Pelea entre pasajeros obligó a un vuelo a regresar a su origen: autoridades intervinieron

Pelea entre pasajeros obligó a vuelo rumbo a Rionegro regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Aeronáutica Civil

En la noche del viernes 13 de febrero de 2026, un altercado entre dos pasajeros en el vuelo 4032 de Latam Airlines obligó al avión que cubría la ruta Bogotá-Rionegro a aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según el reporte entregado por el piloto a los ocupantes, se trataba de un pasajero disruptivo que colocaba en riesgo la seguridad de quienes viajaban y de la tripulación, lo que obligó a activar los protocolos establecidos. Tras el aterrizaje, fue necesaria la intervención de la Policía y uno de los involucrados fue retirado del avión para restablecer el orden y garantizar la continuidad de la operación.

Usuarios en redes sociales calificaron el episodio como “de película” y expresaron preocupación por la recurrencia de este tipo de incidentes, señalando que situaciones como esta afectan la calidad del servicio aéreo y generan temor entre los viajeros. Uno de los comentarios destacados en estas plataformas advirtió: “Falta de respeto por los demás pasajeros y pilotos. Yo estaría muerta, pero no de la risa, sino de puro miedo”.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron a la aeronave tras el aterrizaje para retirar al individuo conflictivo - crédito X

De acuerdo con lo informado por pasajeros a través de distintas plataformas digitales, la tripulación activó los protocolos de emergencia tras el comportamiento de un pasajero que puso en riesgo la seguridad a bordo. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron a la aeronave tras el aterrizaje para retirar al individuo conflictivo, permitiendo que la aerolínea continuara el trayecto una vez restablecido el orden.

La compañía Latam Airlines, hasta ahora, no ha divulgado información adicional sobre las causas del incidente ni sobre las eventuales medidas adoptadas tras lo ocurrido.

Agresión a una mujer en el Aeropuerto Internacional El Dorado

Este fue el episodio de violencia de género en el aeropuerto El Dorado - crédito @ColombiaOscura_/X

El caso de violencia de género registrado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá generó una ola de indignación y una respuesta masiva tanto en el entorno digital como en la sociedad civil. Tras la divulgación de imágenes en las que se observa a una mujer siendo agredida físicamente por Héctor Fabio SantaCruz Marulanda otro pasajero.

El episodio se registró el 27 de julio de 2025, en la sala de espera 9 del aeropuerto, mientras Claudia Patricia Segura aguardaba un vuelo con destino a Cali por motivos laborales. Según testigos, se originó una discusión porque el agresor reclamó de manera amenazante un asiento que previamente había ocupado y abandonado. Al negarse Segura a cederle el lugar, el hombre la intimidó: “Si no se levanta, yo la levanto”, para luego abofetearla en el rostro, dejándola inconsciente ante la mirada de cientos de pasajeros.

Pasajera relató la agresión por parte de un viajero que la acusó de ocupar su silla en el aeropuerto El Dorado - crédito X

Las grabaciones difundidas muestran que dos oficiales de la Policía Metropolitana escoltaron al agresor, que permaneció en silencio junto a su acompañante mientras la multitud evidenciaba su indignación. La respuesta de las autoridades fue observada con escepticismo por parte de los presentes debido a la gravedad del ataque y la conmoción generada.

Maite Bayona, defensora legal de la víctima, puso en duda la eficacia de los protocolos de atención a la violencia de género en El Dorado. En diálogo con La FM, advirtió: “Si existen protocolos de atención con funcionarios con capacitación y con información clara de violencias basadas en género, no se hicieron presentes en el momento oportuno y como consecuencia de ellos se produce el terrible desenlace”.

Bayona también amplió detalles sobre la evolución médica de la agredida: “Claudia no tiene en estos momentos un diagnóstico definitivo sobre las secuelas que le ha generado la situación que se presentó en el aeropuerto El Dorado el pasado domingo. Sí se ha identificado que tiene una lesión en el oído interno derecho y han diagnosticado otras variables por los cuales han ordenado citas con especialistas y cita con psicología, porque ella se encuentra bastante perturbada como consecuencia de este golpe y de esta vulneración de sus derechos que vivió el domingo pasado”, según relató a Noticias RCN. Tras el hecho, la abogada tuvo que ser trasladada en silla de ruedas, y el equipo médico confirmó traumas en tejidos blandos.