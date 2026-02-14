Colombia

Reactivan orden de captura en contra de alias Violeta, tras ser dejada en libertad al ser nombrada gestora de paz

La desición se tomó luego de que re fuera retirado el reconocimiento como gestora de Paz por el ELN

Guardar
Alias Viloleta, implicada en el
Alias Viloleta, implicada en el atentado al centro comercial Andino en 2017 - crédito redes sociales

Un nuevo giro en el proceso judicial se presentó cuando el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá ordenó reactivar la detención preventiva de Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017.

La decisión se produjo tras el retiro de su reconocimiento como gestora de paz, desición que fue notificada de manera oficial por parte del Ministerio de Justicia: “Retirar el reconocimiento como gestores de paz a: Violeta Arango Ramírez, con cédula de ciudadanía número 1020778645”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La audiencia se había programado para las 2:00 p. m. del viernes 13 de febrero de 2026 y, tras constatar la presencia de las partes requeridas, se reconoció al Dr. Carlos Andrés Arroyave González como representante jurídico en el proceso, al verificarse la documentación exigida.

La juez enfatizó: “SUSPENDIÓ la audiencia para ser continuada el viernes 13 de febrero de 2026 a las 2:00 P.M., fecha y hora con la cual estuvieron de acuerdo todas las partes asistentes”.

Un nuevo giro en el
Un nuevo giro en el proceso judicial se presentó cuando el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá ordenó reactivar la detención preventiva de Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017 - crédito Consejo Judicial de Judicatura

El tribunal, al analizar los elementos legales, dispuso múltiples acciones. Entre ellas, dictaminó: “LIBRAR ORDEN DE CAPTURA contra la señora Violeta Arango Ramírez con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario” y ordenó compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles omisiones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a raíz de la gestión de la resolución 017 del 23 de enero de 2025.

Detalles de la investigación

La Fiscalía de Colombia reveló detalles sobre la investigación contra Violeta Arango Ramírez, señalada por su presunta participación en el atentado. Entre las pruebas recopiladas se encuentran actividades de inteligencia realizadas semanas antes del ataque.

Según la acusación, el 13 de junio de 2017, Arango Ramírez acudió a un local de tecnología en el barrio Country Sur, al sur de Bogotá. El fiscal del caso sostuvo: “Violeta, en compañía de Natalia Trujillo (implicada en estos hechos y quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía), cumpliendo una directriz de Boris Ernesto Quijano (presunto cabecilla del MRP y que también está siendo procesado), se desplazaron a un establecimiento comercial, el día 13 de junio, en donde bajaron unos planos del Centro Comercial Andino”.

Los visitantes del centro comercial
Los visitantes del centro comercial tienen miedo de la seguridad en el recinto - crédito Centro Comercial Andino / X

La investigación también señala que ambas mujeres descargaron información clave relacionada con la infraestructura de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de la propietaria del local, citado por la Fiscalía, las implicadas tomaron capturas de pantalla de un mapa de Bogotá y de los barrios cercanos al Andino, además de guardar los archivos en una memoria USB de color negro.

Vínculos con el ELN y fuga tras el atentado

De acuerdo con la información suministrada por La Opinión, tras el atentado, Violeta Arango evadió a las autoridades durante varios años. Los documentos judiciales indican que se unió al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en el que adoptó el alias de Tatiana”.

Dentro de esa estructura, Arango Ramírez integró la comisión liderada por alias Tuvia, también identificado como “Tobías” o “Aureliano”, responsable del área del Nordeste Antioqueño. Para 2020, las autoridades establecieron que Felipe Alcocer, alias Pirry, ordenó su traslado a la zona de Palmachica, en Montecristo (Bolívar), y posteriormente a su área de operación.

Alias Violeta es procesada por
Alias Violeta es procesada por el atentado al centro comercial Andino, en el norte de Bogotá - crédito redes sociales

En ese entorno, Arango Ramírez se convirtió en la compañera sentimental de “Pirry” y asumió el manejo de las comunicaciones y programas radiales. Su permanencia en la región se extendió hasta el año 2022, periodo en el que fue finalmente capturada.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de indagación tanto sobre su accionar como sobre posibles irregularidades institucionales en la gestión de su caso.

Temas Relacionados

Alias VioletaVioleta Arango RamírezAtentadoCentro comercial AndinoReactivación orden de capturaELNColombia-Noticias

Más Noticias

Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino al campeonato 35 en la historia, y con Luis Díaz en racha tras la clasificación a las semifinales de la Copa de Alemania

Werder Bremen vs. Bayern Múnich

Andi pide a empresarios preservar salarios de trabajadores tras suspensión del decreto de salario mínimo y advierte efectos en inflación y empleo

El presidente de la Andi cuestionó el sustento técnico del aumento del 23,78% y llamó a las empresas a hacer esfuerzos para mantener las condiciones salariales vigentes mientras se expide un nuevo decreto

Andi pide a empresarios preservar

Ideam alertó por nuevo frente frío en el Océano Atlántico: “Tenemos otros fenómenos que generan lluvia”

La reciente formación de este fenómeno meteorológico genera monitoreo constante por parte de las autoridades, ante condiciones variables que pueden incrementar las lluvias y amenazas de inundaciones en el territorio nacional

Ideam alertó por nuevo frente

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América de Cali se hizo fuerte y derrotó a Santa Fe

El equipo bogotano apenas ha ganado un partido en seis fechas, mientras América de Cali celebró con su público una victoria sufrida

Así va la tabla de

Esposa de Gustavo Aponte pidió que se haga justicia en el asesinato del empresario: “No pueden seguir matando tanta gente”

La posibilidad de amenazas previas o extorsiones fue descartada tajantemente por la mujer

Esposa de Gustavo Aponte pidió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Altafulla habló de qué es

Altafulla habló de qué es lo que cree que le hizo ganar ‘La casa de los famoso’ y de su relación con los otros finalistas

Feid habría revelado detalles de su ruptura con Karol con el estreno de su nueva canción: “Me la hiciste”

Morat reaccionó a sus canciones reinterpretadas con IA entre la sorpresa y la risa: “Quedan bien”

Elsa y Elmar celebra sus 12 años de trayectoria con una sesión audiovisual de Spotify que reimagina su universo musical

Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich

Werder Bremen vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 22 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América de Cali se hizo fuerte y derrotó a Santa Fe

América de Cali celebró su cumpleaños 99 con una victoria: superó a Santa Fe por 1-0 en la Liga BetPlay

David Alonso piensa en grande para 2026: este es su objetivo en la nueva temporada de Moto2

Referente de Galatasaray cuestiona a Dávinson Sánchez: “Carece de las características para ser el líder defensivo”