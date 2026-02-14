El ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ espera fallo condenatorio desde la cárcel tras aceptar cargos por abuso sexual y feminicidio

Kardyn Daniel Montilla Baquero, capturado por abuso sexual y feminicidio en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

El acusado de una serie de agresiones sexuales y un feminicidio en Ciudad Bolívar, Kardyn Daniel Montilla Baquero, admitió en audiencia su culpabilidad en ocho ataques violentos, uno de ellos con resultado fatal. La Fiscalía General de la Nación lo acusó de haber atraído a las víctimas, todas mujeres, mediante supuestas ofertas laborales, principalmente como modelos, para agredirlas y cometer múltiples delitos.

La investigación, desarrollada por una fiscal de la Unidad de Vida en Bogotá, detalla que Montilla Baquero citó a su última víctima con la promesa de trabajo, pero en realidad la condujo a un sector boscoso. Allí, según la acusación, la sometió sexualmente, la golpeó y luego la asfixió, provocando su muerte. El cadáver fue localizado el 8 de noviembre de 2024 en Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

En el caso de las siete víctimas restantes, los hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024. Todas aceptaron reunirse con Montilla Baquero buscando una oportunidad laboral, motivadas por el ofrecimiento de pagos de hasta $4.000.000.

Sin embargo, fueron llevadas a zonas despobladas, donde las agredió sexualmente, las golpeó y les robó pertenencias. Además, durante estos episodios las extorsionó y algunas fueron abandonadas en condiciones de vulnerabilidad, según expone el expediente judicial.

Montilla Baquero, durante la audiencia ante la autoridad competente, reconoció la autoría de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal. Su aceptación de cargos fue registrada como libre y voluntaria en acta, de acuerdo con la Fiscalía.

Actualmente, el acusado permanece privado de la libertad en una cárcel, a la espera de que un juez penal de conocimiento emita el sentido del fallo durante marzo. Paralelamente, la Fiscalía anunció que en los próximos días ampliará la acusación por otros ocho hechos relacionados con ataques sexuales.

Imágenes del operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para capturar al individuo conocido como el 'Monstruo de Ciudad Bolívar' en las zonas periféricas de Bogotá - crédito Fiscalía

Una foto en el celular fue la clave para detener a al asesino

La imagen encontrada en el teléfono de Catalina Leyva resultó fundamental para que las autoridades de Bogotá lograran capturar a Kardin Montilla, señalado como el ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’, y visibilizar la dimensión de una serie de agresiones sexuales y extorsiones perpetradas bajo engaños laborales contra mujeres en el sur de la ciudad.

La captura de Montilla se produjo en las inmediaciones del potrero donde hallaron el cuerpo de la joven, cuyo feminicidio agravado impulsó nuevos testimonios y denuncias de otras víctimas. Según relataron investigadores y confirmaron fuentes judiciales, tras la desaparición de Catalina, ocurrida después de que acudió a una falsa entrevista de trabajo, inició una intensa búsqueda que involucró a su familia y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bogotá.

Chat caso Catalina Leyva - Monstruo de Ciudad Bolívar - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La reconstrucción del caso tuvo como punto de partida la última fotografía hallada en el celular de Catalina, donde aparece el hombre que la citó. Su padre, Luis Leyva, explicó a Noticias Caracol: “Esa imagen que ella alcanzó a enviar nos da un pie, un punto cero para de ahí en adelante nosotros cogernos de ahí”.

El equipo de la Fiscalía agrupó relatos, demandas y testimonios que permitieron establecer que el agresor había repetido el mismo proceder al menos desde abril de 2024. El caso de Catalina fue el único que concluyó en feminicidio, pero otras doce víctimas sobrevivieron y reconocieron públicamente los ataques.

Su novio, según la familia de la menor, la perdió de vista durante un par de horas y luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

Tras la exposición mediática y judicial, las autoridades temen que la cifra real de mujeres afectadas por Montilla sea significativamente mayor. Los investigadores estiman que podría haber abusado y extorsionado a cerca de 50 mujeres bajo la misma modalidad y junto a su pareja sentimental, quien también quedó detenida.

El testimonio de Luis Leyva se transformó en un llamado a otras posibles víctimas a acudir ante la justicia. En declaraciones a Noticias Caracol, subrayó: “Denuncien. Eso es un monstruo. Eso es una persona que no puede estar en la calle”.