Morat reaccionó a sus canciones reinterpretadas con IA entre la sorpresa y la risa: “Quedan bien”

El cuarteto bogotano quedó sorprendido con la manera en que las herramientas digitales reformularon algunos de sus mayores éxitos - crédito Resumiendo/YouTube

Morat se encuentra por estos días en Argentina, aprovechando su presencia en el Festival de Peñas de Villa María 2026, celebrado en la provincia de Córdoba. Dicha aparición viene a tono con el anuncio de su fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo 24 de septiembre como parte del Ya Es Mañana World Tour.

Tal y como anticipó la banda al anunciar las fechas en el Movistar Arena de Bogotá semanas atrás, en este nuevo ciclo Morat optó por darle prioridad a los conciertos en recintos cerrados en esta gira, manifestando que se trató una decisión pensada para garantizar mayor calidad de producción y una relación más directa con el público en lo relacionado con el montaje de este espectáculo.

Morat anunció fechas exclusivamente en arenas para el Ya Es Mañana World Tour - crédito Paola España Comunicaciones

En esta circunstancia, la banda bogotana viene dando una serie de entrevistas en distintos espacios en territorio argentino, siendo uno de los que más revuelo causó su paso por el canal Resumido, dirigido por Diego Leuco y en el que abordaron abiertamente este momento de su carrera musical.

Entre las dinámicas organizadas para esta ocasión se incluyó una actividad en la que los cuatro miembros escucharon versiones reinterpretadas de algunos de sus clásicos, en otros géneros, haciendo uso de la inteligencia artificial.

En la transmisión se reprodujeron Besos en guerra en una versión heavy metal, una versión EDM de Cómo Te Atreves, No se va en clave cumbia, y París con una ejecución reggae.

Las reacciones de los miembros oscilaron entre la sorpresa y las risas por los resultados de estas reinterpretaciones, destacando particularmente sus reacciones ante las versiones de Besos en guerra y París.

“Me tocaba en algo profundo este tipo de versiones, como que es raro sentir como algo tan distinto de todo lo que hemos escuchado, porque a mí me parece que quedan muy bien. Quedan bien”, manifestó Juan Pablo Villamil.

Ante esto, Leuco recalcó: ”Pero eso para mí es mérito de ustedes, de que los temas son dúctiles, tienen tela para cortar”, reconociendo el impacto de Morat para inspirar ese tipo de experimentos.

Los miembros de Morat fueron atacados por un “therian”

Tras su visita a un programa de streaming, los músicos vivieron un momento de estrés con un fanático

Durante su paso por Argentina, el cuarteto vivió un episodio inesperado en Buenos Aires, luego de ser interceptados en la vía pública por una joven que se identificó como therian, una subcultura cuyos miembros afirman experimentar una identidad ligada a animales y replican sus conductas en la vida cotidiana.

El incidente, que generó angustia en el grupo de músicos y se viralizó en redes sociales, se produjo después de una visita a un conocido programa de streaming en la ciudad.

Mientras abandonaban el estudio donde se realizó la entrevista, Morat fue recibido por decenas de admiradores. Los músicos, habituados a muestras de afecto de su público argentino, se vieron sorprendidos cuando, en medio del bullicio, una joven se abalanzó sobre uno de ellos.

Las imágenes del momento muestran la rápida intervención del equipo de seguridad y el desconcierto de los presentes. Una influencer que presenció el episodio lo relató a través de su cuenta en redes: “Nunca creí ver a un therian atacando a uno de los de Morat en la puerta de mi trabajo”, expresó, reflejando el asombro que la presencia de estos grupos genera en el espacio público porteño.

Durante su visita, Morat visitó bares emblemáticos de la ciudad, donde degustaron hamburguesas y participaron en distendidos encuentros con su equipo, como se aprecia en diversas publicaciones en sus cuentas oficiales. Además, llevaron a cabo una presentación íntima en el ciclo Antes que nadie de Luzu TV, repasando su trayectoria e interpretando en vivo su éxito ¿A dónde vamos?, y una versión de Spaghetti del rock de Divididos, lo que fue muy celebrado por los asistentes.