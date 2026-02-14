La Fiscalía, la Contraloría y la Presidencia investigan contrato millonario en ProColombia

El proceso de contratación de una agencia de comunicaciones es objeto de análisis por supuestas violaciones a normas legales y administrativas, así como un posible conflicto de interés que involucra a familiares de un alto funcionario - crédito ProColombia

La Fiscalía, la Contraloría y la Presidencia abrieron investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario cercano a 35.000 millones de pesos en ProColombia.

Según Semana, el gerente de mercadeo Jorge Iván Rueda Sotomonte es señalado como principal responsable, mientras la entidad afronta un intenso escrutinio público por el proceso de licitación pública.

El contrato objeto de investigación era la contratación de una agencia de comunicaciones encargada de una estrategia país durante 15 meses.

La licitación fue considerada relevante por su impacto tanto económico como reputacional y político para Colombia. Arenas Communications Colombia resultó adjudicataria, frente a competidores con notable trayectoria en el sector, según la investigación del medio ya mencionado.

Las denuncias recibidas por la Fiscalía aseguran que la licitación careció del cumplimiento de los requisitos legales y que Rueda Sotomonte concentró varias funciones, entre ellas la gerencia del área solicitante y técnica, la ordenación del gasto, la decisión sobre la adjudicación y la supervisión del contrato.

El escrutinio se centra en procedimientos cuestionados y la acumulación de funciones por parte de un directivo, mientras se investiga la transparencia e imparcialidad de la adjudicación de un millonario contrato - crédito Javier Liaño / EFE

Los denunciantes, citados por el medio, sostienen que esta acumulación de roles viola el manual de contratación de la institución y el artículo 209 de la Constitución, que exigen separación funcional e imparcialidad en los procedimientos.

Otra denuncia, obtenida por el medio citado, relevante menciona un presunto conflicto de interés: el hermano del gerente, Juan Rueda, sería socio fundador de Akira Cine, empresa que habría trabajado con participantes del proceso de licitación. Semana incluyó la respuesta de Jorge Iván Rueda Sotomonte, que negó irregularidades e insistió: “No existe ningún conflicto de interés; por consiguiente, no tuve que declararlo. Así mismo, no se afectó el curso de la invitación”.

Según Semana, los críticos afirman que el proceso de licitación pública registró irregularidades mediante la reapertura de etapas, la exclusión de un proponente que ya había sido habilitado y el establecimiento de nuevos requisitos restrictivos.

Un integrante del equipo técnico, conforme relató el medio, afirmó: “El proceso quedó en manos de un círculo reducido, sin experiencia operativa directa y sin autonomía frente al decisor, desactivando los controles técnicos internos en un contrato de altísima sensibilidad pública”.

Las indagaciones sobre presuntas irregularidades en la licitación evidencian la importancia de fortalecer mecanismos de control y de resguardar la confianza en los procesos estatales de alto impacto nacional - crédito ProColombia

Frente a estos cuestionamientos, Rueda Sotomonte defendió la legalidad y transparencia del proceso. Argumentó que el equipo técnico participó de la revisión y la evaluación se realizó con profesionales especializados en áreas jurídica, financiera y técnica.

Añadió a sus declaraciones: “El proceso se evaluó en distintas etapas. La parte jurídica y la parte financiera estuvieron a cargo de Fiducoldex y... el equipo responsable se integró por un grupo de profesionales capacitados y con experiencia en este tipo de procesos que garantizan la implementación de esos controles necesarios”.

Las autoridades competentes ya iniciaron la recolección de pruebas en ProColombia, detalló Semana. El papel de Rueda Sotomonte permanece bajo investigación.

Consultados por Semana, ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ni ProColombia emitieron una posición oficial antes del cierre de la edición.

El funcionario asegura que toda la documentación del proceso de licitación pública está disponible en la plataforma oficial de contratación estatal, como parte de su política de transparencia.

La diplomática Lorena Arboleda Zárate asume dirección de ProColombia en España

Lorena Arboleda Zárate ha sido nombrada como la nueva directora de ProColombia en España, posición que desempeñará en Madrid por un período inicial de seis meses, según información confirmada por Caracol Radio en exclusiva.

Arboleda Zárate cuenta con experiencia previa en el servicio exterior. Ejerció funciones como diplomática en Caracas, acompañando a Armando Benedetti - crédito Procolombia/redes sociales

Este nombramiento se enmarca en una estrategia del Gobierno colombiano orientada a reforzar el equipo con perfiles de confianza en cargos clave, un proceso que, según El Colombiano, incluye recientes movimientos como la llegada de Nohora Mondragón al Departamento Administrativo de la Presidencia y la designación de José Raúl Moreno en la Jefatura de Despacho.

Estas decisiones, según el medio, buscan consolidar el grupo cercano al presidente Gustavo Petro y fortalecer la gestión con el próximo ciclo electoral de 2026.

Caracol Radio informó que el anuncio sobre la designación de Arboleda Zárate surgió tras la participación de la delegación oficial colombiana en una feria internacional de turismo celebrada en Madrid, donde Carmen Caballero, directora de ProColombia, dio indicios sobre el cambio diplomático.

Además, ya está definido el proceso administrativo para que la funcionaria asuma su nuevo cargo en la capital española, representando los intereses comerciales y turísticos de Colombia.

Con una carrera diplomática que incluye funciones en la Embajada de Colombia en Venezuela, donde trabajó junto a Armando Benedetti, y un periodo como cónsul en San Francisco (Estados Unidos), Arboleda Zárate también desempeñó tareas en la misión ante Naciones Unidas en Nueva York.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia - crédito ProColombia

Su llegada a ese puesto se produjo tras la recomendación de Benedetti, y su salida estuvo relacionada con el escándalo derivado de cartas del ex canciller Álvaro Leyva.

El Colombiano subraya que los relevos recientes responden a una reorganización interna que prioriza la lealtad y la experiencia de los funcionarios seleccionados para garantizar la continuidad de proyectos estratégicos y afrontar desafíos políticos y administrativos inminentes.

Asimismo, el medio señala que los nuevos nombramientos buscan ofrecer estabilidad y proyección internacional en medio de relevos y polémicas en otras dependencias de la administración pública.