Dr. Carlos Andrés Arroyave González como representante jurídico en el proceso, al verificarse la documentación exigida.

La juez enfatizó: “SUSPENDIÓ la audiencia para ser continuada el viernes 13 de febrero de 2026 a las 2:00 P.M., fecha y hora con la cual estuvieron de acuerdo todas las partes asistentes”.

Un nuevo giro en el proceso judicial se presentó cuando el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá ordenó reactivar la detención preventiva de Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017 - crédito Consejo Judicial de Judicatura

El tribunal, al analizar los elementos legales, dispuso múltiples acciones. Entre ellas, dictaminó: “LIBRAR ORDEN DE CAPTURA contra la señora Violeta Arango Ramírez con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario” y ordenó compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles omisiones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a raíz de la gestión de la resolución 017 del 23 de enero de 2025.

Detalles de la investigación

La Fiscalía de Colombia reveló detalles sobre la investigación contra Violeta Arango Ramírez, señalada por su presunta participación en el atentado. Entre las pruebas recopiladas se encuentran actividades de inteligencia realizadas semanas antes del ataque.

Según la acusación, el 13 de junio de 2017, Arango Ramírez acudió a un local de tecnología en el barrio Country Sur, al sur de Bogotá. El fiscal del caso sostuvo: “Violeta, en compañía de Natalia Trujillo (implicada en estos hechos y quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía), cumpliendo una directriz de Boris Ernesto Quijano (presunto cabecilla del MRP y que también está siendo procesado), se desplazaron a un establecimiento comercial, el día 13 de junio, en donde bajaron unos planos del Centro Comercial Andino”.

Los visitantes del centro comercial tienen miedo de la seguridad en el recinto - crédito Centro Comercial Andino / X

La investigación también señala que ambas mujeres descargaron información clave relacionada con la infraestructura de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de la propietaria del local, citado por la Fiscalía, las implicadas tomaron capturas de pantalla de un mapa de Bogotá y de los barrios cercanos al Andino, además de guardar los archivos en una memoria USB de color negro.

Vínculos con el ELN y fuga tras el atentado

De acuerdo con la información suministrada por La Opinión, tras el atentado, Violeta Arango evadió a las autoridades durante varios años. Los documentos judiciales indican que se unió al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en el que adoptó el alias de Tatiana”.

Dentro de esa estructura, Arango Ramírez integró la comisión liderada por alias Tuvia, también identificado como “Tobías” o “Aureliano”, responsable del área del Nordeste Antioqueño. Para 2020, las autoridades establecieron que Felipe Alcocer, alias Pirry, ordenó su traslado a la zona de Palmachica, en Montecristo (Bolívar), y posteriormente a su área de operación.

Alias Violeta es procesada por el atentado al centro comercial Andino, en el norte de Bogotá - crédito redes sociales

En ese entorno, Arango Ramírez se convirtió en la compañera sentimental de “Pirry” y asumió el manejo de las comunicaciones y programas radiales. Su permanencia en la región se extendió hasta el año 2022, periodo en el que fue finalmente capturada.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de indagación tanto sobre su accionar como sobre posibles irregularidades institucionales en la gestión de su caso.