Colombia

El Festival Ondas tuvo un accidentado estreno en su primer día: los organizadores se pronunciaron

El evento que se realiza en el Parque Simón Bolívar tuvo un retraso de hasta cuatro horas para abrir sus puertas, generando malestar y contratiempos para los artistas elegidos para la jornada

Luego de casi seis meses de espera, Bogotá vio el estreno del Festival Ondas Bogotá en la noche del pasado viernes 13 de febrero en el Parque Simón Bolívar.

Concebida bajo la premisa de ofrecer una experiencia diferente a los tradicionales festivales, esta iniciativa de Last Tour América cuenta con una programación de ciclo. En ella, en vez de acumular muchos nombres en pocos días, se opta por lo contrario: pocos artistas distribuidos en nichos claramente segmentados durante varias semanas.

A esto se suma la promesa de una oferta gastronómica y la posibilidad de tener programación no solo para el público adulto sino también para el público infantil.

Programado para celebrarse dos fines de semana consecutivos (del 13 al 15 de febrero y del 20 al 22 de febrero), tendría para su primera fecha una programación dedicada a una colisión entre dos generaciones diferentes del reguetón. De un lado, Villano Antillano, reconocida por su celebrada colaboración con Bizarrap en 2022, y del otro Ivy Queen, una de las primeras exponentes masivas y femeninas del reguetón.

Sin embargo, la jornada inaugural enfrentó serios inconvenientes logísticos y climáticos, según reportaron los asistentes en redes sociales durante la tarde y noche del viernes.

Se suponía que la apertura de puertas tendría lugar a las 5:00 p. m., pero esta no se produjo y paulatinamente fueron apareciendo comentarios en distintas plataformas quejándose por la demora, agravadas por la fuerte lluvía que cayó sobre la capital del país durante ese lapso y la falta de comunicación de la organización, que fue denunciada por los afectados.

Cuatro horas después, a las 9:00 p. m., se supo de asistentes que decidieron abandonar el Simón Bolívar ante la falta de respuesta y especularon con una posible cancelación del evento. Sin embargo, poco después de esa hora se abrió la puerta a los asistentes que seguían en fila para dar inicio al evento.

Aunque las presentaciones se desarrollaron sin más imprevistos, hubo quejas en redes sociales por parte de los asistentes debido a que solo le dieron 15 minutos de presentación a Villano Antillano, presumiblemente para evitar más retrasos frente al show de Ivy Queen.

Ante este panorama, y a unas horas de que se produzca la presentación de los suecos The Cardigans acompañados de la agrupación colombiana La Derecha, la cuenta oficial del Festival Ondas difundió un comunicado oficial excusándose con el público por lo sucedido el viernes.

Ayer no empezamos como queríamos. La lluvia y el retraso en la apertura hicieron que la experiencia fuera incómoda para muchos de ustedes. Eso no está alineado con lo que Ondas promete. Asumimos con responsabilidad lo que pasó”, se lee en el comunicado.

También anunciaron que las personas que compraron su entrada para el viernes, recibirán un correo el próximo lunes 16 de febrero una “invitación especial” como compensación. “Ondas apenas comienzan y vamos a estar a la altura de lo que esperan y se merecen”, cerró la comunicación.

Pese al comunicado emitido, los usuarios no dudaron en expresar su descontento y exigieron la devolución del dinero ante lo que calificaron como una mala gestión por parte de los organizadores.

Una usuaria expuso: “Vine con la mejor actitud y me encontré con un caos total: 4 horas de fila bajo la lluvia, cero baños públicos (lo que generó peleas) y, lo peor de todo, NINGUNA comunicación por parte de la organización. La gente comenzó a irse y yo terminé retirándome a las 9:40pm porque era insostenible. Esto no es un festival, es una falta de respeto. Exijo la devolución INMEDIATA del dinero”.

A pesar de los problemas iniciales, algunos de los asistentes destacaron aspectos positivos como el montaje y el sonido, aunque recalcaron que la demora en el ingreso fue un fallo importante.

La incertidumbre sobre la continuidad del festival originó preguntas sobre posibles cancelaciones en redes sociales. La organización aseguró que pese a lo ocurrido el viernes, los horarios para el sábado se mantienen: las puertas se abrirán a las 5:00 p. m., La Derecha se presentará a partir de las 7:15 p. m., y The Cardigans subirá al escenario a las 8:30 p. m.

